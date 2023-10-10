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Сегодня, 20:23

В футбольной ассоциации Бельгии назвали Азара легендой бельгийского футбола: «Он провел отличную карьеру»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Эден Азар.
Фото AFP
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Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о решении бывшего форварда бельгийской сборной, «Реала» и «Челси» Эдена Азара завершить карьеру.

32-летний футболист объявил об этом во вторник, 10 октября.

«Эден, несомненно, был великим игроком. В последних сезонах было много проблем, в том числе из-за травм. Тем не менее, он повелел отличную карьеру. Ожидания от игроков такого уровня всегда очень высоки, так что это совсем не просто. Азар — легенда бельгийского футбола!», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». Вместе с «Лиллем» он становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. В составе «Челси» Азар дважды выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы, и по одному разу — Кубок Англии и Кубок английской лиги.

С «Реалом» Азар по два раза становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, а также по одному разу выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. На счету форварда 167 голов и 157 результативных передач на клубном уровне.

В составе сборной Бельгии Азар становился бронзовым призером ЧМ-2018. У него 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

Франк Веркаутерен
Эден Азар
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Реал
ФК Челси
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