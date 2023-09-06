В «Нефтчи» назвали причину подписания контракта с Мирзовым

«Нефтчи» подписал контракт с российским полузащитником Резиуаном Мирзововым, так как главный тренер Адриан Муту был уверен, что игрок нужен команде.

«Наш тренер захотел, чтобы в команде был Резиуан Мирзов, он отметил, что игрок будет нужен. Наши руководители поговорили с игроком и подписали контракт с Мирзовым до конца сезона», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Нефтчи».

5 сентября 30-летний россиянин присоединился к азербайджанскому клубу на правах свободного агента и подписал однолетний контракт.

В прошлом сезоне Мирзов выступал за «Химки». Футболист провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.