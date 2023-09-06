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Сегодня, 14:22

Кокорин приступит к тренировкам с «Арисом» 8 сентября

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, когда нападающий Александр Кокорин присоединится к тренировкам с командой.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

«Пока еще Кокорин не прилетел на Кипр. По-моему, он должен быть завтра. 8 сентября он уже будет тренироваться с командой», — сказал Шпилевский «СЭ».

Александр Кокорин. Кокорин неожиданно стал кумиром. Жаль, что поезд уже ушел

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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