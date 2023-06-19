Первый тренер Кокорина: «Если «Фиорентина» отказывается от Саши, значит, ему не доверяют»

Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стаферов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Он сам решит свою судьбу. Я хочу, чтобы он играл, потому что он может и хочет. А где он будет играть, это его дело. Он сам решает, где ему нравится играть. Нужен ли он «Фиорентине»? Это вопрос к тренеру. Наверняка они следили за ним. Если «Фиорентина» отказывается от Саши, значит, ему не доверяют», — сказал Стаферов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Кокорин провел сезон-2022/23 в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах.

Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра и завоевал титул самого ценного игрока турнира.