Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:02

Чанов считает, что клубам РПЛ стоит задуматься над кандидатурой Хайкина

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал решение вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина не продлевать контракт с норвежским клубом.

«Всегда хорошо, когда наши футболисты возвращаются в родной чемпионат, приятно видеть их снова у нас на полях, пусть Никита и играл лишь за молодежные отечественные команды. У него есть опыт игры в зарубежном чемпионате и еврокубках, это большой плюс. Свой уровень он всем показал, так что теперь нашим клубам стоит задуматься над его кандидатурой», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии. В этом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах и 14 встреч отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/
Вячеслав Чанов
Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Аршавин высказался о возможном проведении матча против ветеранов национальной команды Бразилии
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
Путин указал на идею Польши о поглощении Украины
Опубликовано видео уничтожения украинского военного катера «Ланцетом»
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Орещук: «Не удивлюсь, если Хайкин получит достойное предложение от европейского или российского топ-клуба»