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Сегодня, 16:13

Агент Гогуа: «Седрик уже в «Истиклоле». Он принял предложение Черевченко»

Агент сообщил о переходе Гогуа в «Истиклол»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, рассказал «СЭ», что футболист принял предложение Игоря Черевченко и будет выступать за «Истиклол» из Таджикистана.

«Гогуа решил быть первым шаром в азиатском мире. РФС пока думает, куда идти, вот будет информационный повод. Черевченко пошел играть в азиатскую Лигу чемпионов как тренер, а Гогуа как игрок. Узнаем, как там играть. Конечно, Седрик сразу принял предложение Черевченко, потому что он очень хороший тренер. Второй тренер у него Батурин, который работал с Гогуа в «Роторе» и знает его как облупленного. Это говорит о том, что с Гогуа все в порядке и то, что было с Гончаренко, это непонятный конфликт или чье-то эго. Когда-то он ставил Карпова, а не Гогуа. Вопрос к Гончаренко: а где сейчас Карпов? Вот и все. Седрик уже в команде и 23-го числа выйдет в товарищеском матче против «Факела», — сказал Селюк «СЭ».

О том, что Гогуа подпишет контракт с «Истиклолом», сообщил «РБ Спорт». Ранее он был на просмотре в «Химках».

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Игорь Черевченко
Седрик Гогуа
ФК Истиклол
Дмитрий Селюк
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