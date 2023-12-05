Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:46

Источник: Желько Бувач может возглавить «Црвену Звезду»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководство «Црвены Звезды» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

Как сообщает издание Sportske.net, сербский клуб может уволить главного тренера Барака Бахара в текущем сезоне и его преемником должен стать заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.

Однако отмечается, что до конца первой части сезона «Црвена Звезда» не будет отправлять в отставку Бахара. Причина, по которой он еще не был уволен, заключается в огромной компенсации, которая прописана в контракте.

62-летний Бувач возглавил спортивное направление «Динамо» в январе 2020 года, а в декабре 2021 года продлил контракт до окончания сезона-2023/24.

Источник: Sportske.net
ФК Динамо (Москва)
ФК Црвена Звезда
Желько Бувач
0
Читайте также
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Костомаров весной планирует лечь в больницу для проведения пластической операции на руке
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Спортинг» на своем поле обыграл «Жил Висенте»