Источник: Желько Бувач может возглавить «Црвену Звезду»

Руководство «Црвены Звезды» рассматривает вариант со сменой главного тренера.

Как сообщает издание Sportske.net, сербский клуб может уволить главного тренера Барака Бахара в текущем сезоне и его преемником должен стать заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.

Однако отмечается, что до конца первой части сезона «Црвена Звезда» не будет отправлять в отставку Бахара. Причина, по которой он еще не был уволен, заключается в огромной компенсации, которая прописана в контракте.

62-летний Бувач возглавил спортивное направление «Динамо» в январе 2020 года, а в декабре 2021 года продлил контракт до окончания сезона-2023/24.