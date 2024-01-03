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Сегодня, 16:00

Буйство Холанна, позор «МЮ», новый уровень «Краснодара». 10 лучших матчей 2023 года

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Фото Global Look Press
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Очень субъективный список.

В 2023 году сыграли тысячи футбольных матчей, и среди них немало тех, которые нестыдно будет пересмотреть и в новогодние праздники, и через несколько лет. «СЭ» подготовил подборку настоящих украшений прошедших 12 месяцев — это не топ, а просто список. Наслаждаемся.

«Барселона» — «Реал» — 1:2 (28 октября)

Класико в последние годы трудно отнести к разряду встреч мирового уровня, и про эту игру так сказать тоже нельзя. Антуража никакого — дневные матчи в угоду прибыли портят все, плюс играли команды не на «Камп Ноу» или «Бернабеу», а на новой локации — Олимпийском стадионе.

Что в таком случае здесь делает эта встреча? Все из-за Джуда Беллингема. С эпохи Месси и Роналду посвятить одно из главных дерби мира кому-то персонально было трудно. Англичанин это исправил. Беллингем тащит «Реал» весь сезон, на днях подорожал до уровня Холанна и Мбаппе и не стушевался в главном матче осени — короче говоря, звезда взошла. Этим матч и ценен.

Футболисты «Наполи»
Фото Global Look Press

«Наполи» — «Ювентус» — 5:1 (13 января)

Поход неаполитанцев за скудетто в целом получился ярким, но это точно главное украшение праздника. Команда Спаллетти не просто победила заклятого врага, но еще и унизила — пять мячей «Наполи» «Ювентусу» не каждый год забивает. Но это случилось. К тому же голом отметился не чужой нам Хвича Кварацхелия, плюс дубль у Виктора Осимхена. Настоящими титанами парни тогда были.

«Боруссия» Д — «Майнц» — 2:2 (27 мая)

Тут важен не счет, а контекст. Это точно один из самых драматичных матчей «Боруссии» в истории клуба — «шмели» могли стать чемпионами, если бы одолели середняковый «Майнц». И они все для этого сделали, в том числе нанесли 30 ударов по воротам. Не помогло — спасительный для себя гол они оформили только на 90+6-й минуте (до этого вообще проигрывали), а на победный мяч не хватило времени. Серебряная салатница уплыла «Баварии», и все-все дортмундцы наблюдали это онлайн. Жуть, но притягательная.

14&nbsp;марта. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; 7:0. Эрлин Холанн. Пять. Голов. За час. Холанн взломал футбол и истребил «Лейпциг»

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» — 7:0 (14 марта)

Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн. Вы прочитали краткое описание той встречи. Норвежец был настолько монструозен, что Пепу пришлось заменить его на 63-й минуте — тренер пощадил немцев. Кстати, Гвардиоле за это решение прилетело от фанатов, ведь форвард мог стать первым в истории игроком, забившим в одном матче Лиги чемпионов шесть мячей. А так — только повторение рекорда Месси и Луиса Адриано.

«Манчестер Сити» — «Бавария» — 3:0 (11 апреля)

Матч с «Баварией» примечателен двумя вещами. Во-первых, если вынос «РБ Лейпциг» ничего не значит, то разгром «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов — это уже кое-что. Это сейчас «Сити» — актуальный победитель главного евротурнира, тогда Пеп Гвардиола считался одним из главных еврокубковых лузеров. Все ждали осечки, а ее — раз, и не случилось. Более того, «горожане» неплохо повозили мюнхенцев и победили, можно сказать, на классе. Одержав, кстати, крупнейшую победу в истории противостояния.

Футболисты «Ливерпуля»
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» — «Реал» — 2:5 (21 февраля)

Черный день для «Ливерпуля». Начиналось для Клоппа все неплохо — хозяева забили два быстрых мяча. Правда, закончилась для них игра ужасно — «Реал» сравнял уже в первом тайме, а во втором просто похоронил мерсисайдцев. Настоящая трагедия — «Ливерпуль» никогда не пропускал в домашних матчах Лиги чемпионов пять мячей (как и четыре), а еще никогда не проигрывал на «Энфилде» неанглийским командам в главном евротурнире. Оба достижения рухнули за 90 минут. В ответном матче красные не сподобились даже на гол — проиграли 0:1 и бесславно вылетели.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7:0 (5 марта)

Красный день для «Ливерпуля». Всего через две недели после мадридского позора пришлось извиняться перед избалованными посетителями «Энфилда» — вынос заклятого соперника идеально подходил. Команда Клоппа воспользовалась шансом и оформила крупнейшую победу в истории этой пары. Аура тен Хага, не так давно взявшего с «МЮ» Кубок Англии, подпортилась. Извинения «Ливерпуля» получились в историческом масштабе.

Эмоции игроков &laquo;Ливерпуля&raquo; после победы над &laquo;МЮ&raquo;. 7:0! «Ливерпуль» воскрес и распотрошил «МЮ». Исторический разгром на «Энфилде»

«Манчестер Сити» — «Реал» — 4:0 (17 мая)

Еще один матч «горожан» в списке — а как еще с обладателями требла? Казнь «Реала» на «Этихаде» получилась не менее яркой, чем разборка с «Баварией». «Сити» больше бил, больше владел мячом и все-таки разгромил «Королевский клуб». Впереди был только «Интер», но после такого славного похода сомнений не было — в этот раз Пеп своего не упустит.

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1, пенальти — 5:6 (11 июня)

Разбавим европейский футбол отечественным — в России тоже были яркие матчи в 2023 году. Один из них — абсолютно точно финал Кубка России в «Лужниках». Пусть по счету игра и не выглядит интересной, по содержанию все было отлично — «Краснодар» и ЦСКА бились открыто, без сильного упора на тактику; антураж тоже соответствовал. Ну а победное спасение Игоря Акинфеева в серии пенальти, принесшее ЦСКА Кубок России, — еще одна история для будущих поколений о легендарном вратаре.

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1 (11 ноября)

11.11, 1:1 — очень веселые итоги встречи «Зенита» и «Краснодара». Но этот матч здесь не за цифры на табло, а за самую, пожалуй, содержательную игру обеих команд за долгие годы и сохраненную интригу в чемпионате. «Быки» — первые за долгие годы, кто сыграл в Питере с позиции силы и не проиграл. А теперь еще и на первой строчке ушли в зиму — все последствия той самой встречи.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
ФК ЦСКА (Москва)
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