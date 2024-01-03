Буйство Холанна, позор «МЮ», новый уровень «Краснодара». 10 лучших матчей 2023 года

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В 2023 году сыграли тысячи футбольных матчей, и среди них немало тех, которые нестыдно будет пересмотреть и в новогодние праздники, и через несколько лет. «СЭ» подготовил подборку настоящих украшений прошедших 12 месяцев — это не топ, а просто список. Наслаждаемся.
Класико в последние годы трудно отнести к разряду встреч мирового уровня, и про эту игру так сказать тоже нельзя. Антуража никакого — дневные матчи в угоду прибыли портят все, плюс играли команды не на «Камп Ноу» или «Бернабеу», а на новой локации — Олимпийском стадионе.
Что в таком случае здесь делает эта встреча? Все из-за Джуда Беллингема. С эпохи Месси и Роналду посвятить одно из главных дерби мира кому-то персонально было трудно. Англичанин это исправил. Беллингем тащит «Реал» весь сезон, на днях подорожал до уровня Холанна и Мбаппе и не стушевался в главном матче осени — короче говоря, звезда взошла. Этим матч и ценен.
Поход неаполитанцев за скудетто в целом получился ярким, но это точно главное украшение праздника. Команда Спаллетти не просто победила заклятого врага, но еще и унизила — пять мячей «Наполи» «Ювентусу» не каждый год забивает. Но это случилось. К тому же голом отметился не чужой нам Хвича Кварацхелия, плюс дубль у Виктора Осимхена. Настоящими титанами парни тогда были.
Тут важен не счет, а контекст. Это точно один из самых драматичных матчей «Боруссии» в истории клуба — «шмели» могли стать чемпионами, если бы одолели середняковый «Майнц». И они все для этого сделали, в том числе нанесли 30 ударов по воротам. Не помогло — спасительный для себя гол они оформили только на 90+6-й минуте (до этого вообще проигрывали), а на победный мяч не хватило времени. Серебряная салатница уплыла «Баварии», и все-все дортмундцы наблюдали это онлайн. Жуть, но притягательная.
Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн, Эрлинг Холанн. Вы прочитали краткое описание той встречи. Норвежец был настолько монструозен, что Пепу пришлось заменить его на 63-й минуте — тренер пощадил немцев. Кстати, Гвардиоле за это решение прилетело от фанатов, ведь форвард мог стать первым в истории игроком, забившим в одном матче Лиги чемпионов шесть мячей. А так — только повторение рекорда Месси и Луиса Адриано.
Матч с «Баварией» примечателен двумя вещами. Во-первых, если вынос «РБ Лейпциг» ничего не значит, то разгром «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов — это уже кое-что. Это сейчас «Сити» — актуальный победитель главного евротурнира, тогда Пеп Гвардиола считался одним из главных еврокубковых лузеров. Все ждали осечки, а ее — раз, и не случилось. Более того, «горожане» неплохо повозили мюнхенцев и победили, можно сказать, на классе. Одержав, кстати, крупнейшую победу в истории противостояния.
Черный день для «Ливерпуля». Начиналось для Клоппа все неплохо — хозяева забили два быстрых мяча. Правда, закончилась для них игра ужасно — «Реал» сравнял уже в первом тайме, а во втором просто похоронил мерсисайдцев. Настоящая трагедия — «Ливерпуль» никогда не пропускал в домашних матчах Лиги чемпионов пять мячей (как и четыре), а еще никогда не проигрывал на «Энфилде» неанглийским командам в главном евротурнире. Оба достижения рухнули за 90 минут. В ответном матче красные не сподобились даже на гол — проиграли 0:1 и бесславно вылетели.
Красный день для «Ливерпуля». Всего через две недели после мадридского позора пришлось извиняться перед избалованными посетителями «Энфилда» — вынос заклятого соперника идеально подходил. Команда Клоппа воспользовалась шансом и оформила крупнейшую победу в истории этой пары. Аура тен Хага, не так давно взявшего с «МЮ» Кубок Англии, подпортилась. Извинения «Ливерпуля» получились в историческом масштабе.
Еще один матч «горожан» в списке — а как еще с обладателями требла? Казнь «Реала» на «Этихаде» получилась не менее яркой, чем разборка с «Баварией». «Сити» больше бил, больше владел мячом и все-таки разгромил «Королевский клуб». Впереди был только «Интер», но после такого славного похода сомнений не было — в этот раз Пеп своего не упустит.
Разбавим европейский футбол отечественным — в России тоже были яркие матчи в 2023 году. Один из них — абсолютно точно финал Кубка России в «Лужниках». Пусть по счету игра и не выглядит интересной, по содержанию все было отлично — «Краснодар» и ЦСКА бились открыто, без сильного упора на тактику; антураж тоже соответствовал. Ну а победное спасение Игоря Акинфеева в серии пенальти, принесшее ЦСКА Кубок России, — еще одна история для будущих поколений о легендарном вратаре.
11.11, 1:1 — очень веселые итоги встречи «Зенита» и «Краснодара». Но этот матч здесь не за цифры на табло, а за самую, пожалуй, содержательную игру обеих команд за долгие годы и сохраненную интригу в чемпионате. «Быки» — первые за долгие годы, кто сыграл в Питере с позиции силы и не проиграл. А теперь еще и на первой строчке ушли в зиму — все последствия той самой встречи.