Норвежский Неймар, чудо-универсал из «Бенфики» и наследник Росицки. Таланты, о которых все узнают в 2024

Этих парней ждет большое будущее.

Артур Вермерен

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Антверпен»

Гражданство: Бельгия

Статистика в сезоне-2023/24: 31 матч, 2 гола, 6 голевых передач

Артур Вермерен. Фото Global Look Press

Техничный вундеркинд, который может сыграть как на месте опорника, так и центрального атакующего полузащитника. Считается одним из самых талантливых игроков Европы в своем амплуа.

Несмотря на возраст, Вермерен — бесспорный игрок старта «Антверпена», и его переход в более статусный клуб — дело времени.

Вы уже могли наблюдать за ним на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче с «Барселоной» (3:2) Артур после ошибки Ромеу хладнокровно отправил мяч в сетку ворот Пеньи. И скромной бельгийской команде получилось показать товар лицом, ведь сине-гранатовые следят за хавбеком не первый сезон.

За Вермерена уже развернулась нешуточная борьба, помимо каталонцев на него претендуют «Арсенал», «МЮ», дортмундская «Боруссия» и «Монако». Только вот за бельгийца придется прилично раскошелиться: по данным Transfermarkt, его стоимость составляет 30 миллионов евро.

Мартин Батурина

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Динамо» Загреб

Гражданство: Хорватия

Статистика в сезоне-2023/24: 26 матчей, 2 гола, 2 передачи

Мартин Батурина. Фото Global Look Press

Модрич, Ракитич, Брозович, Ковачич — хорватские академии знают, как вырастить хороших игроков центра поля. Ветеранов уже готов подвинуть юркий Батурина.

Молодой полузащитник не первый сезон демонстрирует хороший уровень игры. В сезоне-2020/21 Мартин стал чемпионом страны с загребским «Динамо», а в прошлом выдал мощные 7+13 в 49 встречах. Сейчас статистика скромнее, но влияние на командную игру растет в геометрической прогрессии.

В 2024-м 20-летний игрок с большой долей вероятности сделает следующий шаг в своей карьере. Каким он будет? Жозе Моуринью уже посоветовал «Челси» обратить внимание на Батурину.

«Если говорить о молодых талантах, то я бы отметил Батурину из «Динамо» Загреб. На него большой спрос в Италии, но его агент говорит, что футболист хочет выступать в Англии. У «Челси» не хватает игрока такого плана, и я бы рекомендовал им обратить на него внимание. Из-за вредности я просто не хочу, чтобы такой талант переходил в «Арсенал» или «Ливерпуль».

Элие Вахи

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Клуб: «Ланс»

Гражданство: Франция

Статистика в сезоне-2023/24: 19 матчей, 4 гола, 2 передачи

Элие Вахи. Фото Reuters

Французский чемпионат часто называют «фермерским», но с каждым годом лига делает шаги, чтобы избавиться от этого ярлыка, подбрасывая нам новые таланты. Заир-Эмери, Шерки, Дэвид — вот лишь некоторые примеры тех, кто не первый год на виду.

Элие Вахи далеко не новое имя для любителей лиги 1. В сезоне-2021/22 форвард заявил о себе десятью голами за «Монпелье», а в прошлом забил 19 мячей, добавив семь результативных передач.

С лета 2023-го Вахи выступает за «Ланс» и уже успел сверкнуть в Лиге чемпионов: именно его гол принес красно-золотым сенсационную победу над «Арсеналом» (2:1).

Скорее всего, 20-летний нападающий надолго на родине не задержится. Тем более что им уже активно интересуются «Вест Хэм», «Челси» и «Айнтрахт».

Антониу Силва

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Бенфика»

Гражданство: Португалия

Статистика в сезоне-2023/24: 22 матча, 1 гол

Антониу Силва. Фото Reuters

В 2021 году Силва подписал свой первый профессиональный контракт, а уже в декабре 2022-го отыграл полный матч с Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре.

Антониу в этом списке — один из самых известных игроков и давний лакомый кусочек для топ-клубов. В свои 20 он впечатляет хладнокровием и сосредоточенностью, редко допускает ошибки, выигрывает много единоборств и обладает позиционным чутьем. На родине его сравнивают с Пепе и Фернанду Мейрой.

В прошлом сезоне Силва переподписал контракт с «Бенфикой» и теперь связан с любимым клубом до июля 2027-го. Но очевидно, что он покинет Португалию раньше.

Антониу интересуются дортмундская «Боруссия», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Зная, как выгодно умеет продавать своих лидеров португальская команда, можно предположить, что сумма за их актив будет выплачена не маленькая.

Жуан Невеш

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Бенфика»

Гражданство: Португалия

Статистика в сезоне-2023/24: 25 матчей, 1 гол, 2 передачи

Жуан Невеш. Фото AFP

Еще один золотой актив «орлов». Невеш играет в центре поля, притом может исполнить как опорника, так и атакующего хавбека. В Португалии парня очень хвалят и называют новым Феликсом.

Жуан уже заигран за национальную сборную, где его приметил Бруну Фернандеш. Капитан «МЮ» оказался настолько впечатлен игрой вундеркинда, что одобрил его трансфер в стан «красных дьяволов»:

«Это отличный игрок, отличный парень, очень профессиональный. Куда бы он ни перешел, у него будет блестящее будущее. Я бы очень хотел видеть его рядом с собой, потому что он дает качество. Все зависит от него».

По данным инсайдеров, «Юнайтед» и правда активно интересуется Невешем, только вот для перехода им придется выплатить отступные в районе 100 миллионов евро. Рискнут?

Адам Карабец

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Спарта» Прага

Гражданство: Чехия

Статистика в сезоне-2023/24: 18 матчей, 3 гола, 3 передачи

Адам Карабец. Фото AFP

Хавбека столичного клуба называют самым талантливым чешским футболистом со времен Росицки. Что интересно, именно бывший игрок «Арсенала» и привел Адама в «Спарту».

Карабец — типичная «десятка», любит и умеет создавать голевые моменты для своих партнеров. При росте 187 сантиметров он обладает хорошей техникой, что вкупе с видением поля делает его настоящей угрозой для обороны соперника.

За главную сборную он пока не играл. Удостоился лишь вызова осенью 2020-го и провел на скамейке матч Лиги наций против Шотландии. Однако летом пройдет чемпионат Европы, куда чехи попали. Скорее всего, мы увидим Адама на турнире в Германии.

Кевин Шаде

Возраст: 22 года

Позиция: вингер

Клуб: «Брентфорд»

Гражданство: Германия

Статистика в сезоне-2023/24: 6 матчей, 1 гол

Кевин Шаде. Фото Global Look Press

Самый дорогой трансфер в истории «Брентфорда» — зимой «Фрайбург» получил за него 25 миллионов евро. Статистика Кевина пока не впечатляет (сейчас немец восстанавливается после травмы), но он подкупает универсализмом и «физикой».

Шаде — немецкая версия Михаила Мудрика. Если его не подкосят травмы, то он точно даст жару в АПЛ. По крайней мере, у него есть все данные для этого.

Куадио Коне

Возраст: 22 года

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Боруссия» Менхенгладбах

Гражданство: Франция

Статистика в сезоне-2023/24: 10 матчей, 2 гола

Куадио Коне. Фото Reuters

Хавбек чем-то похож на Кефрена Тюрама: хорош в отборе и активно помогает команде в построении атаки. У него крепкое телосложение, которым он умеет грамотно пользоваться — отнять мяч у Куадио очень непросто.

За основную сборную Франции он пока не заигран, что при такой мощной конкуренции не должно удивлять. Несмотря на это, за ним уже давно следит «Ливерпуль». Команде Клоппа после ухода Фабиньо как раз не хватает разрушителя в центре поля, и Коне на «Энфилде» точно придется ко двору.

Также на него претендует «Бавария». Впрочем, этот сценарий вполне типичный для немецкого чемпионата.

Усман Диоманде

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Спортинг»

Гражданство: Кот-д'Ивуар

Статистика в сезоне-2023/24: 20 матчей, 2 гола, 1 передача

Усман Диоманде. Фото Reuters

Игрок, который невероятно прогрессирует в этом сезоне. Усман — типичный высокорослый и коренастый игрок обороны. Хорошо играет головой и грамотно выбирает позицию. В этом розыгрыше Лиги Европы провел пять матчей и даже успел отличиться в игре со «Штурмом» (2:1).

Стоимость Диоманде — около 40 миллионов евро, а отступные — 80. Известно, что лондонский «Арсенал» уже делал по нему предложение, но оно было отклонено. Скорее всего, 2024 год станет для защитника определяющим. Если он решится на переезд в топ-клуб, то может хорошенько «выстрелить».

Антонио Нуса

Возраст: 18 лет

Позиция: вингер

Клуб: «Брюгге»

Гражданство: Норвегия

Статистика в сезоне-2023/24: 14 матчей, 3 гола и 3 передачи

Антонио Нуса. Фото AFP

В 2022 году вошел в историю Лиги чемпионов, став вторым в списке самых молодых авторов гола в турнире. Также является самым молодым автором гола в истории «Брюгге» и вторым самым молодым автором гола в чемпионате Норвегии (после Эдегора). Нуса ставит рекорд за рекордом и уже на карандаше почти у всех топ-клубов. В чем его изюминка?

Антонио называют норвежским Неймаром за невероятную технику и реактивную скорость. Слаломный дриблинг, удар с обеих ног. Этот парень -настоящая находка для красивых видеонарезок.

Уверенное выступление на взрослом уровне уже открыло ему двери в главную сборную к Холанну. Осталось дело за малым — перейти в более статусную команду.