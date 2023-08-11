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Сегодня, 14:15

«Бавария» без вратарей, Мбаппе в запасе и встреча английских неудачников. Главные интриги европейских выходных

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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За чем следить и на что обратить внимание.

«Лейпциг» без Нкунку и Гвардиола против «Баварии» без вратаря

12 августа в Германии разыграют Суперкубок — «Лейпциг» выйдет против «Баварии» на «Альянц Арене». За прошедшие 10 лет мюнхенцы шесть раз забирали трофей, но в этот раз вряд ли все пройдет гладко. «Бавария» в прошлом сезоне стала чемпионом благодаря удаче, а летом распустила всех вратарей (по сути, доступен только резервист Свен Ульрайх) и осталась без Мане. В общем, сильнее самые слабые мюнхенцы последних лет точно не стали.

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Но и соперник у них не в форме. Точнее, состав не идеальный. «Лейпциг» долгое время «стоял» на двух игроках — Кристофере Нкунку и Йошко Гвардиоле. Первый, 25-летний полузащитник, набил 126 голевых действий за четыре года в «Лейпциге» и укатил в «Челси». Второй, 21-летний защитник, один из самых перспективных в мире, отправился в «Манчестер Сити». Получается, в Суперкубке встретятся две отчасти обескровленные команды. «Баварии» опять повезет, или «Лейпциг» завоюет свой третий серьезный трофей?

Футболист Джуд Беллингем
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

Дебютирует ли Беллингем?

20-летний Джуд Беллингем стал пока самым дорогим трансфером межсезонья — «Реал» купил полузащитника у «Боруссии» за 103 миллиона евро. Англичанин не просто успел дебютировать за сливочных в товарищеских матчах, но даже забил «МЮ» и в целом выглядел хорошо — видно, что Анчелотти на него рассчитывает.

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12 августа «Реал» играет с «Атлетиком», так что одна из интриг выходных — дебютирует ли талант в ла лиге, и если да, то насколько успешно. Ну и от этого будет зависеть, в какой конфигурации мы увидим полузащиту «Реала» в новом сезоне, — неужели Модрич или Кроос могут начать регулярно оставаться на скамейке запасных?

Футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и правда оставит Мбаппе в запасе?

Новости о Мбаппе поступают каждый день — парень, кажется, окончательно разругался с «ПСЖ», и клуб планировал его продать. Либо оставить на лавке на весь сезон в качестве мести. Учитывая, что перед первым туром лиги 1 Килиан еще в составе парижан, очень интересно — воплотят ли они свои угрозы в жизнь? Если да — больший конфликт в футболе представить сложно.

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«Челси» и «Ливерпуль»: кто воскрес?

Синие и красные — одни из главных неудачников прошлого сезона. Про «Челси» в целом лучше промолчать (команда даже не в еврокубках), «Ливерпуль» впервые за много лет остался без Лиги чемпионов... И вот два прошлогодних лузера встречаются в первом туре АПЛ. Каждый из клубов провел работу за лето — расчистили составы, где-то обновились. Будет интересно посмотреть, кто из них первым исправит ошибки прошлого. «Челси» находится в стадии перестройки, «Ливерпуль» привыкает к жизни без ушедших ветеранов. Как выступят обе команды на дистанции сезона — вопрос очень интригующий. И намек на ответ на него мы можем увидеть уже в первом туре.

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Чего ждать от «ПСЖ» без Мбаппе? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что парижане даже без Килиана покутят в атаке: на два и более гола действующего чемпиона в матче с «Лорьяном» можно поставить с коэффициентом 1.42, а на три и более — за 2.15.

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