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Сегодня, 00:50

«Ливерпуль» и «Арсенал» дарят титул Гвардиоле, золотой матч «Байера», сердечный приступ игрока «Ромы»

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Байер» стал чемпионом Германии.
Фото ФК «Байер»
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: черная неделя Клоппа

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
14 апр, 16:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Кристал Пэлас

Ничья с хромающим весь сезон «МЮ». Затем — унизительные 0:3 от «Аталанты» в первом четвертьфинале Лиги Европы... Неделя кошмаров «Ливерпуля» продолжилась в игре с «Кристал Пэлас». Открывшему счет Эзе никто не мешал расстрелять ворота наконец-то вернувшегося в строй Алиссона с нескольких метров. Потом поскользнувшийся в центре поля ван Дейк позволил Матета выйти один на один, и от второго гола красных спас невероятный подкат выбившего мяч с ленточки Робертсона.

Естественно, хозяева рванули вперед, но мяч словно забыл путь в ворота. Перекладина остановила удар Эндо, чудеса творил кипер лондонцев Хендерсон. Один из самых крутых его сейвов пришелся на второй тайм, когда Нуньес атаковал с нескольких метров. Уругваец вторым после Холанна загубил в этом чемпионате 25 явных голевых моментов, а невезение трансформировалось еще и в травму одного из открытий сезона Брэдли. Тем временем Клопп бросал в атаку все резервы. Собослои вместо опорника Эндо, Гакпо и восстановившийся после травмы Диогу Жота — в атаку. Не помогало ничего, а еще один удар в упор остановил бывший защитник мерсисайдцев Клайн.

При этом сводить все к невезению неправильно. Это принижало заслуги «Кристал Пэлас», который не только самоотверженно отбивался — к перерыву он наиграл на рекордные для гостей «Энфилда» 1,25 xG (0,9 у хозяев). А во второй половине шансы «Ливерпулю» сохранил безумный сейв Алиссона, который отставил руку при атаке Матета из площади ворот. Только полевым игрокам это не помогало, и Джонс не попал в створ, выйдя один на один. Салах и вовсе не забил с полутора метров.

В ключевой момент сезона красные потерпели в АПЛ первое домашнее поражение с октября 2022 года. Тогда на «Энфилде» выиграл вылетевший в итоге «Лидс», а хозяева с тех пор не уступали на протяжении 28 матчей (+22=6). Такими темпами Юрген Клопп закончит свой прощальный сезон без трофеев.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
14 апр, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:2
Астон Вилла

Порадовавшись осечке одного конкурента, «Манчестер Сити» имел все основания рассчитывать и на помощь «Астон Виллы». Тем более, у той с мотивацией был полный порядок — нужно набирать очки в гонке за четвертым местом, так как у «Тоттенхэма» остается игра в запасе. В итоге Унаи Эмери свою бывшую команду не пощадил и, прервав ее 11-матчевую беспроигрышную серию в 2024 году, возможно, разбил надежды красно-белых на титул.

Причем совершенно заслуженно. У «Арсенала» мало что получалось, тогда как бирмингемцы методично приближались к взятию ворот. Попали в штангу потом крученый удар Тилеманса остановила перекладина, и, наконец, пролетевший после паса Диня через площадь ворот мяч отправил в пустой угол Бэйли. И тут же команду Микеля Артеты добил перебросивший вратаря Уоткинс, который повторил рекорд Бентеке по голам в одном сезоне «Виллы» (19). Конкуренты, имея преимущество, просто дарят титул «Манчестер Сити».

Италия: «Интер» в шаге от титула

Италия. Серия А. 32-й тур
14 апр, 13:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:2
Фрозиноне

Отчаянно пытающийся попасть в еврокубки «Наполи» вроде бы уверенно начал поход за второй подряд победой. Только при обилии моментов в первом тайме все ограничилось красивым голом Политано, а тревожный звонок прозвучал. На счастье хозяев, Соуле не реализовал пенальти, однако во втором тайме — после пары острых моментов неаполитанцев — один из самых ярких игроков «Фрозиноне» накрыл замешкавшегося Мерета и организовал ответный гол гостей.

После этого на полные обороты пришлось включаться Кварацхелии, и серия его ударов завершилась тем, что Осимхен по-хоккейному подкорректировал полет мяча, находясь прямо перед воротами. Только и это не означало перелома, а Чеддира забил еще раз, замкнув подачу с фланга. Похоже, сражающимся за выживание гостям успех был важнее. Они могли даже вырвать победу, однако лежавший на газоне Мерет сумел выбить мяч ногой. «Наполи» упустил возможность обойти «Аталанту» и подняться на шестое место. У играющих в понедельник бергамасков на два матча меньше.

Италия. Серия А. 32-й тур
14 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
3:3
Милан

Еще одно противостояние аутсайдера с очевидным фаворитом началось вопреки прогнозам, а занявший место в воротах Спортьелло даже не шелохнулся при ударе Пинамонти из центра штрафной. Причем черно-зеленые не дали «Милану» поднять голову, и впечатляющий фланговый прорыв завершился тем, что Лорьенте буквально внес мяч в сетку.

Два гола в первые 10 минут в серии А «Милан» не пропускал более семи лет, только команда Стефано Пиоли, чья эпоха, возможно, совсем скоро закончится, выкручивалась и не из таких ситуациях. Сейв Консильи, отмененный из-за офсайда гол Чуквуэзе, и, наконец, круто разобравшийся с защитниками Рафаэл Леау сократил отставание в счете. На второй успех Лорьенте после перерыва ответил добиванием Йович, вот только Чуквуэзе отправил мяч в сетку, снова забравшись в офсайд. Но в итоге упустившему верный шанс Пулишичу урок реализации при подаче углового дал Окафор. А если бы еще и Жиру не ударил выше на последних минутах, получился бы совсем безумный сценарий, но оставшийся в зоне вылета «Сассуоло» такой развязки точно не заслуживал.

Италия. Серия А. 32-й тур
14 апр, 19:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Рома

Матч в Удине был остановлен из-за проблем со здоровьем у защитника «Ромы» Н'Дика. Пока «волки» шли в атаку, ивуарийский футболист присел на газон, держась за грудь. Потом, по некоторым сообщениям, он потерял сознание, и в подтрибунном помещении медики использовали дефибриллятор. В итоге после совещания представителей команд с судьями и официальными лицами было принято решение остановить игру.

Обит Эван Н'Дика.
Фото ФК «Рома»

Как позже сообщил римский клуб, Н'Дика доставили в больницу для прохождения обследования, причем в этот момент игрок находился в сознании. В клубных соцсетях появилось фото улыбающегося защитника в больничной палате, а Фабрицио Романо написал о перенесенном сердечном приступе, отметив: сейчас здоровью футболиста ничего не угрожает. Что касается матча, то он будет доигран в другой день.

Италия. Серия А. 32-й тур
14 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Кальяри

День сюрпризов продолжился в Милане, где «Интер», как казалось, одержит дежурную победу. Нет на поле сидевшего на трибуне Лаутаро Мартинеса? Забьет Тюрам, у которого уже 11 мячей и 7 передач в нынешнем сезоне. Прошлый раз так разносторонне из новичков серии А в составе «нерадзурри» действовал Самюэль Это'О. Однако «Кальяри» не сломался. На первый гол ответил Шомуродов, пробивший в касание после скидки Лувумбо. А на пенальти, назначенный за попадание мяча в руку и реализованный Хаканом Чалханоглу, — вышедший на замену четырьмя минутами ранее Виола. А ведь он еще и на пятой добавленной минуте едва не использовал подачу Лападулы, но направил мяч точно в Зоммера. Впрочем, нерадзурри вряд ли сильно расстроились. Это «Милану» играть в Лиге Европы, а у команды Симоне Индзаги будет целая неделя, чтобы подготовиться к дерби и взять скудетто в матче с принципиальным соперником.

Арсен Захарян. Захарян был одним из лучших на поле. Но его «Реал Сосьедад» упустил победу в концовке

Германия: праздник мечты

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
14 апр, 18:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:0
Вердер

Золотые матчи нередко выходят не слишком зрелищными. Ответственность высока, нервы на пределе, и примерно таким получился первый тайм. Вроде бы «Байер» давил и владел инициативой, однако забить удалось только с назначенного после вмешательства ВАР пенальти, а в концовке первого тайма «Вердер» едва не сравнял счет. Но стоило Джаке забить с дальней дистанции, и начался настоящий концерт. «Байер» забивал на любой вкус, а болельщики с трудом сдерживали эмоции. Первый раз они выбежали на поле после четвертого гола.

А Вирц оформлял хет-трик, когда стадион заволокло дымом от многочисленный файеров. Формально до финального свистка оставалось несколько секунд, но арбитр не стал останавливать праздник и дал сигнал об окончании игры. Сдержать фанатов и вернуть их на трибуны было уже невозможно. Но это коллективное безумие в день исполнения сокровенной мечты получилось добрым. А Хаби Алонсо сиял улыбкой, когда его по немецкой традиции обливали пивом. Гулять — так гулять! Но долго праздновать «Байер» не собирается — впереди Лига Европы и финал Кубка Германии.

Франция: команда Кузяева проиграла конкуренту

Франция. Лига 1. 29-й тур
14 апр, 14:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:1
Нант

«Гавр» потерпел поражение, которое может иметь далеко идущие последствия. Оно вдвойне неприятно, потому что пришлось на матч с прямым конкурентом «Нантом», который забил на третьей добавленной минуте и оторвался от небесных на три очка. Теперь команда Далера Кузяева, который отыграл 90 минут и получил желтую карточку, рискует оказаться в зоне стыков. Правда, находящийся сейчас там «Лорьян» в перенесенном на 24 апреля матче встретится с «ПСЖ». Более явная угроза — пока находящийся на предпоследнем месте «Метц», который в пятницу благодаря дублю нападающего сборной Грузии Микаутадзе обыграл «Ланс» и теперь отстает от спасительной семнадцатой строчки всего на два очка. В следующее воскресенье два конкурента в Гавре сразятся между собой в матче жизни.

Статистика дня

2-м футболистом, выигравшим два подряд чемпионата Германии с разными клубами, стал защитник Станишич, которого «Байер» арендовал у «Баварии». Прошлый раз такое удавалось Аугусту Стареку. Он брал титулы с «Нюрнбергом» (1968) и «Баварией» (1969).

2,26 очка в среднем набирают на «Эмирейтс» команды Унаи Эмери. Для тренеров проведших на этой арене двузначное число матчей, это лучший показатель в истории. У Арсена Венгера средний балл равняется 2,22, а у Микеля Артеты — 2,11.

10 раз с начала года позволял сопернику открыть счет «Вест Хэм». Это худший показатель в АПЛ наряду с «Лутоном».

13-й командой, выигравшей чемпионат Германии, стал «Байер».

16 очков набрал «Фенербахче» в матчах, где уступал в счете. Это лучший показатель в Европе, который на два балла выше, чем у «Наполи».

29 туров без поражений — новый рекорд бундеслиги. «Байер» превзошел достижение «Баварии» времен Хосепа Гвардиолы (2013/14).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Байер
ФК Гавр
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Рома
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