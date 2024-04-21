Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: кошмар для «волков»

С интервалом в несколько дней «Арсенал» пережил двойной шок, лишившись лидерства в АПЛ и вылетев из Лиги чемпионов. Выходить из этого состояния «канониры» были настроены решительно. Уже на первой минуте опасно с лета бил Хаверц, но дальше атаки гостей разбивались об оборону «волков». А ближе всех к успеху был Жоау Гомеш, который заставил Кивиора допустить очередную ошибку. От гнева болельщиков «Арсенала» поляка спас Райя, которому удалось перевести мяч в штангу.

Что до концовки первого тайма, то лондонцы забили в тот момент, когда поняли — с таким соперником недостаточно мастерства. Нужна еще бешеная самоотдача, и ее образцом стал Габриэл Жезус. Когда его откровенно хватали руками в штрафной, можно было, упав, выпрашивать пенальти. Габи же вскочил на ноги и покатил мяч под удар попавшем в верхний угол Троссару. Бельгиец стал уже шестым «канониром» с двуззначным числом результативных баллов в текущем сезоне.

Благодаря его успеху продлилась рекордная серия из 33 матчей с забитыми мячами в ворота «Вулверхэмптона». Ни один соперник так системно не страдал от «Арсенала», который к тому же не пропускает в выездных матчах АПЛ уже 541 минуту в опять же рекордных шести турах. Но главное — команда Микеля Артеты снова первая. Да, у «Манчестер Сити» есть игра в запасе, однако у «горожан» сумасшедший график. На следующей неделе их ждут сразу два матча за трое суток — в Брайтоне (25 апреля) и в Ноттингеме (28-го). Так что хоронить чемпионскую интригу преждевременно.

Фото Reuters

Испания: космос «Жироны»

«Жирона» все ближе к историческому выходу в Лигу чемпионов. Тем более, в следующем туре «Атлетико» и снова потерявший в пятницу очки «Атлетик» играют между собой. Есть реальная возможность нарастить и без того комфортный отрыв от преследователей, что каталонцы и сделали в игре с «Кадисом». Этот соперник отчаянно цепляется за место в примере и в ходе спасательной операции несколько туров назад обыграл «Атлетико».

Однако с «Жироной» данный номер не сработал. Команда Мичела Санчеса сейчас выдерживает стабильный график — проигрывает в гостях, но берет свое дома. Нынешний успех — четвертый подряд, и сомнений в итоговом результате не было уже к перерыву. И 2:0 за 45 минут — это еще вполне приемлемый для гостей счет. Чего стоит эпизод, в котором признанный лучшим игроком матча Савио попал в перекладину, перебрасывая вратаря. А на гол «Кадиса» — уже при счете 3:0 — последовал мгновенный ответ.

У «Жироны» уже 68 очков. Если не считать находящихся в собственном измерении представителей большой испанской тройки, то таких показателей к 32-му туру за всю историю ла лиги добивались только три команды — «Реал Сосьедад» (1979/80), «Валенсия» (2003/04) и теперь «Жирона». До мечты — несколько шагов.

Фото Global Look Press

Италия: неаполитанский комплекс

Пока Италия радуется пятой путевке в следующую — обновленную Лигу чемпионов, формально еще действующий обладатель скудетто рискует провести год без еврокубков. В прошлом туре «Наполи» дома не смог переиграть находящийся в зоне вылета «Фрозиноне» (2:2), а теперь команда Франческо Кальцоны уныло смотрелась на фоне другого сражающегося за выживание соперника. «Эмполи», у которого пять сухих поражений в шести последних турах, забил уже в дебюте. Длинный пас вратаря, атака флангом, и травмировавшийся в середине первого тайма Черри прицельно пробил головой. Ответить же гостям ничем не удалось. Похоже, у неаполитанцев комплекс «Эмполи». За пять последних лет эта команда выиграла у южан пять матчей из семи. Чаще за этот период «Наполи» огорчал только «Интер» (6 выигрышей).

Германия: «Лейпциг» отрывается от Дортмунда

«Хайденхайм» в последнее время стал настоящим кошмаром фаворитов. Едва не выиграл в Штутгарте (3:3) и нокаутировал «Баварию» (3:2), а ранее засушил атаку дортмундской «Боруссии» (0:0). Вот и «Лейпциг» прошел в субботу по тонкому льду. Гола Шешко, к которому удачно отскочил мяч в конце первого тайма, для победы оказалось недостаточно. Хозяева снова выжали максимум из стандарта, а если бы не сейв Гулачи, «быкам» стало бы совсем грустно.

И все же самым весомым оказался козырь «Лейпцига» — его быстрые атаки. В концовке ключевой из них пытавшийся прервать прострел Симакана защитник попал в ногу Опенда. Команда Марко Розе останется на четвертом месте, даже если в воскресенье в Дортмунде будет положен конец рекордной серии «Байера». А ключевым в борьбе за путевку в Лигу чемпионов должен стать следующий тур, в котором «Боруссия» приедет в Лейпциг. Пока же «быки» повторили рекорд «Баварии» — они уже 32 матча не уступают выходцам из второй бундеслиги.

В какой-то момент стало казаться, что смирившейся с первой за одиннадцать лет потерей титула «Баварии» наскучила бундеслига. Мюнхенцы безропотно проиграли домашнее немецкое класико, после чего ухитрились влететь «Дармштадту», за две минуты упустив перевес в два мяча. В Лиге чемпионов у Томаса Тухеля словно играла другая команда, но постепенно мюнхенцы вспомнили о внутренних турнирах.

Если успех против «Кельна» получился дежурным, то в Берлине баварцы словно задались целью забивать красиво и удивлять соперника оригинальными ходами. В первой голевой комбинации ключевым действием стали не пас Теля и не удар Горецки под перекладину, а запутавший защиту остроумный пропуск мяча Мюллером. Что до гола Кейна со штрафного, то брешь в «стенке» образовалась благодаря пробежавшему мимо мяча штатному исполнителю стандартов Киммиху. Как утверждает Opta, Харри в этот момент сравнялся с самым результативным игроком Европы Мбаппе и повторил личный рекорд. Речь о 50 результативных баллах во всех матчах за клуб, но тут данные разнятся. По статистике Transfermarkt у Мбаппе действительно 50 очков (41+9), а у Кейна их уже 53 (40+13). Как бы там ни было, это в любом случае выдающийся результат.

И как остановить такую «Баварию»?! Дым от файеров берлинских фанатов, из-за которого арбитр ненадолго остановил игру, лишь отсрочил неизбежное. Когда же матч продолжился, персональный гештальт закрыл Мюллер. За свою насыщенную карьеру Томас прежде не забивал только в турах под номером 30. В субботу это было сделано дважды, но это не уникальный показатель. Из действующих футболистов бундеслиги во всех 34 турах отличались дортмундец Ройс и ничем не запомнившийся в этот раз форвард «Униона» Фолланд.

Статистика дня

3-й командой, пропустившей не менее 50 мячей в домашних играх чемпионата Англии, стал «Шеффилд Юнайтед». Прежде столь же плохо на своих стадионах играли «Астон Вилла» (1935/36) и «Челси» (1959/60).

3-й раз в своей истории «Манчестер Сити» два розыгрыша подряд выходит в финал Кубка Англии.

160 матчей провел в высшем английском дивизионе «Брентфорд», чтобы впервые в своей истории забить на чужом поле 5 мячей.