«Арсенал» на оставляет шансов «Ман Сити», «Барселону» спас ВАР, Моуринью выпал из четверки

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: парадоксы Каземиро

После матчей-триллеров против «Борнмута» (3:2) и «Спортинга» (2:2) «канониры» решили не испытывать нервную систему своих болельщиков. Отменили гол из-за офсайда? «Арсенал» даже не обратил на эту неприятность внимания и быстро отправил «дачников» в нокаут. По большому счету, к перерыву игру можно было заканчивать благодаря ассистентскому хет-трику Троссара.

Бельгиец вошел в историю АПЛ как первый человек, добившийся этого к перерыву. Начал Троссар с двух идеальных подач. С углового на Габриэла Магальяйнса и с игры — на Габриэла Мартинелли. А завершился персональный бенефис передачей на Эдегора. Что до второй половины матча, то ее все же стоило провести ради одного события — долгожданного возвращения на поле Габриэла Жезуса. Форвард пропустил четыре месяца, травмировавшись на ЧМ-2022, а свои голы, упустив верный шанс в концовке, он еще обязательно забьет.

Опустившийся к воскресенью на последнее место «Саутгемптон» уже в первом тайме получил на «Олд Траффорд» численное преимущество благодаря внимательности ВАР. После того как выполнявший подкат в центре поля Каземиро, сыграв в мяч, по инерции въехал шипами сопернику в ногу, арбитра пригласили к монитору, и желтая карточка трансформировалась в красную.

Это поразительно, ведь бразильца ни разу не удаляли в ла лиге за семь лет в «Реале», а в «МЮ» ему пришлось досрочно отправиться в раздевалку уже второй раз. За один сезон с игроками «красных дьяволов» такого не случалось девять лет — со времен Неманьи Видича. В меньшинстве же команда Эрика тен Хага могла как выиграть, так и проиграть. С одной стороны, был выстрел в штангу Бруну Фернандеша. Вместе с тем, каркас ворот спасал и хозяев, а Де Хеа блестяще остановил удар убежавшего от защитников с центра поля Уолкотта.

Не побеждавший на протяжении пяти туров «Ньюкасл» (=3-2) отстал от лигочемпионской четверки, однако все по-прежнему в руках «сорок» благодаря имеющимся в запасе двум матчам. Выигрыш у «Вулверхэмптона» — важный шаг к исполнению мечты. А главная история игры — решение Эдди Хау впервые с начала сезона оставить в запасе Альмирона. На поле один из лидеров черно-белых вышел за две минуты до того, как едва вступивший в игру джокер «волков» Хван Хи Чхан сравнял счет. Однако последнее слово осталось за парагвайцем, и до «Тоттенхэма» осталось всего четыре очка.

Испания: сюрпляс у четвертого места

Еще недавно с отрывом занимавший третье место «Реал Сосьедад» не побеждает целый месяц. Как результат — не только падение на четвертую строчку, но и угроза сохранению позиций в лигочемпионском квартете. В этом туре баскам не помог даже быстрый гол, так как грубая ошибка в обороне обернулась ответным мячом Ли Кан Ина. Вдобавок ко всему в концовке «Реал Сосьедад» лишился ключевой фигуры в центре поля. Потерявший мяч перед своей штрафной Мерино, пытаясь вернуть себе владение, попал шипами в ногу соперника и был удален с поля.

Небольшое утешение для Сан-Себастьяна — ничья в игре преследующего его «Бетиса». Причем андалусийцы встречались со своим конкурентом, так что полностью довольным не может быть никто. Отыгравшийся во втором тайме «Вильярреал» не сократил отставание, а дистанция между «подводниками» и четвертой строчкой составляет внушительные семь очков. Что до «Бетиса», то отметить стоит выход Борхи Иглесисаса на десятое место в списке лучших снайперов клуба в ла лиге (35 мячей). А еще для команды Мануэля Пеллегрини важно не отпускать «Реал Сосьедад» в отрыв до конца апреля, когда баски приедут в Севилью. Дело в том, что в Испании при равном количестве очков ключевым показателем являются результаты личных встреч, а «Бетис» уже выиграл в первом круге.

В состав «Барселоны» вернулся Левандовски, но, кажется, во время паузы он немного утратил голевое чутье. Показательным в этом плане получился выход поляка один на один, когда он на ведении отпустил мяч слишком далеко и проиграл дуэль голкиперу. Зато во втором матче кряду отличился набравший с начала года 12 (7+5) результативных баллов Рафинья, чей гол поначалу ошибочно отменили. Все исправил ВАР, ведь в офсайде находился никак не влиявший на эпизод Ферран Торрес.

Вместе с тем у каталонцев сохранились проблемы в обороне. Кунде снова допустил ошибку, и она не привела к неприятностям только из-за неточности Беренгера. А в концовке случился откровенный провал, увенчавшийся голом Иньяки Уильямса. «Сан-Мамес» взревел от восторга, но спустя пару минут негодующе засвистел после похода арбитра к монитору.

И пусть контакт мяча с рукой Муниаина в начальной стадии атаки выглядел очевидным, в свете скандала вокруг каталонского клуба реакция трибун была понятна. Однако главная драма для «Атлетика» случилась в компенсированное время, когда Нико Уильямс из площади ворот не попал по мячу с передачи брата, а удар с подбора невероятным образом остановил Тер Штеген. Сине-гранатовые снова выиграли со своим любимым счетом 1:0 и сохранили отрыв от «Реала» за неделю до класико.

Италия: нескучное воскресенье

Жозе Моуринью часто критикуют за излишнюю прагматичность и скучный футбол. Но вот «Рома» сыграла весело, и что в итоге? Да, очередной эффектный гол забил Дибала. Наконец-то открыл свой лицевой счет в Италии лечившийся половину сезона Вайналдум. Только на выходе — поражение при анархии в обороне. Причем речь идет о команде, которая чаще всего в серии А играет на ноль на своем поле и с начала года одержала на «Олимпико» пять «сухих» побед. И вряд ли стоит все списывать на удаление Кумбулла в концовке первого тайма — с ним в составе «волки» тоже плыли в обороне, пропустив два гола за пять минут. Когда же албанец заработал удаление в комплекте с 11-метровым, перед воротами бушевал очередной пожар. Его итог — вылет из четверки из-за ухудшившейся разности мячей даже до запланированной на понедельник игры «Милана».

Не скучно и удивительно складывались события и в Турине. Причем еще до игры, так как в заявке «Ювентуса» снова отсутствовал только недавно сыгравший первый матч после перехода из «МЮ» Погба. Но не по дисциплинарным причинам, как в Лиге Европы, а из-за полученной на тренировке травмы. Впрочем, француз сейчас не ключевая фигура, и его отсутствие — не проблема, в отличие от небольших повреждений у Ди Марии и Кьезы.

Но и без них «Старая синьора» начала мощно. Два шанса — два гола. Тем удивительнее случившееся потом, когда почти обреченная на вылет «Сампдория» за 72 секунды дважды унизила туринскую оборону, не оставив шансов занявшему место в воротах Перину. Однако в перерыве Массимилиано Аллегри привел команду в чувство и усилил игру заменами. Так что второй гол эффектно пробившего с лета Рабьо не заставил себя ждать.

А вот Влахович не позволил вести речь об инстинкте убийцы, попав в штангу с заработанного Куадрадо 11-метрового. Сербу отчаянно не везло, но в итоге в компенсированное время, когда его очередной удар совместными усилиями остановили вратарь и перекладина, на добивании отличился Соуле.

Германия: «Унион» удержался в четверке

Несмотря на жесткий график с Лигой Европы, «Фрайбург» одержал первую победу с середины февраля. Ее в концовке принес японец Доэн, классно пробивший в падении после передачи с фланга. Еще один ключевой момент случился в компенсированное время, когда Асслани должен был приносить «Хоффенхайму» ничью, но не попал по мячу в площади ворот. Сохранивший минимальный перевес «Фрайбург» не только установил клубный рекорд и не проигрывает дома уже 11 туров, но и сравнялся по набранным очкам с «Лейпцигом», уступая ему по разности мячей. А перспективы команды Кристиана Штрайха сохранить место в четверке зависели от завершавшего тур «Униона».

Берлинцы в итоге оступились, пропустив в концовке. Хотя обычно как раз «Унион» умеет дожимать соперников на последних минутах. Но, видимо, команда-сенсация этого сезона слишком много сил и эмоций оставила в Лиге Европы. Подопечные Урса Фишера, впрочем, сохранили за собой четвертое место благодаря дополнительным показателям.

Франция: «Ланс» обошел «Монако»

Первым из конкурентов «Монако» в борьбе за место в тройке сыграл «Ланс». Кроваво-золотые не побеждали на протяжении трех туров, однако в гостях у «Клермона» их прорвало. И всю команду, и персонально выдавшего феноменальную игру Опенду. Бельгийский форвард решил судьбу матча за 4 минуты и 30 секунд. Такого отрезка хватило ему, чтобы оформить самый быстрый хет-трик лиги 1 за последние 50 лет. Предыдущее достижение удалось превзойти на четыре секунды, но на этом Опенда не успокоился, записав на свой счет еще и результативную передачу.

И это не мелочь, так как во Франции при равенстве очков ключевым показателем является разность забитых и пропущенных мячей. Хотя продливший неудачную серию «Монако» и без того облегчил «Лансу» жизнь, дав закрепиться на третьей строчке. А что нужно для второго места, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, монегаскам большую часть своего матча показывал «Марсель». Эта команда уже в середине первого тайма осталась в меньшинстве из-за удаления Балерди, но все равно играла по-хозяйски.

Причем даже в меньшинстве хозяева нашли момент для очередного гола игрока обороны в лице Мбемба. Когда же пенальти реализовал Алексис Санчес, успех «Марселя» казался очевидным. Но только не для «Страсбура», который ухитрился отыграть два гола на последних минутах. Так что со вторым местом все совсем не очевидно.

Статистика дня

4 выездных матча составляет голевая серия нападающего «Астон Виллы» Уоткинса. Это первый подобный случай для игроков бирмингемской команды с 1998 года, когда отличился Дуайт Йорк.

10 мячей забил нападающий «Тулузы» Даллинга. Он самый результативный голландец сезона в лигах топ-5.

10 пенальти реализовал в ла лиге полузащитник «Севильи» Окампос. В этом веке среди игроков андалусийцев он уступает только Кануте (13) и Негредо (11).

17 матчей с момента дебюта на посту главного тренера «Реймса» не проигрывает Уилл Стилл. Это вторая по продолжительности серия этого века в лигах топ-5 после Тито Виллановы в «Барселоне».

21 поражение «Анже» — повторение худшего результата клуба в лиге 1.