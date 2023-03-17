Что происходит с Роналду? Перестал забивать и истерит, а его команда упустила первое место

И при чем тут Месси.

Не так давно — а именно в конце февраля — Криштиану Роналду оформил хет-трик за «Аль-Наср». Незадолго до этого был покер, и казалось, будто игрок с таким настроем может выиграть гонку бомбардиров и все внутренние трофеи с новым клубом. Даже несмотря на то, что приехал посреди чемпионата. Рон ко всему прочему впервые взял награду лучшему игроку месяца в Саудовской Аравии. Но прошло несколько недель — и теперь дела идут по-другому.

Перестал забивать, а команда упустила первое место

Немного неожиданно, но после хет-трика Роналду смолк. Причем капитально — форвард не забивает уже три игры подряд, и в этих матчах у него всего два удара в створ. Хотя конкуренты были преимущественно ни о чем — вылетающий «Аль-Батин» (команда Криштиану разбила его со счетом 3:1) или слабенькая «Абха» в Кубке Короля (счет такой же).

Был и трудный соперник — «Аль-Иттихад», с которым играли фактически за первое место. Там Роналду себя не проявил (всего один удар в створ, один мимо), а «Аль-Наср» проиграл со счетом 0:1 и уступил лидерство. Кстати, победный мяч забил один из конкурентов португальца в гонке бомбардиров — Ромариньо, у бразильца теперь семь голов на счету (у Роналду — восемь).

При этом в играх со слабыми командами Криштиану тоже отыграл плохо — в матче с «Аль-Батином» бил часто, но все время мимо, целых пять ударов пошли не в створ. «Абха» его тоже не заметила — два удара мимо, три удара заблокировано. Хотя финты у португальца выходили замечательные в каждой игре.

Криштиану Роналду. Фото AFP

Криштиану впервые заменили

Замены бесили Роналду в «Манчестер Юнайтед», поэтому казалось, будто незаменимость пропишут у игрока в контракте с «Аль-Насром». Однако нет — в самом конце матча четвертьфинала Кубка Короля против «Абхи» тренер отправил Криштиану отдыхать. Шла 87-я минута, а счет был 3:1 в пользу «Аль-Насра», так что смысл замены остался неясен. Португалец сидел на скамейке с грустным лицом.

Впрочем, после матча Роналду в соцсетях тепло поздравил болельщиков с выходом в полуфинал. Кажется, пока идти к Пирсу Моргану он не собирается и на замену сильно не обиделся.

Роналду психует, а его провоцируют Лионелем Месси

Без скандалов в прошедшие три недели тоже не обошлось. Время выдалось непростое, поэтому Криштиану пару раз даже психанул. После поражения в важнейшей игре с «Аль-Иттихадом» Роналду пошел пинать бутылки, партнерам пришлось его успокаивать. Но вот в матче с «Абхой» португалец разозлился еще суровее — он убегал в контратаку, когда судья свистнул на перерыв. Роналду пнул мяч в небо и наорал на рефери — получил предупреждение.

Криштиану Роналду. Фото AFP

Ну и куда же без заклятого соперника? Лео Месси преследует форварда даже в Саудовской Аравии. Так, после игры с «Аль-Батином» мальчик в подтрибунке крикнул ему: «Месси лучше!» Криштиану ответил резко: «Тогда иди смотри на него. Что ты здесь делаешь?» Да и целый стадион «Аль-Иттихада», скандирующий: «Месси! Месси!», не заметить было сложно — Рону оставалось только реагировать забавными жестами.

Сам Лео как будто не отстает — на днях в прессе появилась информация, что он тоже может оказаться в Саудовской Аравии. Но получать хочет больше Криштиану, с «Аль-Хиляля» требуют почти 300 миллионов евро в год. Роналду получает на 100 миллионов меньше. Но пока Месси еще не переехал и неизвестно, переедет ли вообще, португальцу надо собраться. Еще есть все шансы на успех — можно выиграть Кубок, в чемпионате не все потеряно, а гонку бомбардиров реально возглавить в два прыжка. Роналду это по силам.