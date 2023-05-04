Холанн побил великий рекорд и ведет «Ман Сити» к титулу, Гризманн помог «Атлетико» обойти «Реал», Гайч забил в свои

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: Салах — как Суарес

В первом из двух имевшихся в запасе матчей «Манчестер Сити» справился с «Вест Хэмом», но в отсутствие Де Брейне не смог забить до перерыва. Чего-то не хватало в завершении Холанну, а когда норвежец классно сыграл на врывавшегося в штрафную Родри, гостей спасла штанга. Однако во второй половине «горожане» выжали максимум из штрафного, когда Аке перепрыгнул всех при подаче Махреза.

А там и еще один рекорд Холанна подоспел. Идеально открывшись под пас Грилиша и перебросив вратаря, норвежец превзошел достижение Алана Ширера и Энди Коула по результативности в одном чемпионате. У Эрлинга уже 35 мячей, а его команда не оставляет шансов «Арсеналу» и вернула себе лидерство. Перевес «Сити» — одно очко, но отложенный матч позволяет чувствовать себя спокойно.

«Ливерпуль» наконец-то сравнялся с прямыми конкурентами по числу сыгранных матчей и теперь опережает «Тоттенхэм» с «Астон Виллой» на пять очков. Пятая строчка кажется забронированной красными, а вот совершить чудо и попасть в Лигу чемпионов будет сложно. Шансы могут сократиться до нуля, если в четверг «МЮ» выиграет у «Брайтона».

В среду же решающим оказался заработанный Нуньесом и реализованный Салахом пенальти. Египтянин забил в восьми последних матчах на «Энфилде», и это лучшая серия с тех пор, как аналогичный отрезок в 2014-м выдал Луис Суарес. Еще одна любопытная цифра — 100 ударов, отраженных в этом чемпионате Алиссоном. Она показывает, насколько непривычный для себя сезон проводит команда Юргена Клоппа, ведь бразильский вратарь в АПЛ прежде не сталкивался с такой нагрузкой. А ведь до финиша еще несколько матчей.

Италия: «Лацио» не сделал подарка «Наполи»

В первом блоке матчей среды «Ювентус» прервал неудачную серию, которая продлилась четыре тура (=1-3). То есть, еще до матчей конкурентов туринцы гарантировали себе сохранение третьего места. Началось же все с классного штрафного Паредеса, который еще недавно ругался с Массимилиано Аллегри и был недоволен игровым временем.

Но именно аргентинец подтвердил репутацию «Юве» как лучшей команды в лигах топ-5 по голам прямыми ударами со стандартов. Этот успех стал четвертым по счету (при трех результативных исполнителях), а на пенальти «Лечче» сумел ответил Влахович. Серб так эффектно и непринужденно пробил в угол, что хотелось спросить: а этот ли футболист не мог отличиться на протяжении 773 минут?!

«Лацио» не позволил «Наполи» стать чемпионом, сидя на диване, так что в четверг команде Лучано Спаллетти нужно будет не проиграть в гостях «Удинезе». Что касается римлян, то победным для них стал гол Фелипе Андерсона, который здорово открылся за спины защитников после длинного паса Маркоса Антонио. Интересно, что бразилец забил в трех из четырех последних турах. И всякий раз его команда побеждала, а стоило взять паузу — случилось сенсационное домашнее поражение от «Торино».

К вынесенному на середину недели туру сразу три претендента на попадание в Лигу чемпионов имели одинаковое количество очков. Причем к началу матчей уже было известно, что на четвертую строчку поднялась опередившая их на один балл «Аталанта». Однако бергамасков ожидаемо вытеснили из четверки.

Правда, удалось это только «Интеру», за шесть минут уничтожившему оборону «Вероны». Хозяев явно надломил автогол бывшего игрока ЦСКА Гайча, у которого сработал инстинкт форварда в собственной штрафной. И ведь красиво получилось — в падении точно в угол. Жаль, не в те ворота. После этого сопернику не дали поднять голову шикарно пробивший в верхний угол Хакан Чалханоглу и тут же отличившийся Джеко. А завершилось все форменным избиением — «Верона» впервые в истории пропустила дома шесть раз.

«Милан» же провалился с «Кремонезе», занимающим предпоследнее место. Возможно, «россонери» стало бы проще, не обнаружь ВАР маленький офсайд у забившего быстрый гол Салемакерса. Но взятие ворот отменили, после чего гости уперлись в обороне. Пробить их было сложно, так как Стефано Пиоли занялся ротацией состава и дал отдохнуть лидерам. Им все равно пришлось вступать в игру, но ни Тонали, ни Жиру, ни ожививший атаку, но промахнувшийся из отличной позиции Рафаэл Леау так и не забили. Зато это сделан издевательски столкнувший лбами двух миланских защитников Окереке.

Спасение в концовке, когда Крунич дезориентировал вратаря при штрафном в исполнении Жуниора Мессиаса, — совсем не то, что рассчитывал «Милан». То же самое можно сказать и про «Рому», которая не сохранила минимальный перевес в гостях у «Монцы». Та отыгралась еще до перерыва, поддержав своего вратаря, который дрогнул под напором Абрахама, что привело к голу Эль-Шаарави. Теперь римляне в компании с «Миланом» по дополнительным показателям уступают «Аталанте», а «Интер» остался четвертым, но уже с преимуществом в два очка.

Испания: великолепный «Атлетико»

Самая стабильная и эффективная команда весны не упустила возможность сбросить «Реал» со второго места. Пока «Барселона» коллекционирует победы со счетом 1:0, а команде Карло Анчелотти интереснее Лига чемпионов и Кубок Испании, «Атлетико» демонстрирует ярчайший футбол, наблюдать за которым — одно удовольствие. Самое интересное, что забивают «матрасники» преимущественно с игры, а сегодняшний пенальти в исполнении Феррейры-Карраско — первый с мая прошлого года.

Покажи на любого из обоймы Диего Симеоне — и почти про каждого скажешь, что он сейчас в полном порядке. Даже защитник Молина, у которого не было голов в этом чемпионате, отличился во втором туре подряд. Что тогда говорить про Морату и Гризманна? У француза уникальная для красно-белых серия с тремя подряд матчами, в которых было не менее двух результативных действия. Два паса с «Мальоркой», ассистентский хет-трик с «Вальядолидом» и теперь дубль в ворота «Кадиса». С такими вводными «Атлетико» впервые с 1948 года два тура подряд забивает по пять мячей. Это точно команда Симеоне?!

Германия: ожидаемый финал

«Штутгарт», конечно, ожил после назначения Себастьяна Хенесса и даже выбрался из зоны вылета. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы справится с отчаянно пытающимся попасть в еврокубки «Айнтрахтом». Кубок Германии для «орлов» — единственный шанс, и они вцепились в него зубами, выйдя в финал в девятый раз. Больше только у «Баварии» (23), а решающим оказался гол Коло Муани. Француз повторил клубный рекорд, отличившись в одном розыгрыше шесть раз. Такую же результативность прежде в Кубке демонстрировали легенды «Айнтрахта» — Бернд Хольценбайн (1973/74) и Бум Кун Ча (1980/81). Однако у Коло Муани будет шанс превзойти их в финале против «Лейпцига».

Статистика дня

3 результативные ошибки в четырех последних официальных матчах допустил голкипер «Нанта» Лафон.

6-м африканцем, забившим 15 мячей в одном сезоне серии А, стал нападающий «Салернитаны» Диа. Сегодняшний хет-трик позволил ему попасть в компанию Это'О, Салаха, Осимхена, Кейта Бальде и Сими. Но только сенегальцу удалось достичь данной отметки в дебютном сезоне.

100 мячей в чемпионате Италии забил нападающий «Аталанты» Муриэль, не поражавший ворота с 9 октября.

1000 голов с учетом всех турниров забил «Манчестер Сити» в эпоху Хосепа Гвардиолы.