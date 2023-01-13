Великолепный Тер Штеген обеспечил «Барселоне» суперкубковое класико, Жоау Феликса удалили в день дебюта за «Челси», Дибала вывел «Рому» в четвертьфинал

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Отказ от стандартной формулы Суперкубка и переход к формату «Финала четырех», а также проведение этих турниров в Саудовской Аравии — следствие банального и понятного желания заработать. Хави так и назвал это бизнесом, но подчеркнул: это идет на пользу как испанскому футболу, так и стране-организатору. А так как витрина ла лиги — это класико, кажется, что реформу затевали исключительно ради гарантированной дополнительной встречи «Барселоны» и «Реала»
Правда, за три розыгрыша бонусное класико состоялось только в прошлогоднем ярчайшем полуфинале. До этого «Барса» вылетала от «Атлетико», а «Реал» — от «Атлетика». И «Бетис» выглядел командой, которая имела реальный шанс отменить финал мечты. Во-первых, стабильно прогрессирующие под началом Мануэля Пеллегрини андалусийцы сейчас четвертые в ла лиге. Во-вторых, зелено-белые стабильно создавали проблемы каталонцам после назначения Хави: выиграли на «Камп Ноу» (1:0), а дома пропустили решающий мяч в компенсированное время (1:2).
И встреча в Эр-Рияде лишь подтвердили данную тенденцию. Да, сине-гранатовые давили, и Педри даже забил, но гол отменили из-за офсайда у делавшего передачу Рафиньи. По моментам «Бетис» до перерыва даже имел преимущество. Однако Араухо подстраховал допустившего грубую ошибку Кунде и остановил Фекира, а Тер Штеген отразил невероятно сложные удары Пеццелы и Луиза Энрике. Равновесие же нарушил Левандовски, не играющий в чемпионате из-за трехматчевой дисквалификации.
Поляк, кстати, мог отменить овертайм, практически мгновенно ответив на гол Фекира. Однако во второй раз взятие ворот отменили из-за офсайда у Феррана Торреса. Но если накануне «Реал» и «Валенсия» в дополнительные полчаса не порадовали результативностью, то в четверг дополнительное время началось с роскошного гола Фати. Десятый номер «Барсы» подстроился под вылетавший из штрафной мяч и с лета запустил его в дальний угол.
Но «Бетис» и тут не сломался, а ответ номинальных хозяев получился даже более эффектным. Не забивавший еще в этом сезоне Морон потрясающе красиво пробил пяткой в борьбе с Араухо. Развязка же и во втором полуфинале пришлась на серию пенальти, героем которой стал отразивший два удара Тер Штеген. В воскресенье ждем большую игру за первый трофей Хави на посту главного тренера «Барсы».
После аренды Жоау Феликса «Челси» окончательно закрепил за собой статус главного транжиры текущего сезона. За два еще неполных трансферных окна синие потратили на новичков чуть более 355 миллионов евро, и еще выплатил «Брайтону» рекордную в истории мирового футбола компенсацию за тренера Грэма Поттера. Однако огромные вливания новых владельцев пока не дают результата, а количество травмированных зашкаливает. Из них можно было бы составить отдельную команду, которую после игры с «Манчестер Сити» пополнил выбывший на два месяца Пулишич.
Как раз потерю американца должен компенсировать Феликс, попавший в стартовый состав на следующий день после своего переезда в Англию. Португалец был сверхактивен, но неэффективен в завершении. Он и сам упустил несколько моментов и не досчитался балла за результативный пас из-за неудачного завершения Хаверца. Апогеем же невезения Феликса стал грубый подкат с попаданием шипов в ногу соперника и бесспорной красной карточкой. Таких дебютов в АПЛ у игроков «Челси» еще не было.
На Поттере в этот момент лица не было. Тут поневоле поверишь в сглаз или проклятие, ведь перед удалением Феликса в сопровождении врачей поле покинул Закария. Судя по реакции футболиста, повреждение может оказаться серьезным. О невезении можно было говорить и в тот момент, когда счет при помощи рикошета открыл не праздновавший гол в ворота своей бывшей команды Виллиан.
Впрочем, утверждать, что удача напрочь отвернулась от «Челси», не совсем верно. Еще при счете 0:0 на выручку Кепе пришла штанга, а когда после коварного штрафного Маунта на добивании отличился Кулибали, вратарь «Фулхэма» отбил мяч уже из-за линии ворот. Правда, это были эпизоды, а для системных успехов синие недостаточно хороши. Зато у «дачников» разыгрались бразильцы, и Винисиус Жуниор, которому сложно конкурировать с Митровичем, замкнул подачу Андреса Перейры.
После невероятно эмоционального камбэка против «Милана» «Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии. Правда, чтобы взломать оборону занимающей в серии В третье место «Дженоа» потребовалось больше часа и результативная замена. Начавший мяч на скамейке Дибала выдал эффектное соло и, проскользнув в штрафную, не оставил шансов вратарю.
Теперь в четвертьфинале команду Жозе Моуринью ждет победитель матча «Наполи» — «Кремонезе». Они сыграют на следующей неделе, а «Торино» и Алексей Миранчук узнали своего соперника — им стала «Фиорентина», сумевшая обыграть «Сампдорию» (1:0).