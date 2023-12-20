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Сегодня, 02:15

«Челси» подарили полуфинал Кубка лиги, безумный триллер в Мадриде, кубковое унижение «Наполи»

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в Кубке лиги
Андрей Кузичев
Корреспондент
19 декабря. Челси — Ньюкасл.
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Овация для Холанна и Де Брейне

Клубный ЧМ. 1/2 финала
19 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Урава Ред Даймонд
0:3
Манчестер Сити

На клубном чемпионате мира в его нынешнем формате всегда самым интересным виделся финал между представителями Европы и Южной Америки. Периодически болельщиков оставляли без классического противостояния по причине расхлябанности представителей Нового Света, но в этот раз «Флуминенсе» не подвел, выиграв в понедельник первый полуфинал с египетским «Аль-Ахли» (2:0).

Не подкачал и «Манчестер Сити», хотя в первом тайме «горожане» выглядели излишне академично. Да, пару раз «Ураву» спас голкипер. Да, в добавленное арбитром время японцы все же дрогнули, что спровоцировало автогол. Но, по ощущениям, самые яркие эмоции болельщиков вызвал показ на табло сидевших на трибуне Холанна и только вернувшегося к тренировкам в общей группе Де Брейне.

В атаке же действовала удивительная пара Бернарду Силва — Матеус Нуньес. Этого, впрочем, хватило для убедительной победы. В пятницу у «Ман Сити» будет возможность выиграть еще один трофей. А Хосеп Гвардиола, еще никогда не проигрывавший на этих турнирах, может войти в историю, так как уже становился чемпионом мира с «Барселоной» и «Баварией»

Англия: драма Триппьера

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
19 дек, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Ньюкасл Юнайтед

Можно как угодно относиться к Кубку лиги, однако с четвертьфиналов отношение топ-клубов к третьему по статусу английскому турниру становится серьезным. Особенно, если они — как «Челси» — переживают непростой период, но есть возможность и трофей получить, и самым коротким из возможных путей добраться до еврокубков. Так что во вторник Маурисио Почеттино выставил основной состав, в котором не хватало только травмированного голкипера Санчеса.

И начали синие мощно, отметившись попаданием Галлахера в перекладину. Однако пропущенный хозяевами гол — коллективное безумие. «Челси» был в атаке, когда неточный пас назад отдал Колвилл. Кайседо до мяча не дотянулся, после чего не забивавший с октября Уилсон просто рванул вперед, надеясь найти брешь между Тиагу Силвой и Бадиашилем. Француз под этим давлением дрогнул, но еще неизвестно, что стало более тяжелым ударом. Данный ляп или травма замененного на 30-й минуте Энцо Фернандеса.

Правда, в плане кадровых проблем и травм с «Ньюкаслом» мало кто может конкурировать. На этот раз Эдди Хау пришлось вынужденно менять Гордона, но «сороки» должны были выигрывать в основное время. Гостей подвел опытный Триппьер, в довольно простой ситуации сбросивший мяч под удар сравнявшему счет Мудрику. И это была первая часть драмы защитника, который допустил роковую осечку в серии пенальти. Зато у «Челси» оказались безупречны все, включая наконец-то вернувшегося в строй Нкунку.

Игравший в прошлом сезоне в финале «Ньюкасл» вылетает, а «Челси» еще на шаг приблизился к трофею. Эффектной точкой стал сейв Петровича. В первой игре после травмы Санчеса он допустил результативную ошибку, но тут был хорош. Похоже, отыгравшего два сезона в МЛС серба вдохновило доверие, ведь «Челси» решил не искать нового вратаря, сделав ставку на дублера Санчеса.

Испания: Гризманн — официально легенда «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 18-й тур
19 дек, 23:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:3
Хетафе

В третий раз подряд проиграв на выезде, «Атлетико» снова готов был превратиться в совершенную машину на родном «Метрополитано», где команда Диего Симеоне только выигрывала, начиная с февраля. Мадридцам, казалось, не мешало даже удаление Савича, который заработал две желтые карточки к 38-й минуте. Облак спасал, защитники пахали, а в атаке историю клуба писал Гризманн. Реализовав пенальти и оформив дубль, француз со 173 мячами стал лучшим снайпером в истории красно-белого клуба, сравнявшись с легендарным Луисом Арагонесом. Гризманн теперь сам — легенда. Вот только бенефис Антуана смазала концовка, по ходу которой «Хетафе» отыгрался с 1:3. А роковым для «матрасников» стало попадание мяча в руку Рикельме, которое после вмешательства ВАР трансформировалось в спасительный для гостей пенальти. «Атлетико» было обидно, но скорее исход справедлив. Гости провели действительно крутой матч и были вправе претендовать даже на победу.

Италия: слишком хитрый план?

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 дек, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:4
Фрозиноне

В Кубке Италии случилась громкая сенсация — «Наполи» вылетел уже в 1/8 финала, проиграв сопернику, которого неизменно побеждает в серии А. И ведь не скажешь, что южане беспечно отнеслись ко второму по статусу национальному турниру. Вальтер Маццарри, конечно, устроил ротацию, но она была в пределах разумного. Да и нельзя назвать слабым состав, где в атаке играют Распадори и Симеоне.

Больше того, в этом, видимо, был тренерский замысел. Измотать соперника, после чего добить его элитными резервами. С 54-й по 65-ю минуту на поле поочередно появились Ди Лоренцо, Лоботка, Кварацхелия и Осимхен. И уже со своими звездами на поле «Наполи» пропустил при подаче углового, а вскоре преимущество гостей удвоилось. Апогеем же унижения чемпиона стали пенальти и гол с игры в компенсированное время. Прошлый раз так болезненно неаполитанцы проигрывали дома в кубковом турнире в 1958 году.

Германия: Дортмунд разучился выигрывать

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
19 дек, 20:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:1
РБ Лейпциг

«Лейпциг» сначала закрепился в четверке, выбив оттуда дортмундскую «Боруссию». Потом поднялся на третью строчку, оставив за спиной «Штутгарт». Однако перед зимним перерывом «быки» оступились в Бремене, где поначалу все было в порядке, и проводивший прощальный матч перед отъездом в МЛС Форсберг организовал гол Опенда. Однако классный дальний удар Нжинмы оставил команду Марко Розе без победы. Впрочем, даже в случае успехов конкурентов «Лейпциг» уйдет на зимние каникулы, занимая место в топ-4.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
19 дек, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
Майнц

Не побеждавшая в бундеслиге с 25 ноября «Боруссия» перед католическим Рождеством устроила своим болельщикам нервотрепку в противостоянии с аутсайдером. Первый тайм — это полное преимущество, масса ярких атак и моментов, включая попадание Забитцера в перекладину. Классный гол Брандта со штрафного выглядел торжеством логики, однако вместо того, чтобы развить успех, Дортмунд перед уходом на перерыв пропустил при подаче углового, а Кобель выбил мяч уже из-за линии ворот.

Как результат — во втором половине «шмелей» начало потрясывать. Инициативой они владели, но допускали много потерь и начали проваливаться в обороне. Когда же на 90-й минуте после штрафного Рейна отправил мяч в сетку, был зафиксирован офсайд. Ну и еще напоследок в компенсированное время вратарь вытащил из угла удар Малена. Финальный свисток «Сигнал Идуна Парк» встретил свистом, и фанатов желто-черных легко понять. Блистая в Лиге чемпионов, в национальном первенстве команда Эдина Терзича такими темпами вылетит из еврокубковой шестерки.

Статистика дня

10 лет «Валенсия» не обыгрывала в гостях «Райо Вальекано».

20 матчей бундеслиги с забитыми мячами — новый клубный рекорд «Хоффенхайма».

Футбол
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фрозиноне
ФК Хетафе
ФК Челси
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