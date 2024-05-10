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Сегодня, 19:15

Расклады в топ-5 лигах Европы. Кто может выйти в Лигу чемпионов и Лигу Европы уже в выходные?

«Айнтрахт» может выйти в Лигу Европы по итогам 33-го тура бундеслиги
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболистам «Ромы», «Монако» и «Айнтрахта» предстоит побороться за место в турнирной таблице.
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Такие счастливчики есть.

АПЛ

В Англии в разгаре чемпионская гонка, но не борьба за Лигу чемпионов. «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» уже гарантировали себе евроосень в евротурнире. В розыгрыше только четвертая строчка, которую пока держит «Астон Вилла».

Турнирная таблица чемпионата Италии

В ближайшем туре это не изменится: отрыв команды Эмери от преследующего его «Тоттенхэма» — 7 очков, так что прямо сейчас «шпоры» соперника не обгонят. Но у них в запасе один матч, а значит, математически в будущем их успех еще возможен.

В этой же борьбе ключ к Лиге Европы: на данный момент нужную строчку занимает «Тоттенхэм», его догоняет «Ньюкасл». Но в следующем туре поравняться не получится никак — мешает отрыв в 4 очка. Так что минимум еще один тур расклады в АПЛ не изменятся.

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Ла лига

В Испании чемпион уже определен (мадридский «Реал»), да и с путевками в Лигу чемпионов почти все известно. Кроме команды Анчелотти туда точно отправятся «Жирона» и «Барселона», вопрос — с каких мест. Перед 35-м туром блауграна занимает третью строчку с отставанием в один балл от соседей, и вряд ли что-то изменится после следующей игры — «Жирона» едет в гости к «Алавесу», «Барселона» играет с «Реал Сосьедад» дома.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Четвертый билет в Лигу чемпионов под вопросом, но только математически — «Атлетико» опережает ближайшего преследователя на 6 баллов и за оставшиеся четыре тура еще может выпасть из зоны ЛЧ. Но точно не после этого тура, где Чоло сыграет с «Сельтой» — вне зависимости от итогов матча.

В Лигу Европы в следующем сезоне пока отправляется «Атлетик», но математически он еще может упустить пятое место. По факту же отрыв от «Сосьедада» составляет 7 баллов, и учитывая то, что бело-голубым играть с «Барселоной» на выезде, а «Атлетику» — с «Осасуной» дома, есть шанс, что команда гарантирует себе ЛЕ на будущий сезон уже в ближайшем туре. Нужна своя победа и поражение преследователя, оба события вероятны.

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Бундеслига

Немецкий чемпионат зацементировался еще несколько туров назад — лигочемпионская пятерка давно известна. «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» выйдут в престижную евроосень, и никто им не помешает. Борьба между ними сейчас будет вестись только за итоговое место — всем остальным, кроме ставшего чемпионом «Байера», любое поражение может стоить медалей.

Турнирная таблица чемпионата Германии

Например, если «Бавария» уступит «Вольфсбургу» в 33-м туре, а «Штутгарт» тогда же обыграет «Аугсбург», то серебра мюнхенцы, как минимум временно, лишатся. «Штутгарт» — наоборот. Но учитывая уровень соперников, эта рокировка вряд ли произойдет.

Уже в 33-м туре застолбить место в Лиге Европы может «Айнтрахт», если на выезде обыграет менхенгладбахскую «Боруссию». А вот если франкфуртцы проиграют или поделят очки, а преследующий их «Фрайбург» при этом победит «Хайденхайм» дома, то судьбу путевки в ЛЕ мы узнаем только в последнем туре.

Важно: победа «Байера» в Лиге Европы не добавит немцам шестую путевку в ЛЧ. А вот победа «Боруссии» в главном евротурнире при том, что дортмундцы останутся на 5-й строчке в бундеслиге, добавит — в таком случае смотреть за развязкой между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» еще интереснее.

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Серия А

Серия А, как и бундеслига, в следующем сезоне получила право делегировать пять команд в Лиге чемпионов. Две из них укомплектованы — чемпион «Интер» и занявший второе место «Милан» пройдут точно. У «Ювентуса» и «Болоньи» есть математические вопросы, но по логике место в топ-4 они не упустят. Точно не в следующем туре.

Турнирная таблица чемпионата Италии

А вот за пятую строчку разгорается настоящая битва. Перед 36-м туром на ней расположилась «Рома», но в трех очках от нее идет «Аталанта». А в четырех — «Лацио». В теории в следующем туре бергамаски и «волки» могут поменяться местами.

Если такой расклад останется до финиша, то у «Ромы» еще будет шанс попасть в Лигу чемпионов. Дело в том, что «Аталанта» вышла в финал Лиги Европы, и в случае победы (и одновременного занятия 5-го места в серии А) шестая команда чемпионата тоже отправится в ЛЧ. Но если вдруг бергамаски войдут в топ-4 и победят в Лиге Европы, то дополнительное место в Лиге чемпионов уйдет в другую страну.

По командам в Лиге Европы ясность наступит тоже после финала. Учитывая, что Италия может отправить в еврокубки целых девять команд при соблюдении определенных условий, математические шансы на еврокубки не утратил даже идущий 12-м «Дженоа».

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Лига 1

Во Франции расклады наиболее запутанные — местные отправляют три команды в групповой этап ЛЧ и одну в квалификационный. Но пока гарантированно выходит в Лигу чемпионов только «ПСЖ», остальным еще играть. Правда, идущему вторым «Монако» железно хватит очков хотя бы на квалификацию, а третьему «Бресту» хватит баллов на Лигу Европы. Но конкретных итогов надо ждать.

Турнирная таблица чемпионата Франции

В следующем туре, например, четвертый «Лилль» и «Брест» могут поменяться местами; аналогичная ситуация может произойти и у «Ниццы» (5-е место) и «Ланса» (6-е). Отрыв там небольшой. Но именно по этой причине долгосрочных выводов по лиге 1 пока делать нельзя.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Астон Вилла
ФК Аталанта
ФК Атлетико
ФК Брест
ФК Лацио
ФК Лилль
ФК Монако
ФК Рома
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