«Арсенал» и «Барселона» мчатся к титулам, премьеру Тухеля в «Баварии» облегчила дикая ошибка дортмундского вратаря

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: поступок Эдегора и победа Эмери

«Арсенал» выходил на поле, зная о яркой победе «Манчестер Сити», и определенное давление в действиях лондонцев чувствовалось. «Лидс» пару раз серьезно напряг Рамсдейла, однако «канониры» остались верны себе и в 14-м подряд домашнем матче не дали белым сыграть на ноль. Габриэл Жезус закружил головы защитникам, а так как ему первый после травмы гол был нужен больше всех, именно бразилец исполнил пенальти, получив мяч от своего капитана Эдегора.

Такие поступки — свидетельство здоровой атмосферы в команде. В том числе они помогают играть на кураже, который красно-белые поймали после перерыва. Фактически все вопросы снял Габриэл Мартинелли, выдавший пас на пустой угол Уайту. А украшением встречи стала третья голевая атака, по ходу которой Жезус пасом нашел на входе в штрафную Троссара и классно открылся под ответную передачу бельгийца.

В момент замены «Эмирейтс» устроил бразильцу овацию — столь важный игрок необходим на ключевом отрезке сезона в своем идеальном состоянии. «Арсенал» не оставляет шансов «Сити», впервые под началом Артеты выдав в АПЛ серию из семи побед. Настоящий чемпионский график.

На «Стэмфорд Бридж» кураж поймал Эмилиано Мартинес. Когда аргентинский вратарь остановил удар Мудрика, многие даже провели параллели со знаменитым сейвом в финале ЧМ-2022 и выходом Коло Муани один на один. Но даже если сравнения покажутся натянутыми, это не меняет сути. Мартинес вдохновил «Астон Виллу», а когда его все же пробил Чилуэлл, ВАР помог убедиться, что перед своим ударом защитник толкнул Янга в спину.

Команда Унаи Эмери атаковала реже, однако была максимально эффективна в завершении. Стоило Кукурелье неудачно срезать мяч головой, и умчавшийся один на один Уоткинс спокойно перебросил мяч через Кепу. А вскоре после начала второго тайма классно попал в нижний угол Макгинн, еще при счете 0:0 отметившийся ударом в перекладину.

Но возможно, что второй мяч и не требовался, так как с момента назначения Грэма Поттера «Челси» проиграл все четыре домашних матча, где пропускал первым. Синие опустились во вторую половину таблицы, а единственным для них положительным моментом стало возвращение на поле не игравшего с августа Канте. Эффект Эмери в «Вилле» гораздо сильнее. С момента назначения испанца его команда набрала в 15 играх 29 очков, уступая на данном отрезке только «Арсеналу» и «Ман Сити».

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 4:1. Обзор — здесь

Испания: улыбка Фати

О кадровых проблемах «Барселоны» лучше всего говорило решение Хави отправить в опорную зону центрального защитника Эрика Гарсию. Впрочем, в игре с последней командой ла лиги такие эксперименты позволительны. Тем более, довольно быстро отличился Левандовски, которому удалось прервать длившуюся с 23 февраля «засуху». Это, впрочем, не мешает поляку лидировать в турнире как футболисту, открывавшему счет уже в семи матчах.

Но кому в этот вечер успех нужен был еще больше, так это Фати. После скандального интервью его отца 10-й номер сине-гранатовых наконец-то смог искренне улыбнуться, когда протащил мяч до штрафной и выстрелил точно в угол. Для Ансу это первый гол с января, а в ла лиге он не отличался с октября прошлого года.

Другой же герой новостных лент — упрекаемый в жесткой игре Гави — показал, как он важен в прессинге, и организовал второй гол Левандовски. У «Барсы» 15-очковая фора перед играющим в воскресенье «Реалом». По такой игре Хави имел все основания дать несколько минут впервые вызванному в главную команду 19-летнему полузащитнику Гарридо. Тренер говорил, что этот юноша своими передачами может даже компенсировать отсутствие травмированного Педри.

Италия: «Интер» в пике, «Юве» на подъеме

«Аталанта» как минимум до воскресных матчей обошла «Рому» и не вернулась в четверку только потому, что при равном количестве очков уступает «Милану» по результатам личных встреч. Правда, занимающий последнее место «Кремонезе» заставил бергамасков потрудиться, ответив на трудовой гол де Рона заработанным в начале второго тайма 11-метровым. Так что, если Джан Пьеро Гасперини хотел дать Хейлунну паузу после подвигов в сборной, тренеру пришлось менять планы. И хотя датчанин в субботу не забил, его впечатляющий проход справа увенчался пасом забившему в пустые ворота Бога.

«Интер» снова разочаровал и не может выиграть почти месяц. Единственная радость на этом отрезке — открывшая дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов нулевая ничья с «Порту». В национальном первенстве у «нерадзурри» три поражения подряд, а «Фиорентина», воспользовавшись спадом соперника, обыграла его впервые за шесть лет. На прекрасно знакомом ему стадионе решающий гол забил отличившийся на добивании экс-полузащитник «Милана» Бонавентура. «Фиалки», кстати, идеально вписываются в портрет типичного обидчика команды Симоне Индзаги — у нее пять проигрышей в десяти последних турах и все от команд, занимающих места ниже шестого и на данный момент не попадающих в еврокубки.

Массимилиано Аллегри явно держал в уме предстоящий кубковый полуфинал с «Интером», поэтому на скамейке запасных игру начали Ди Мария, Влахович, Костич и Алекс Сандро. Отчасти этим можно было объяснить проблемы с завершением в первом тайме. Однако те, кто вышел на поле, включая проводившего 300-й матч за «Ювентус» Куадрадо, успели выполнить задачу до начала серии замен. А снова забивший победный гол в ворота «Вероны» Мойзе Кин не имел права промахнуться, когда его нашел точным пасом в центре штрафной Локателли. Судя по увиденному в субботу, через три дня «Старая синьора» имеет все основания рассчитывать на вторую за две с половиной недели победу над «Интером».

Германия: падение «Лейпцига» и кошмар Дортмунда

Разогревом перед немецким класико стали три матча претендентов на попадание в Лигу чемпионов, по итогам которых неудачником дня снова стал «Лейпциг». Он словно никак не может прийти в себя после 0:7 от «Манчестер Сити». До паузы на матчи сборных «быки» умудрились проиграть сражающемуся за выживание «Бохуму», а теперь уступили «Майнцу», за девять игр второго круга набравшему больше очков, чем за первую половину турнира (20 против 17)

Гости удивили «Лейпциг» бодрым дебютом и результативным добиванием Ингвартсена. А француз Ажорк, в отличие от не использовавшего выход один на один Вернера, выжал максимум из не самой очевидной ситуации. Вратарь просто не ждал, что соперник аккуратно забросит мяч ему за спину. После этого команда Марко Розе поплыла, тогда как конкуренты в параллельных играх выглядели иначе.

Беккер, эффектно замкнув подачу Руссильона, положил начало разгрому сломавшегося за несколько минут «Штутгарта». Теперь идущий третьим «Унион» отделяют от «Лейпцига» шесть очков. А вот фора «Фрайбурга» увеличилась всего до двух баллов, так как успешный штрафной Грифо не сломал «Герту». Команда Сандро Шварца спасла игру и обошла «Шальке» в битве за выживание, поднявшись в зону стыков.

Германия наконец-то вспомнила, что такое чемпионская интрига. А тут еще «Бавария» подлила масла в огонь, отправив в отставку Юлиана Нагельсманна и назначив бывшего тренера «Боруссии» Томаса Тухеля. Между прочим, рекордсмена дортмундцев, в среднем набиравшего со «шмелями» 2,09 очка за игру. Так что получалась интрига даже не в квадрате — в кубе.

То же самое можно сказать и о совершенно безумной ошибке Кобеля. Находившийся в гордом одиночестве голкипер махнул мимо мяча после банального заброса Упамекано со своей половины поля, и Сане просто контролировал ситуацию, не имея права лишать одноклубника уникального гола. Вратарь, на которого в итоге записали этот мяч, позволил игре пойти по самому неблагоприятному сценарию — дал «Баварии» почувствовать вкус крови.

Обычно это звучит как приговор. И хотя порой бывают исключения, как спасение Дортмунда в первом круге (2:2), обычно все более предсказуемо. Как в субботнем матче, где Мюллер за пять минут убил гостей своим третьим дублем в класико. Сначала подставил ногу после атаки де Лигта со «второго этажа». Потом успел на добивание, когда Кобель отразил перед собой дальний удар Сане.

Кажется, Эдин Терзич ошибся, поверив в не игравшего из-за травмы почти месяц швейцарца. А 3:0 к 23-й минуте в гостях у «Баварии» — это приговор. К тому же гостям еще и пришлось менять получившего повреждение Шлоттербека. Да и с Хуммельсом лучше не стало, и уже после перерыва Сане унизил оборону «Боруссии» диагональю на Комана. И это еще несколько шансов не использовал Шупо-Мотинг, игравший у Тухеля в «ПСЖ».

Гости даже не радовались, когда Беллингем заработал пенальти, а Эмре Джан его реализовал. Не было эмоций и после классной атаки с пасом пяткой от Рафаэла Геррейру и гола Малена. Дортмунд, проиграв в Мюнхене девять класико подряд с суммарным счетом 8:37, снова смотрит в спину «Баварии», отставая на два очка. Удастся ли их отыграть — в большой степени зависит от Дортмунда, который не имеет права на ошибку в оставшихся турах и должен рассчитывать на просчеты чемпиона.

Франция: «Ланс» отрывается от «Монако»

С точки зрения перспектив «Монако» итог матча в Ренне оказался не самым лучшим. Выигравший третий раз подряд «Ланс» снова оторвался от четвертого места на шесть очков, поэтому в воскресенье у залечившего травму Головина и его партнеров не будет права на ошибку в противостоянии со «Страсбуром». Но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны, ведь «Ренн», обыгравший в прошлом туре «ПСЖ», по-прежнему отстает от монегасков на четыре балла. В субботней же игре стоит отметить 15-й гол Опенды — это лучшая результативность игроков «Ланса» с 1994 года.

Статистика дня

1 футболист забил двузначное число мячей в ворота команд Хосепа Гвардиолы. На счету форварда «Ливерпуля» Салаха уже 11 голов.

5 из десяти матчей с начала года проиграл в АПЛ «Ливерпуль». Столько же, сколько за весь прошлый сезон.

9 раз подряд «Галатасарай» обыграл на своем поле «Адану Демирспор», забив в этих играх в ворота бывшей команды Дзюбы 30 мячей.

11 мячей после ЧМ-2022 забил с учетом всех турниров нападающий «Севильи» Эн-Несири. Из всех игроков ла лиги больше только на счету форварда «Реала» Бензема (13).

20 ударов в первом тайме нанес «Кристал Пэлас». Это рекорд текущего турнира и лучший показатель в английской лиге с 2015 года.

100 домашних побед одержал в АПЛ Гвардиола. Тренеру «Манчестер Сити» хватило 128 матчей, и он побил рекорд Арсена Венгера (139 игр).