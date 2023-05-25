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Сегодня, 01:20

«Интер» снова взял Кубок Италии, «Реал» выиграл и поддержал Винисиуса, Холанн не испортил триумф «Брайтона»

«Интер» обыграл «Фиорентину» в Кубке Италии
Андрей Кузичев
Корреспондент
24 мая. «Фиорентина» — «Интер» — 1:2. Лаутаро Мартинес празднует гол.
Фото Global Look Press
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
«Эспаньол» — «Атлетико» — 3:3.
Фото Reuters
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Главные события среды в европейском футболе.

Италия: сотня Лаутаро

Италия. Кубок. Финал
24 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Фиорентина
1:2
Интер

До решающего матча второго по статусу итальянского трофея добрались, как оказалось, две самые кубковые команды нынешнего сезона. Финалист Лиги чемпионов против финалиста Лиги конференций — почти европейский Суперкубок в миниатюре.

С качеством футбола тоже все было в полном порядке. «Фиорентина» начала с гола Нико Гонсалеса, причем секундомер успел отсчитать всего 2 минуты и 30 секунд. Этот мяч стал третьим по скорости в истории кубковых финалов. Быстрее забивали только легенда «Ромы» Франческо Тотти (2007) и Вито Чименти из «Палермо» (1979).

Однако «Интер» переломил ход игры к середине первого тайма и стал штамповать момент за моментом. Но если Джеко испортил блестящий пас Лаутаро Мартинеса, при выходе один на один запустив мяч выше ворот, то аргентинец был максимально эффективен и эффектен. Его первый гол оказался для форварда 100-м в футболке нерадзурри, а отсчет второй сотни мячей начался с красивого удара с лета в борьбе с Миленковичем.

Второй тайм — итальянская классика, где все мог решить один эпизод. «Фиорентина» пыталась спасти игру, не позволивший Гозенсу поразить пустой угол Додо оставил флорентийцев в игре, а дальше пробил час Хандановича. Ветеран выдал пару крутых сейвов, в числе прочего отбив опаснейший удар Йовича. Когда же кипер не рассчитал траекторию, летевший в пустые ворота мяч остановил Ачерби.

«Интер» выиграл девятый Кубок Италии, сравнявшись по числу трофеев с «Ромой». Выше только «Ювентус» с его четырнадцатью победами. Но есть интересная и позволяющая верить в чудо параллель — прошлый раз два подряд кубковых триумфа у «Интера» было в то самое время, когда миланцы выиграли Лигу чемпионов под началом Жозе Моуринью.

Англия: топ-сезон Де Дзерби

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
24 мая, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:1
Манчестер Сити

По большому счету, запредельной мотивации в этой игре не было ни у одной команды. «Сити» — чемпион, и уже в прошлом туре даже перед своими болельщиками сыграл вторым составом. «Брайтон», опережая «Тоттенхэм» на четыре очка, гарантировал себе первое в истории участие в еврокубках. С большой долей вероятности — в Лиге Европы. При возможном равенстве очков с «Астон Виллой» у «чаек» колоссальный перевес в разности мячей, а в последнем туре им встречаться как раз с командой Унаи Эмери.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. Гвардиоле осталась пара шагов, чтобы обессмертить свое имя. Две победы — и у «Сити» требл

Однако даже при таком раскладе команда Роберто Де Дзерби не собиралась откладывать развязку на воскресенье. Да, поначалу вернувшиеся к почти идеальной версии состава «горожане» выглядели интереснее. Холанн, упустив хороший момент, выступил в роли ассистента для Фодена. Однако продолжения не последовало, а количество острых моментов у ворот гостей зашкаливало. Еще ни одна команда в этом сезоне не напрягала команду Хосепа Гвардиолы одиннадцатью ударами к перерыву. Два гола хозяев отменили из-за офсайдов, еще в ряде эпизодов выручил Ортега, но у вратаря не было ни шанса, когда Энсисо запустил мяч в «девятку».

Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Было бы несправедливо, если бы в такой игре «Брайтон» уступил. Варианты были, однако Холанн так и не забил. Точнее, норвежец это сделал, откликнувшись на подачу Палмера, но арбитр отменил взятие ворот из-за фола Эрлинга на Колвилле. «Брайтон» — в Лиге Европы, а Де Дзерби не только не разрушил наследие Грэма Поттера, но и вывел команду на новый уровень. Жаль, ее звездочек летом снова растащат топ-клубы. Мак Аллистер одной ногой в «Ливерпуле», к 18-летнему Фергюсону присматривается «МЮ», да и Кайседо после срыва зимнего трансфера в «Арсенал» должен уйти на повышение.

Испания: безумный триллер в игре «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Райо Вальекано

После воскресного скандала Винисиус Жуниор стал самой обсуждаемой персоной в испанском футболе. Пошли даже слухи о желании бразильца покинуть ла лигу, однако они не увязывались с заявлениями самого игрока и были категорично опровергнуты на традиционной пресс-конференции Карло Анчелотти. Больше того — в ближайшее время форвард должен подписать новый контракт с «Реалом».

Но самое интересное — отмена красной карточки Вини. Понятно, громкий случай расизма с обсуждением даже представителей ООН. Игрок пострадал, только отмена наказания не поддается разумной логике. Все-таки удалили его не за абстрактное неспортивное поведение, а за удар соперника в лицо!

Впрочем, в среду Винисиус все равно не сыграл из-за проблем со здоровьем. Матч он смотрел их президентской ложи, сидя рядом с патроном сливочных Флорентино Пересом. Это был мощный, но далеко не единственным символ поддержки игрока. Во-первых, команда вышла на построение в футболках бразильца. Во-вторых, на трибунах растянули баннер с надписью «Мы все Винисиус. Довольно». Наконец, на 20-й минуте — в честь номера Винисиуса — трибуны «Сантьяго Бернабеу» устроили овацию своему кумиру. Игрок в ответ поднялся со своего места и поблагодарил болельщиков.

Что до игры, то большую ее часть «Реал» уверенно контролировал ход матча. Однако гола Бензема, который третий сезон подряд пробивает отметку в 30 точных ударов, могло и не хватить. В концовке «пчелы» отыгрались усилиями вышедшего на замену Рауля де Томаса. Но в концовке хозяева включили «режим убийцы», и Родриго, игравший на позиции Винисиуса (как минимум до игры «Атлетико») вернул «Реал» на второе место. Для героя вечера это уже седьмой матч в нынешнем чемпионате — столько же он забил суммарно за три предыдущих турнира.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
3:3
Атлетико

Встреча «Эспаньола» и «Атлетико» неожиданно превратилась в настоящий триллер. Хотя поначалу все шло по сценарию Диего Симеоне, и первый тайм завершился в пользу гостей благодаря голам Гризманна и Сауля. О таланте последнего по итогам его провального вояжа в «Челси» многие стали забывать, но сейчас его карьера реанимирована, и он забил во втором туре подряд.

Едва команды вышли из раздевалок, Феррейра-Карраско отличился на добивании после дальнего удара Корреа. Обычно «Атлетико» достаточно и одного мяча, а 3:0 — гарантия победы. Понимая это, болельщики «Эспаньола» приуныли и стали размышлять о неизбежности вылета в сегунду. Однако, оказавшись на краю пропасти, «попугаи» устроили невероятный камбэк.

«Эспаньол» — «Атлетико» — 3:3.
Фото Reuters

Начало ему положил так и не доехавший до «Динамо» мексиканец Монтес. Далее отмененный из-за офсайда гол сделал каталонцев только злее. Они заработали пенальти, а потом свой первый мяч в ла лиге забил Винисиус Соуза. За четверть часа 0:3 превратились в 3:3, чего не случалось с «Атлетико» с 1952 года! И ведь этим хозяева могли не ограничиться, однако Грбич спас после выхода Хоселу один на один, а Брэйтуэйт запустил мяч мимо цели. Такой «Эспаньол» еще побьется за сохранение прописки в элите, а «матрасники» немыслимым образом пропустили «Реал» на второе место.

Статистика дня

1-м аргентинцем, у которого двузначное число голов в ла лиге (10), АПЛ (17) и серии А (19), стал форвард «Севильи» Ламела.

2-м в истории ла лиги специалистом, не проигравшим пять первых выездных матчей после назначения на свой пост, стал тренер «Севильи» Хосе Луис Менделибар (+4=1). Двенадцать лет назад Марелино Тораль стартовал в «Валенсии» с пяти гостевых побед.

6 мячей в ворота «Брайтона» забил хавбек «Ман Сити» Фоден. Чаще «чаек» в АПЛ огорчал только форвард «Тоттенхэма» Кейн.

150 матчей в ла лиге на посту главного тренера «Реала» провел Карло Анчелотти. Данной отметки ранее достигли трое — Мигель Муньос (424), Зинедин Зидан (183) и Висенте дель Боске (153).

Футбол
ФК Атлетико
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
ФК Фиорентина
ФК Эспаньол
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