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27 сентября, 12:00

«Матч ненависти», с которого начался распад Югославии. Как это было

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Звонимир Бобан (справа) и полицейский.
Фото Ренато Бранджолица
Одна из жертв конфликта.
Звонимир Бобан (справа) и полицейский.
Фото Ренато Бранджолица
Драка.
Драка болельщиков на трибуне.
1/5
Одна из самых диких историй мирового футбола за все времена произошла в Загребе.

Предпосылки

13 мая 1990 года состоялось событие, с которого, как считает большинство на Балканах, началась война в Югославии. В тот день загребское «Динамо» должно было принимать «Црвену Звезду», но вместо пламенной игры лидеров (белградцы стали в том сезоне чемпионами, хорватский клуб финишировал вторым) мир увидел огонь и кровь на трибунах и на поле. В прямом смысле. Но для начала нужно понять, что привело к жестокому побоищу между фанатами.

К 1990 году Словения и Хорватия при подстрекательстве Запада настроились на выход из состава СФРЮ. Атмосфера в стране с каждой неделей становилась все более напряженной. Любой маленький конфликт даже на бытовой почве мог вызвать эффект спички, брошенной в бочку с порохом. Особенно на фоне итогов парламентских выборов в тогда еще Социалистической Республике Хорватии. К власти пришел сторонник самостоятельности Франьо Туджман и его партия ХДС — «Хорватское демократическое содружество». Деятельность Туджмана вызывала гнев и отторжение сербов. При этом голосование прошло всего лишь за неделю до битвы на стадионе «Максимир».

Драка.
Драка.

«Тигры аркана» vs ВВВ

На выезд в Загреб тогда приехало более двух тысяч фанатов «Црвены Звезды». Во главе Делије (в переводе на русский — «Герои», такое прозвище у ультрас белградского клуба) стоял 38-летний Желько Ражнатович, известный в околофутбольных кругах как Аркан. Пройдет совсем немного времени, и он уже в разгар боевых действий на Балканах создаст отряд «Сербская добровольческая гвардия», который также называли «Тиграми Аркана». Это подразделение побывает во множестве горячих точек экс-Югославии и получит широкую известность далеко за ее пределами. Бойцы, в основном бывшие футбольные хулиганы, всегда бились до конца и никогда не сдавались в плен, предпочитая ему героическую гибель на поле сражения.

Гостей из Белграда ждал актив группировки Bad Blue Boys (ВВВ) — околофутбольщики загребского «Динамо». Стычки начались уже на вокзале и автобусной станции, а продолжались в разных точках города вплоть до начала запуска зрителей на трибуны «Максимира». Обстановка перед матчем наэлектризовалась до предела.

Драка болельщиков на трибуне.
Драка болельщиков на трибуне.

Бойня

Еще до стартового свистка (он в итоге так и не прозвучит) хорваты начали провоцировать сербов. «Serbi — na verbi!» («Сербов — на вербы!») — неслось с фанатки «Максимира». Одними кричалками дело не ограничилось — ВВВ попытались прорваться к оппонентам через все поле. Ответ болельщиков «Црвены» последовал моментально: белградцы сломали ограду гостевого сектора, сорвали кресла, которые использовали в качестве орудий, и бросились на загребцев. Началось жуткое месиво прямо на газоне. Полиция ничего не могла сделать с разъяренной толпой — фанатов было намного больше стражей порядка, изначально находившихся в чаше арены. В ход с обеих сторон шли не только выдранные сиденья — стальные прутья ограждений, пряжки ремней, куски рекламных щитов.

Внутрь стадиона прибыло полицейское подкрепление, людей стали окатывать из водометов, установленных на пожарных автомобилях. Но остановить побоище долго не получалось: фанаты рубились между собой и с полицейскими почти час, поле оказалось усеяно пострадавшими.

Одна из жертв конфликта.
Одна из жертв конфликта.

Только по официальным данным, травмы разной степени тяжести получили более ста человек. На самом деле их оказалось гораздо больше — ведь если «звездаши» начали потихоньку возвращаться на свой сектор, то ВВВ переключились на битву с полицией, где большинство сотрудников были набраны из сербов. Болельщики полностью снесли ограждения вокруг своего сектора и подожгли фаерами рекламные баннеры. Динамовских фанов удалось вытеснить за пределы «Максимира», но столкновения с представителями закона продолжились в городе.

Герой и изгой Бобан

Агрессия охватила не только болельщиков. Футболисты «Црвены» ушли в раздевалку в самом начале конфликта, а вот многие игроки «Динамо» под трибуны не спешили. В итоге они тоже приняли активное участие в сваре. Ярче всех «проявил себя» Звонимир Бобан. 21-летний капитан «Динамо» и будущая звезда «Милана» в лучших традициях восточных единоборств двинул в прыжке ногой одному из полицейских — тот моментально рухнул на землю. Парень, кстати, оказался не сербом — спустя несколько лет этнический босниец Рафик Ахметович публично простил Бобана за тот поступок.

«Бобан хотел устроить бунт. Мог бы убить его — Звоне напал на меня, когда я находился при исполнении и при оружии. Коллеги кричали: «Стреляй!», но я не стал», — вспоминал потом Ахметович.

В результате последующих разбирательств Бобана дисквалифицировали на девять месяцев, затем снизили срок до полугода, но чемпионат мира-1990 в Италии хавбек, входивший в сборную Югославии (всего семь матчей, один гол) пропустил. Тот удар сделал Бобана национальным героем Хорватии, ее легендой. И одним из самых ненавидимых спортсменов в Сербии.

Звонимир Бобан (справа) и полицейский. Фото Ренато Бранджолица
Звонимир Бобан (справа) и полицейский.
Ренато Бранджолица

«Динамо» же засчитали поражение со счетом 0:3, «Црвена» получила два очка за победу, но это мало что решало. Белградцы ехали в Загреб в статусе досрочного чемпиона, а хорватский клуб все равно финишировал вторым.

Последствия

«Матч ненависти», как назвали ту битву обе стороны, стал предвестником серьезных перемен и большой войны. Всего через пару недель после игры только что избранный парламент Хорватии принял новую конституцию, в республике пошли масштабные реформы. Причем они сопровождались массовым притеснением сербского населения — людей «неправильной» национальности повсеместно увольняли с работы, особенно из силовых структур. В ответ сербы призвали провести референдум об автономии областей, где они превалировали. Хорваты жестко подавляли подобные намерения с применением военной силы.

А уже в марте 1991 года, менее чем через год после побоища на «Максимире», на Балканах разгорелись ожесточенные боевые действия, в результате которых скоро перестала существовать СФРЮ. Многие из дравшихся между собой в Загребе представители ВВВ и Делије встали друг против друга на линии фронта. И в атаку они пойдут, распевая футбольные гимны...

Звонимир Бобан
Футбол
ФК Динамо (Загреб)
ФК Црвена Звезда
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