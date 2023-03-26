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Сегодня, 09:00

Роналду переоделся в бомжа после расставания с Шейк. Жители Мадрида боялись к нему подходить

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Криштиану Роналду.
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Эта реклама впечатлила миллионы людей.

Знаменитый пранк с участием Криштиану появился в августе 2015 года — спустя несколько месяцев после расставания с Ириной Шейк. Топ-модель начала встречаться с актером Брэдли Купером, а форвард «Реала» погрузился в карьеру и плотно занялся бизнесом.

Португалец стал совладельцем бренда наушников Monster и снялся в крутой рекламе: футболиста загримировали до неузнаваемости для проекта ROC Live Life Loud («Проживай жизнь громко». — Прим. «СЭ»), переодели в бездомного и отправили на площадь Пласа-дель-Кальяо в центре Мадрида.

— Люди будут думать, что я сумасшедший, — говорит Криштиану на видео, которое набрало 60 миллионов просмотров.

По сюжету пятикратный обладатель «Золотого мяча» вместе с собакой пришел к торговому центру в Мадриде. С собой он взял футбольный мяч и рюкзак, из которого достал маленькую камеру для скрытой съемки.

Кадр видео YouTube-канала Cristiano Ronaldo — ROC Live Life Loud.

Замаскированный форвард «Реала» показывал трюки и подбегал к прохожим, которые немного его боялись. И даже отказывались пасоваться.

Забавный момент произошел с девушкой, у которой футболист попросил номер телефона, но получил отказ.

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«Представьте, что Роналду спрашивает ваш номер телефона, а вы говорите нет. И как бы вы себя чувствовали дома, когда посмотрели это видео после», — написал пользователь Riky35800 в комментариях.

«Мораль видео: всегда давайте свой номер телефона, когда незнакомый мужчина спрашивает его. Потому что он может оказаться Криштиану Роналду», — пошутил другой подписчик.

Кадр видео YouTube-канала Cristiano Ronaldo — ROC Live Life Loud.

На протяжении часа Роналду пытался развлекать людей и заработать чаевые. Но получалось не слишком удачно. Звезда футбола явно недополучал внимания от прохожих.

Все изменилось, когда к загримированному Криштиану подошел светловолосый мальчик по имени Николас. Ребенок долго пинал мяч с бродягой, не подозревая, кто на самом деле находится перед ним. Спустя несколько минут португалец расписался на мяче и снял наклеенную бороду. Николас удивленно улыбался, наблюдая за перевоплощением.

Кадр видео YouTube-канала Cristiano Ronaldo — ROC Live Life Loud.

Когда Криштиану наконец-то узнали, его тут же окружила толпа людей. Все это время они шли мимо и не обращали на него внимания, а теперь просили селфи и автографы и были так настойчивы, что португальца пришлось уводить с улицы в сопровождении охраны.

За короткое четырехминутное видео Роналду продемонстрировал свои актерские навыки, сделал счастливым одного ребенка и обратил внимание на проблему помощи нуждающимся.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Реал
Ирина Шейк
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