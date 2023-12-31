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Скандалы

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Поцелуй Рубиалеса, ставки в Италии и жест Соболева. Главные скандалы 2023 года

Топ-10 главных скандалов 2023 года в футболе
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев и Луис Рубиалес
Александр Соболев и Луис Рубиалес.
Фото «СЭ»
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Вспоминаем неприятное.

Уходящий год был полон скандалов в футболе — экономических, политических и просто глупых. Вспомним 10 историй, которые взбудоражили инфополе особенно сильно. К тому же некоторые из них будут иметь последствия в 2024-м. Важно — это не топ скандалов (их вообще сложно ранжировать), а просто ознакомительный список.

Дани Алвес. Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес

Арест Дани Алвеса

Прошло буквально три недели 2023 года, и Дани Алвес влип в худший скандал в жизни. 20 января экс-футболиста «Барселоны» обвинили в изнасиловании, и, хотя футболистов часто сомнительно обвиняют в чем-то подобном, на этот раз, похоже, игрок действительно оказался виновен. У жертвы было множество свидетелей и доказательств, поэтому Алвес до сих пор находится в заключении. В феврале 2024-го у него будет суд, прокуратура просит для него девять лет лишения свободы. Футболист рассчитывает просидеть меньше двух за счет выплаченной компенсации, но, кажется, в его вине не сомневается почти никто. От Дани даже ушла жена — хотя изначально говорила, что не верит в то, что муж на такое способен.

Жоан Лапорта. Лапорта может стать обвиняемым в «деле Негрейры» и борется с мадридизмом. Но все не так печально — работа Деку стабилизирует «Барселону»

Дело Негрейры

Здесь влипла уже «Барселона» — каталонцы попались на выплате взяток бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Всего тот получил более семи миллионов евро якобы за «консультационные услуги». Продолжалась эта история около 17 лет.

В сентябре суд признал «Барселону» виновной во взяточничестве. Больше новостей на эту тему с тех пор не было, но перспективы туманные — блаугране грозило отчисление в сегунду и исключение из еврокубков, но до сих пор непонятно, какие санкции к клубу могут быть применены. Президент каталонцев Жоан Лапорта заявлял о том, что у него есть план. Правда, в чем он заключается, до сих пор неизвестно. Так ли хорош этот самый план и есть ли он вообще, узнаем в следующем году.

Винисиус Жуниор. Про Винисиуса и расизм говорят все — даже президент Бразилии. Но на роль борца с ксенофобией звезда «Реала» не тянет

Винисиус и расизм

Несчастного бразильца из «Реала» допекают все годы, что он играет в Мадриде, но прошлой весной травля перешла все границы. На матче с «Валенсией» болельщики «летучих мышей» настолько достали Винисиуса Жуниора оскорблениями, что он сорвался и вступил с ними в перепалку, а позднее грубо сфолил на сопернике и получил первую красную карточку в карьере. По словам местных медиа, после матча Вини сидел в раздевалке в слезах.

Затем бразилец и вовсе запустил антирасистскую кампанию планетарного масштаба — заявил, что ла лига принадлежит расистам, и заодно обвинил в этом же всю Испанию. Ла лига отвергла обвинения, и тогда за игрока вступились уже по всему миру, в том числе президент Бразилии Лула да Силва, президент ФИФА Джанни Инфантино и десятки игроков. В Рио-де-Жанейро даже погасили огни на статуе Христа Искупителя, а сборная Бразилии в июне вышла на матч против Гвинеи в черной форме, чтобы поддержать своего соотечественника.

Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес
Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес.
Фото Reuters

Поцелуй Рубиалеса

Пожалуй, одна из самых шумных историй начала сезона. В конце августа президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес на радостях поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. Повод для хорошего настроения был — испанки победили на женском ЧМ, а поцелуй случился как раз на награждении. И тут началось.

Бойкот от футболисток, призывы к отставке и массовое порицание — публичное «избиение» Рубиалеса продолжалось около месяца, пока он в итоге не подал в отставку. Позднее ФИФА на три года отстранила его от футбола — в общем, за поцелуй экс-президент поплатился очень дорого, и эту цену поняли не все. В том числе президент УЕФА Чеферин: «То, что сделал Рубиалес, было неуместным и неразумным. Но когда я читаю о том, что это уголовное преступление... Мне как адвокату по уголовным делам это кажется совершенно нелогичным».

Сандро Тонали. Тонали отстранили от футбола на 10 месяцев, Фаджоли — на 7. Как развивается итальянский скандал со ставками и чего ждать дальше

Ставки в Италии

В октябре Италию сотряс скандал — местный журналист с репутацией мошенника Фабрицио Корона сообщил, что ряд итальянских футболистов попались на ставках. И они действительно попались — на беттинге поймали игрока «Ньюкасла» Сандро Тонали и полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли. До кучи там было еще несколько человек, но серьезное наказание получили только первые двое — Тонали отстранили на 10 месяцев, Фаджоли — на семь. Пикантности истории добавило то, что «Ньюкасл» только летом заплатил «Милану» около 60 миллионов евро за Сандро, но почти сразу остался без игрока на долгий срок.

Поль Погба. Погба и допинг: похоже, это конец

Допинг Погба

Непутевый французский полузащитник Поль Погба завалил конец и так спорной карьеры — в августе попался на допинге, а в октябре завалил вторую пробу. Теперь ему грозит четыре года дисквалификации. А ведь Погба уже 30 лет, и не за горами тот день, когда пора будет «вешать бутсы на гвоздь». Француз только летом перешел в «Ювентус» из «МЮ», где дела шли не очень — и они пошли еще хуже. СМИ пишут, что Поль может признать вину и получить два года отстранения, но в любом случае приятного мало.

Футболист Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жест Соболева

Из европейских скандалов перемещаемся в Россию — к «Спартаку». В мае красно-белые играли в дерби против ЦСКА, и там Александр Соболев догадался показать защитнику армейцев Виллиану Роше неприличный жест — тот самый, с причинным местом. Роша, в свою очередь, догадался показать этот же жест судье во время жалобы на Соболева. А главный арбитр встречи, Сергей Карасев, догадался показать футболистам по красной карточке. Короче, все показали, что хотели.

Валерий Карпин, Гильермо Абаскаль. «Слово пацана — 2». Абаскаля и Карпина дисквалифицировали, но испанец оказался мудрее

Полет Бериши

В начале декабря «Спартак» вновь попал в скандал, на этот раз во время игры в Грозном. На 34-й минуте матча футболист «Ахмата» Бериша отдал голевую передачу на Агаларова, на радостях от гола побежал праздновать к скамейке «Спартака», прыгнув в сторону главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Испанец толкнул провокатора, за что получил удаление — а позднее еще и двухматчевую дисквалификацию. Почему не был удален Бериша, влетевший в техническую зону соперника с двух ног, — большой вопрос.

Футболист Федор Чалов
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Снежные матчи

Матчи в снежную погоду в РПЛ бывают достаточно часто — ведь (какое удивление!) в России зимой идет снег. Однако в этом году было как минимум две встречи, когда снег натурально сделал невозможной игру в футбол. Сначала «Балтика» и «Спартак» играли в пургу, причем она застала команды врасплох — команда Абаскаля приехала на матч в белой форме, а организаторы не подготовили красный мяч.

Позднее на еще более суровом снежном поле рубились ЦСКА и «Ростов». И там получилось вообще комично — играть никто не хотел, но и отменять не стали. Командам пришлось бегать по снегу в жестокую метель, пока одновременно с ними на поле персонал чистил снег. Зато в истории российского футбола появилась забавная фотография заснеженного Даниила Уткина на флеш-интервью и оскорбительный спич от Карпина, за который он схватил дисквалификацию.

Виктор Мелехин падает в&nbsp;снег в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;. «Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева

Артем Дзюба

Нападающий «Локомотива» — человек-скандал, и в 2023 году без них у него не обошлось. Дзюба вернулся в РПЛ зимой, подписавшись с «Локомотивом», и начал ударно — железнодорожники даже продлили с ним контракт летом. Но параллельно Артем стал ведущим спорного уровня шоу, на вопрос про своего бывшего тренера Семака спросил: «А кто это?» Ну и под конец года спел песню в честь «Зенита», хотя играет за «Локомотив». Короче, форвард продолжает эпатировать и вряд ли перестанет в следующем году.

Александр Соболев
Артем Дзюба
Бернард Бериша
Винисиус Жуниор
Дани Алвес
Поль Погба
Футбол
РПЛ
Луис Рубиалес
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