Личная жизнь Криштиану Роналду: большая семья, дети от суррогатной матери и роскошные дома по всему миру

Футболист и модель воспитывают пятерых детей.

Где жил и живет сейчас Криштиану Роналду

Первые шаги в футболе Криштиану сделал в родном Фуншале, на острове Мадейра. Здесь он тренировался в клубах «Андоринья» и «Насьонал».

В возрасте 12 лет Роналду прошел просмотр в академию «Спортинга» из Лиссабона. Первое время подростку было трудно приспособиться к новому городу без родных и знакомых. Отношения со сверстниками складывались плохо, его дразнили за специфический диалект Мадейры. Иногда ситуации доходили до драк. Криштиану было сложно держать свои эмоции под контролем, мальчик часто плакал и просил родителей забрать его домой. Все свободное время он в одиночестве проводил в тренажерном зале.

Роналду дебютировал в основе зелено-белых 14 августа 2002 года в матче против «Интера» в отборе Лиги чемпионов. Следующим летом Криштиану перебрался в Англию — в «Манчестер Юнайтед». Португалец получил футболку с седьмым номером, который ранее принадлежал легендарным Джорджу Бесту, Эрику Кантона и Дэвиду Бекхэму. Футболист выступал в АПЛ до 2009 года, вместе с командой стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и дважды — Кубка футбольной лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Летом 2009-го Роналду купил мадридский «Реал», португалец вошел в число легенд и рекордсменов «Королевского клуба». В Испании он стал двукратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка Короля и Суперкубка Испании, четырежды победителем Лиги чемпионов и дважды обладателем Суперкубка УЕФА, а также трижды победителем клубного чемпионата мира. По признанию самого игрока, период в ла лиге стал для него самым счастливым в жизни.

С 2018 по 2021 год Роналду выступал за туринский «Ювентус». Он завоевал с итальянским грандом два титула чемпиона Италии, стал обладателем Кубка страны и два раза — Суперкубка.

Возвращение в «Манчестер Юнайтед» летом 2021-го получилось не слишком удачным. На второй сезон португалец выпал из состава при Эрике тен Хаге и со скандалом порвал с английским клубом. Причиной стало разгромное интервью журналисту Пирсу Моргану перед чемпионатом мира-2022. В конце года Криштиану в статусе свободного агента уехал из «МЮ» в чемпионат Саудовской Аравии, в клуб «Аль-Наср», и поселился в Эль-Рияде. Португалец стал самым высокооплачиваемым игроком в истории — его зарплата оценивается в 200 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду со своей мамой. Фото Global Look Press

Семья Криштиану Роналду: где он вырос

Полное имя Криштиану Роналду — Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Фамилия звезды — Авейру, а Роналду — второе имя. Его он получил в честь 40-го президента США Рональда Рейгана, поклонником которого являлся отец футболиста Жозе Диниш Авейру. Отец работал администратором в футбольной академии «Андоринья» и садовником. Мать Мария Долореш душ Сантуш Авей трудилась поваром и уборщицей.

Семья футболиста была небогатой, она проживала в небольшом доме на берегу океана. Криштиану — четвертый ребенок в семье, у него есть брат Уго и две старшие сестры, Эльма и Лилиана Катя. Все дети делили одну комнату и жили скромно. Однако Роналду с теплотой вспоминает то время.

Родители много работали, чтобы у детей было все самое необходимое. Ситуацию осложняло то, что Жозе Диниш страдал алкоголизмом, из-за чего рано умер в возрасте 52 лет. Однако Криштиану до сих пор благодарен папе за то, что тот подарил ему футбольный мяч. Отец так и не застал успехи своего сына на поле.

Сейчас главной фанаткой Роналду является его мама. Правда, в основном она смотрит игры своего сына по телевизору. Причина проста — женщина очень нервничает. Однажды она даже упала в обморок от переживаний, после чего Криштиану запретил ей ходить на стадионы.

«Теперь ей нельзя смотреть большие матчи. Я говорю: «Послушай, у меня больше нет отца. Я не хочу терять еще и маму, поэтому ты не будешь смотреть четвертьфиналы, полуфиналы и финалы», — сказал Роналду для Daily Mail.

Футболист оберегает свою мать, женщина до сих пор живет с ним.

«Моя мать вырастила меня, пожертвовав своей жизнью ради меня. Она ложилась спать голодная, чтобы накормить меня. Денег у нас просто не было. Она работала семь дней в неделю и по ночам уборщицей, чтобы купить мои первые бутсы и я мог играть. Весь мой успех посвящен ей. И пока она жива, она всегда будет со мной, имея все, что я могу ей дать. Она мое убежище и мой величайший дар», — говорит Роналду.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми. Фото Getty Images

Личная жизнь Криштиану Роналду

Криштиану всегда приковывает внимание женщин, и неудивительно, что ему приписывают большое количество романов. В 2001-м Криштиану встречался с сестрой футболиста Марио Жардела Жорданой, но отношения закончились, когда нападающий подписал соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Потом Роналду имел непродолжительные романы с моделями Кариной Ферро, Даниэлой Агуйарой, телеведущей Изабель Фигейрой, актрисой Лорен Фрейн, мисс Португалия-2004 Мариной Родригес, певицей Нурией Бермудес, ведущей Мерч Ромеро и актрисой Джеммой Аткинсон. Мимолетные отношения были с индийской кинозвездой Бипашей Басу, моделью Нереидой Гальярдо, актрисой Литицией Филиппи и светской львицей Пэрис Хилтон.

Пять лет Роналду состоял в отношениях с российской моделью Ириной Шейк. Пара встречалась в период с 2010 по 2015 год. Некоторые СМИ писали, что этот роман был ради пиара, но официальных заявлений никто из них не делал.

В 2016 году Криштиану познакомился с продавцом Джорджиной Родригес. Спустя два года влюбленные обручились.

«С Криштиану я познакомилась летом, в четверг. Я шла на работу по улице Картахена, потом Ортега-и-Гассет. Пришла в магазин Gucci, как всегда. В тот день я работала до 17.00. И меня попросила коллега задержаться на полчаса. После работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с девушкой, симпатичной. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась», — сказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Когда об этих отношениях узнала общественность, девушку уволили из магазина, потому что туда постоянно приходили футбольные фанаты. Родригес устроилась в магазин Prada, но здесь история повторилась. Сейчас она выступает моделью и инфлюенсером. Много времени уделяет благотворительности. Джорджина — частый гость светских мероприятий, но при этом она не пропускает матчи возлюбленного.

«Моя семья всегда со мной. Джио со мной во всех моих проектах, и я также поддерживаю ее на все 100 процентов. Она добивается своего. Она всегда будет со мной, а я с ней, вместе мы намного сильнее», — приводит слова Роналду Sport.es.

Доподлинно не известно, узаконила ли пара свои отношения или нет. Но это не мешает им воспитывать пятерых детей.

В 2010 году у футболиста от суррогатной матери родился первый ребенок — Криштиану Роналду Жуниор, а в 2017-м двойняшки — Мэтью и Ева. В том же году Джорджина опубликовала фото с округлившимся животом, осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз. У пары родилась девочка, которую назвали Алана-Мартина. В 2021 году Родригес была беременна близнецами, весной 2022 года женщина родила мальчика и девочку. Однако мальчик был очень слаб и умер вскоре после родов.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Скандалы с Криштиану Роналду

В апреле 2022 года после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона» в Ливерпуле (0:1) Криштиану Роналду разбил телефон мальчику с аутизмом. 14-летний болельщик из первого ряда хотел снять футболиста: когда нападающий уходил с поля и снял щитки, на одной ноге была ссадина. Мальчик опустил смартфон, чтобы сделать кадр, но Роналду это не понравилось, и он выбил гаджет на землю.

В 2012 году игрок отказался дать автограф 10-летней девочке, потому что она была в майке «Барселоны».

Несколько раз Роналду становился объектом жесткой критики соотечественников за отношение к капитанской повязке в сборной Португалии: форвард бросал ее на газон из-за разочарования результатами или судейством. Такие эпизоды случались как в финальных турнирах, так и в отборочных циклах. В частности, после поражения от Бельгии на чемпионате Европы-2020, Сербии в отборе ЧМ-2022 и Испании в Лиге наций-2022/23.

Футболист попадал в скандал с неуплатой налогов во время выступления в Испании. Было установлено, что в период с 2011 по 2014 год он не выплатил местной налоговой службе порядка 14,5 миллиона евро. За это игроку выписали штраф в 19 миллионов и присудили 23 месяца условного заключения.

В 2021 году прокуратура Турина обвинила «Ювентус» в том, что Криштиану Роналду во время локдауна из-за COVID-19 получал незаконные выплаты за лояльность.

На победном чемпионате Европы-2016 Роналду запомнился не только яркой игрой и ролью «ассистента тренера» после замены из-за травмы в финале с Францией. В один из дней открытых дверей на тренировочной базе Криштиану нервно отреагировал на вопрос одного из представителей СМИ о предстоящем матче. Вместо ответа форвард вырвал микрофон из рук журналиста и бросил его в воду расположенного на территории озера.

В ноябре 2022 года вышло скандальное интервью Роналду знакомому британскому журналисту Пирсу Моргану для TalkTV и BBC. В нем он рассказал о разочаровании в «МЮ», плохом состоянии базы и клубной организации в целом, отношениях с главным тренером Эриком тен Хагом и его предшественниками, раскритиковал внешний вид Уэйна Руни и не только.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Чем владеет Криштиану Роналду

У Роналду несколько источников дохода, он неизменно входит в список самых богатых спортсменов Forbes. Зарплата португальского нападающего в «Аль-Насре» составляет рекордные 200 миллионов евро в год. Эта сумма позволила ему стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Одна рекламная интеграция в его соцсетях оценивается в 975 тысяч долларов.

Среди проектов Роналду — сети отелей по миру и автосалонов на родине, клиники по пересадке волос и фитнес-центр, одежда и нижнее белье, парфюм. Доход от собственной линии одежды CR7 оценивается в 10 миллионов долларов за год. Одна ночь в номере отеля Pestan CR7 в живописном месте на Мадейре обойдется в 160 евро, стоимость люкса в отеле на Манхэттене в Нью-Йорке превышает 1500 долларов, также гостиницы были открыты в Лиссабоне, Мадриде и Марракеше.

Издание The Mirror подсчитало, что Роналду владеет недвижимым имуществом общей стоимостью 40 миллионов фунтов.

В 2015-м Криштиану купил свое самое дорогое имущество — шикарные апартаменты в «Башне Трампа» в Нью-Йорке (США). Роскошная жилплощадь обошлась спортсмену в 18,5 миллиона долларов. В квартире класса люкс три спальни, две гостиные и две ванные комнаты. Два года назад он выставил ее на продажу.

Когда Роналду выступал за «МЮ», он приобрел охраняемый особняк за 3,5 миллиона евро недалеко от Манчестера. Местоположение было выбрано неслучайно — тихое, спокойное и безлюдное место. На территории имеется тренажерный зал, кинотеатр, два бассейна, гараж и водоем. У виллы — панорамные окна, которые выходят на местные пейзажи. В доме — семь спален, кухня, гостиная.

Играя за мадридский «Реал», Криштиану стал обладателем особняка в элитном районе Ла Финка в 10 километрах от столицы Испании. За дом ему пришлось выложить 5 миллионов евро. Здесь восемь спальных комнат, семь уборных, спортивный зал, бассейн и футбольное поле. Однако из-за налогов ему пришлось продать данную виллу.

У португальца есть дом в Марбелье, который построила компания The Heights. В Малаге его соседом является двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор. Стоимость этих вилл — 1,5 миллиона евро. В особняке есть кухня, отдельная столовая и гостиная, несколько спален, которые имеют выход на террасу с шезлонгами. Рядом расположено поле для игры в гольф. Именно тут семья португальца проводит каникулы.

В Турине у Роналду есть вилла площадью 800 квадратных метров. Жилплощадь находится на холме у церкви Гран Мадре ди Дио. На крыше особняка — просторная терраса. На территории есть бассейн, тренажерный зал и домик для обслуживающего персонала.

На родной Мадейре Криштиану приобрел сразу жилой комплекс с таким же названием — «Мадейра». В здании семь этажей, чтобы все родственники Криштиану смогли здесь разместиться. За это ему пришлось выложить 7 миллионов евро.

Еще одной недвижимостью капитана сборной Португалии на родине является вилла прямо у Атлантического океана в Португалии. Ее площадь составляет около трех тысяч квадратных метров. Стоимость — 18 миллионов евро. Ремонт и стройка идет до сих пор, проект будет сдан только в 2025 году. Правда, некоторые СМИ пишут, что здесь будет дом для престарелых, другие же заявляют, что сам нападающий планирует провести тут свою старость.

Помимо большого количества недвижимости у футболиста много автомобилей. Гараж известного португальца насчитывает порядка 20 машин. Среди которых совершенно разные марки: Ferrari, Bugatti, Mercedes, Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Из эксклюзивных моделей имеются Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Aventador, Ferrari F12 TDF, Bentley Flying Spur, Mercedes-Benz C220 CDI.

У Роналду есть собственный частный самолет Gulfstream G650 стоимостью 65 миллионов долларов. Максимальное число пассажиров — 15. Также Криштиану во время выступления в Италии приобрел себе яхту Azimut Grande за 6 миллионов евро. Ее длина — 27 метров, максимальная скорость — 28 узлов, на судне — пять кают и шесть ванных комнат, собственная кухня, две зоны для релакса, большая гостиная и роскошная столовая.

Криштиану и Джорджина часто делают себе и друг другу очередные дорогие подарки и пополняют или обновляют в том числе парк своих транспортных средств.