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Сегодня, 21:10

Месси тоже заманивают в Саудовскую Аравию — готовы платить 350 миллионов евро в год. Какие шансы на переход?

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Лионель Месси.
Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Сделку готово профинансировать правительство страны.

Футбол на Ближнем Востоке становится все более заметным. Чемпионат мира в Катаре и подписание Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии заставили мировую общественность обратить внимание на развитие этого вида спорта в данных странах. Но в Саудовской Аравии не собираются останавливаться — по слухам, местный «Аль-Хиляль» готовит трансфер самого Лионеля Месси.

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Вообще «Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб страны. Команда из Эр-Рияда выиграла четыре чемпионства в последних пяти розыгрышах и вообще 18 раз становилась чемпионом Саудовской Аравии. У идущего вторым по этому показателю «Аль-Насра» побед в лиге в два раза меньше. Так что переход Криштиану в «Аль-Наср» был вызовом «Аль-Хилялю».

К слову, «Аль-Хиляль» еще в начале декабря конкурировал с «Аль-Насром» за подписание Роналду. Но инсайдер Фабрицио Романо пояснил, что «Аль-Хиляль» не может подписывать футболистов в январе из-за трансферного бана от ФИФА. Все из-за сложной истории с полузащитником Мохаммедом Канно, который перешел в «Аль-Хиляль», имея соглашение с «Аль-Насром». Так что если Месси и переберется в Саудовскую Аравию, то точно не раньше лета.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

Переход Месси важен не только для «Аль-Хиляля», но и для правительства Саудовской Аравии

Трансфер Лионеля Месси для «Аль-Хиляля» может стать принципиальным моментом — нужно ответить на дерзкий ход на трансферном рынке главного соперника по чемпионату. В начале декабря в клубных магазинах «Аль-Хиляля» появились в продаже футболки с фамилией Месси на спине. Вероятнее всего, это троллинг Роналду и «Аль-Насра», но некоторые инсайдеры считают, что это целенаправленная кампания по подписанию Месси.

12 января испанская Mundo Deportivo написала, что «Аль-Хиляль» собирается сделать Месси предложение с зарплатой 280 миллионов евро в год. Притом соглашение частично может профинансировать государство. Дело в том, что Саудовская Аравия претендует на проведение чемпионата мира в 2030 году, и приезд двух самых медийных футболистов современности может положительно повлиять на вес заявки.

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Спустя два дня появился инсайд другого испанского медиагиганта Marca. Согласно ему, помимо «Аль-Хиляля» на Месси претендует «Аль-Иттихад» — оба клуба готовы платить Месси 350 миллионов евро за сезон. Для сравнения, Роналду в «Аль-Насре» получает 200 миллионов в год.

«Это было бы как подписание Роналду, — говорит президент «Аль-Хиляля» Фаид Аль-Мофари. — Это история не про клуб и игрока. Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв».

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

Какие шансы на переход?

Скажем сразу — небольшие. Как пишет авторитетный инсайдер Николо Скира, Месси близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ» до лета 2024 года, согласно которому будет получать 40 миллионов евро за сезон. В разы меньше, чем мог зарабатывать в Саудовской Аравии, но зато Лео останется в большой игре.

«Предложения от «Аль-Хиляля» не было, — уверяет журналист Гильем Балаге, плотно работающий с «Барселоной» и в соавторстве с которым Месси в том числе написал автобиографию. — «ПСЖ» и Месси организуют встречу в ближайшие несколько недель, чтобы завершить сделку, которая позволит ему продолжить карьеру в Париже. Его мотивация — остаться в Европе. Он фаворит в борьбе за «Золотой мяч», выступает в Лиге чемпионов. Так что даже обращаться к нему с таким предложением нет смысла».

Скорее всего, Месси и правда продлит контракт с «ПСЖ». А вот о возвращении в «Барселону» речь, похоже, не идет. По информации аргентинского журналиста Гастона Эдула, Лионель и не рассматривал возвращение, его все устраивает в «ПСЖ». Да и «Барселона» строит совсем новый проект, так что возвращение Месси на «Камп Ноу» выгодно в первую очередь с лирической точки зрения.

Лионель Месси с&nbsp;фейковым кубком (слева) и&nbsp;настоящим (справа). Самая популярная фотография в интернете — фейк. Почему Месси держит в руках поддельный Кубок мира

Ко всему прочему, вокруг «Барсы» разгорается новый скандал, связанный в том числе с Месси. Как сообщает El Periodico, бывшего президента «Барсы» Хосепа Бартомеу и его команду руководителей подозревают в намеренном сливе данных о контрактах звезд. Среди улик числится письмо, в котором директор юридического отдела клуба Роман Гомес Понти предлагает пойти на «радикальные меры», опубликовав данные многомиллионных контрактов ведущих игроков команды, чтобы спровоцировать общественное недовольство. В том же письме Понти называл Месси «карликом на гормонах» и «канализационной крысой», установившей «диктатуру трансферов и продления спонсоров». Ну а в другом письме назвал Жерара Пике «сыном шлюхи» за слова о необходимости перемен в клубе после поражения от «Баварии» — 2:8.

Понятно, что к нынешнему руководству «Барселоны» переписка команды Бартомеу не имеет никакого отношения, но негативный фон уже присутствует. Так что Месси, пожалуй, и правда лучше остаться в «ПСЖ» и продолжать бороться за самые высокие награды. Других вариантов по большому счету и нет.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Источник: Месси не вернется в «Барселону». Он продлит контракт с «ПСЖ» до лета 2024
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