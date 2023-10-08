Жиру зажег в роли вратаря «Милана», «МЮ» вспомнил про Ферги-тайм, Беллингем начал в «Реале» мощнее Роналду

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Тоттенхэм» на вершине

В первой игре дня все казалось предсказуемым. «Тоттенхэм», получив возможность выйти на первое место как минимум до воскресной битвы «Арсенала» и «Манчестер Сити», обрушил шквал атак на ворота одного из аутсайдеров. Поначалу «Лутону» откровенно везло — при должной реализации «шпоры» должны были вести с крупным счетом примерно к десятой минуте.

Но, не забив сразу, гости не сделали этого и к перерыву, а сами избежали неприятностей из-за офсайда при атаке осмелевшего «Лутона». Хотя проблемы наметились, так как Биссума в добавленное к первому тайму время ухитрился получить вторую желтую карточку. Однако в меньшинстве «Тоттенхэм» взял свое, когда соло Мэддисона завершилось пасом на защитника ван де Вена. Отстаивать же минимальное преимущество пришлось чуть ли не героическими усилиями.

Как результат — первое место. И, конечно, впечатляет график, по которому идет еще не проигрывавшая под началом Ангелоса Постекоглу команда. Нынешние 20 очков после восьми стартовых туров — лучший результат «шпор» с 1961 года. Если бы тогда действовала трехочковая система, «Тоттенхэм» набрал бы максимально возможные 24 балла.

Какие бы правильные слова о единстве ни говорил Эрик тен Хаг, и какие бы решения он не принимал, ничего не менялось. Между тем в субботу голландец шел на отчасти радикальные шаги. Убирал в перерыве допустившего очередную ошибку Каземиро, уже на 63-й минуте менял Рэшфорда и бросал в бой разобравшегося с обвинениями в домашнем насилии Антони — ничего не помогало. В атаке исчезли мощь и вдохновение прошлого сезона. В обороне — все зыбко, и никто не боится такой «МЮ».

«Брентфорд», открыв счет в результате неразберихи в штрафной «красных дьяволов» и неудачного выносе Линделефа, лишь подтвердил последние тенденции. Манкунианцы пропустили первыми в четвертом подряд матче АПЛ и были близки к третьему кряду домашнему поражению. Однако «Олд Траффорд», приуныв после отмены вымученного гола, увидел не очередную катастрофу, а что-то из славных времен Алекса Фергюсона.

И сенсационного героя в лице Мактоминая, который на 87-й минуте сменил Амрабата и успел за отведенное ему время забить два мяча. Тен Хага из пропасти вытащил тот, в кого он не особенно верил. Ну и победный голевой пас Магуайра — крутая история. Может быть, сейчас от Харри ненадолго отстанут? А Мактоминай, кажется, досрочно переключился на режим сборной Шотландии, где он удивляет скрытыми бомбардирскими талантами.

Показавшийся всем безнадежным и оказавшийся на какое-то время на периферии внимания «Челси» потихонечку выбирается из кризиса. Понятно, что настоящей проверкой данного тезиса станет дерби с «Арсеналом» после паузы на матчи сборных, но три победы подряд (с учетом Кубка лиги) показательны. Как и результативность в субботнем матче, ведь столько синие не забивали с апреля прошлого года. Переломным же фактором стали действия Стерлинга. Для начала он заработал юбилейный — 20-й по счету пенальти в АПЛ. А потом увеличил отрыв, после чего стало понятно: серия без поражений в гостях у «Бернли» увеличится до десяти матчей.

Испания: «Реал» не дает шансов конкурентам

«Реал» уходит на двухнедельную паузу единоличным лидером, а Беллингем по-прежнему феноменален. Англичанин превосходит даже график Криштиану Роналду в первых десяти матчах за мадридский клуб. У Джуда сейчас 10+3 — на два паса больше, чем было в свое время у португальца, и ведь он совсем не нападающий!

Если же брать только ла лигу, где Беллингем отправил мяч в сетку 8 раз в восьми первых играх, то это одиннадцатый случай в истории турнира. Весь список предшественников приводить излишне — достаточно упомянуть таких легенд, как Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Йохан Кройф, Роналдо и Ромарио. Год назад так же стартовал Левандовски, но повторимся — он, в отличие от Беллингема, нападающий.

Впрочем, говоря об игре «Реала», нельзя не отметить и других игроков группы атаки. Набирающий форму Винсиус Жуниор, который разыграл короткую двухходовку с Вальверде, отличился во втором матчем подряд. Кроме того, бразилец ассистировал продолжающему регулярно забивать Хоселу. Этот форвард мог претендовать и на голевой дубль, однако не смог реализовать пенальти. Только это уже магия голкипера «Осасуны» Серхио Эрреты, которому три раза подряд с «точки» не смог забить Бензема.

Италия: Аллегри вровень с Трапаттони, подвиг Жиру

Первая часть субботней гонки миланских клубов за лидерство началась ожидаемо. Гол Ачерби при подаче углового, очередной успех Лаутаро Мартинеса, который за восемь туров забил двузначное число мячей, — чего игрокам «Интера» не удавалось с незапамятных времен. Подобным могли похвастаться только подаривший домашней арене «нерадзурри» одно из имен Джузеппе Меацца в 1935 году и Антонио Анджелилло в 1958-м... При 2:0 к 13-й минуте исход казался очевидным.

Даже после того, как «Болонья» получила право на пенальти, ощущения не менялись. Но ломаться под натиском «Интера» гости не собирались. Больше того — вскоре после перерыва Зиркзее забил удивительный гол. Находясь в окружении трех защитников за пределами штрафной, он резко притормозил, заставив оппонентов проскочить дальше, а потом спокойно развернулся и пробил в угол. Потом команда Симоне Индзаги давила, создавала моменты, но не добилась ничего, кроме отмененного из-за офсайда гола Алексиса Санчеса.

«Ювентус» выиграл туринское дерби, несмотря на то, что атакующий потенциал туринцев был ослаблен отсутствием Кьезы и Влаховича. На помощь «Старой синьоре» пришли угловые в исполнении Костича, причем в первом случае гол засчитали после пристального изучения записи. В итоге Гатти открыл лицевой счет в серии А, а Бремер, которому при попытке ударить через себя ногой в голову попал одноклубник Мойзе Кин, страдал не зря. Когда же счет удвоил Милик, стало понятно, что Массимилиано Аллегри повторит историческое достижение Джованни Трапаттони. Эти тренеры обыграли «Торино» во главе «Юве» по тринадцать раз.

Будем откровенны — если вы пропустили первые 86 минут игры в Генуе, то ничего не потеряли. Но если вы не видели ее концовку, нельзя в полной мере оценить — сколь драматичным получился выход «Милана» на первое место. И дело, естественно, не в голе Пулишича, в чьих действиях ВАР не увидел игры рукой. Самое интересное началось, когда Меньян, страховавший защитников за пределами штрафной, выиграл два верховых единоборства.

В первом из них француз едва не убил своего визави, попав ему коленом в район горла. Краснее карточки и быть не может, а так как все замены были сделаны, в ворота отправился Жиру. И как же крут оказался француз в новой роли! В случае со штрафным и рикошетом ему повезло, так как мяч попал в перекладину. Добивание не стало результативным благодаря защитникам, а потом случился главный момент вечера. Броситься в ноги выходившему один на один сопернику и остановить его — это было круто! Именно так пишется история.

А ведь спасать «грифонов» в штрафную примчался даже их вратарь. Но Мартинес не повторил лигочемпионский подвиг Проведеля, а нарвался на вторую желтую карточку и уравнял составы. Вот был бы номер, если бы и «Дженоа» к 14-й добавленной минуте не осталось замен! Но они были, и совсем уж до абсурда дело не дошло. Хватило подвигов Жиру.

Германия: «Боруссия» на подъеме

Если «Боруссия» со своими стартовыми проблемами справилась, то «Унион» в год дебюта в Лиге чемпионов хромает на обе ноги. На «Сигнал Идуна Парк» берлинцы прибыли с серией из шести поражений во всех турнирах и быстро пропустили. Фюллькруг, в последнее время выигрывающий конкуренцию у Аллера и Мукоко, со второй попытки пробил вратаря после углового в исполнении Ройса.

Правда, соперничать с командой Урса Фишера в стандартах — сомнительная перспектива. Гозенс восстановил равновесие тоже в результате корнера, а Крал из-за микроскопического и с трудом определенного ВАР офсайда остался без гола при розыгрыше штрафного. И это был первый эпизод отрезка, по ходу которого в центре внимания находились судьи. Они отменили гол «Боруссии» и назначили в ворота хозяев реализованный Бонуччи 11-метровый.

Только те, кто завел речь о выходе «Униона» из кризиса, явно поторопились, и во втором тайме «шмели» пробили берлинскую стену. И как эффектно! Центральный защитник Шлоттербек забил сумасшедшим по силе и точности дальним ударом. Другой игрок обороны — Рюерсон — взял в помощники рикошет. Да и качество скамейке «Боруссии» сыграло свою роль. Эдин Терзич позволил себе оставить в запасе Брандта, в итоге один их лидеров хозяев стал автором победного мяча, завершив быструю контратаку с передачи Ройса.

Статистика дня

4 подряд выездных матча впервые выиграл в бундеслиге «Хоффенхайм».

9 мячей в четырех домашних матчах «Штутгарта» забил нападающий Гирасси.

17 матчей — с 22 октября прошлого года — «Эвертон» не мог забить в домашнем матче АПЛ больше одного мяча.

167 футболистов забивали в АПЛ за «Тоттенхэм». Это новый рекорд турнира, которым прежде «шпоры» владели вместе с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом».

207 побед в бундеслиге одержал новый рекордсмен дортмундской «Боруссии» Хуммельс.