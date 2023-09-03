Холанн штампует хет-трики и рекорды, Беллингем идет по графику Ибрагимовича и Роналду

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: день хет-триков

В прошлом туре «Фулхэм» потрепал нервы «Арсеналу» (2:2), а в эту субботу «дачники» явно хотели осложнить жизнь «Манчестер Сити». Да, пребывавший сначала в тени Холанн, открывшись под передачу Ковачевича, выкатил мяч на пустой угол Альваресу. Но гости ответили практически мгновенно, выжав максимум из углового. Сломал же их гол в добавленное к первому тайму время, что вызвало гнев Марку Силвы и его футболистов. Они были уверены, что вратарю мешал находившийся в офсайде игрок, однако мнение ВАР оказалось иным.

А после перерыва «Фулхэма» стал жертвой норвежского шторма по имени Эрлинг. В первом случае герою дня немного помог пытавшийся прервать передачу Рим. Затем смазавший в прошлом туре пенальти Холанн отправился к «точке» и реализовал 11-метровый со скандинавской невозмутимостью. И, наконец, на пятой добавленной минуте после изумительного соло Гомеса снайпер «Сити» оформил свой пятый хет-трик в АПЛ.

Естественно, не обошлось без очередного рекорда, ведь Холанн добрался до данной отметки за 39 игр. На 34 матча быстрее Руда ван Нистелроя. Алан Ширер, Харри Кейн, Майкл Оуэн, Луис Суарес, Робби Фаулер — все на космической дистанции от норвежской машины. Кроме того, форвард выигравшего все четыре матча на старте сезона «Сити» отнял другой рекорд у Энди Коула (42 матча), быстрее всех в истории АПЛ набрав 50 результативных баллов (41 мяч и 9 передач).

«Челси» предрекали волшебное преображение с приходом Маурисио Почеттино даже с учетом молодости состава. От «Тоттенхэма» после ухода Кейна и назначения на пост главного тренера Ангелоса Постекоглу, напротив, не ждали ничего. Но прошло четыре тура, а у синих в пассиве уже два поражения, тогда как «шпоры» после ничьей на старте выиграли третий раз подряд.

Романтичный «Бернли», который всех очаровал в прошлом сезоне в чемпионшипе, разгромлен по всем статьям. А Сон Хын Мин, страдавший на второй год работы Антонио Конте, теперь стопроцентный лидер. В субботу он оформил четвертый хет-трик в АПЛ. Отдельного упоминания заслуживает и Мэддисон. С момента своего дебюта в турнире пять лет назад полузащитник лидирует по числу голов с дальней дистанции на пару с Уорд-Проусом (по 18). Еще одно совпадение в карьере этих футболистом — вылет их команд («Лестера» и «Саутгемптона») и мгновенная адаптация в новых клубах.

Если «Брайтон» считается синонимом яркого и результативного футбола, то «Ньюкасл» в версии Эдди Хау — почти образцовой игры в обороне. Только «чайки» свою репутацию подтвердили, реабилитировавшись за проигрыш «Вест Хэму», тогда как «сороки» были далеки от своих лучших образцов. Показателен второй гол ирландского таланта Фергюсона, который получил мяч в зоне между двумя центральными защитниками, а когда страховавший их игрок опомнился, форвард хозяев — как на тренировке — уже уложил мяч в угол.

В итоге ирландец продолжил день хет-триков, снова пробив издали и взяв в помощники рикошет от ноги Шера. Как результат — всего второй случай в истории АПЛ, когда в один день зафиксировали сразу три «трюка со шляпой». И снова в сентябре! В 1995 году по три раза мяч в сетку отправили Фаулер, Ширер и Йебоа. Отметим и возраст 18-летнего Фергюсона — это четвертый хет-трик в АПЛ в таком возрасте после уже упоминавшегося Фаулера, Барта-Уильямса и Оуэна. У «Брайтона» уже три победы, а у «Ньюкасла» — всего одна.

Испания: чудеса и драма Сории

«Реал», впервые в этом сезоне сыграв на «Сантьяго Бернабеу», начал с глупо пропущенного гола — ошибкой снятого с игры в перерыве Франа Гарсии воспользовался воспитанник мадридцев Борха Майораль. Такой сценарий против самой прагматичной команды ла лиги — то еще удовольствие. К тому же быстро отыграться не удалось, так как арбитр после изучения повтора отменил назначенный после падения Беллингема пенальти.

Плюс, невероятный кураж поймал вратарь Сория. Его бенефис начался с нетипичного для Модрича удара в падении головой, когда мяч пришлось вытягивать из-под перекладины. А эпизод, когда в одну атаку уместились попадание Крооса в штангу и остановленное вратарем добивание немца, украсит хит-парад тура. Если описать все острые моменты у ворот «Хетафе», включая удары в каркас ворот от Карвахаля и Родриго, это займет слишком много места даже по меркам Интернета. Остановимся на том, что Хоселу, получив шанс после травмы Винисиуса Жуниора, реализовал один момент из трех. Да и тот — после отскоков.

А решающий гол «Реала» — настоящая драма. Великолепный Сория, сделав рекордные в карьере 10 сейвов, не укротил мяч после дальнего удара Лукаса Васкеса, и на добивание первым успел Беллингем. В XXI веке в своих первых четырех матчах в ла лиге до англичанина забивали лишь три игрока — Ибрагимович, Криштиану Роналду и Фабрегас. Отметим и командный успех «Реала», который стартовал с четырех побед второй год подряд. Прошлый раз такое удавалось «Королевскому клубу» в начале 60-х прошлого века.

Италия: Сарри расстроил Неаполь

Заваливший старт «Лацио» едва не пропустил в первой же атаке после сольного прохода вернувшегося в стартовый состав Кварацхелии. Римская команда даже не помышляла о толковых атаках большую часть первого тайма, но это не помешало ей открыть счет. Да как! Изящный пас Фелипе Андерсона и завершающий удар Луиса Альберто пяткой можно пересматривать бесконечно.

Правда, всю эту красоту очень быстро свел на нет Зелиньски, который ничего не придумывал, а на помощь ему пришли рикошеты. На этот гол «Наполи» наиграл, только за творчество в раскрывшейся после перерыва игре отвечали гости. На Маурицио Сарри словно повлияла некогда родная для него неаполитанская атмосфера. А заодно на его игроков, ведь пропуск мяча на поразившего цель Камаду — настоящее искусство.

Мощным получился и выход на замену новичка «орлов» Гендузи. Француз с интервалом в несколько минут мог заработать 1+1, однако два гола отменили из-за вмешательства ВАР и офсайдов Дзакканьи. Но и двух имевшихся римлянам хватило, чтобы поздравить Иммобиле с 300-м матчем за клуб. «Наполи» же выглядел на удивление прямолинейно и впервые проиграл под началом Руди Гарсии.

Германия: Тухель снял проклятие Менхенгладбаха

Менхенгладбах — проблемный для «Баварии» выезд. Прошлый раз мюнхенцы обыгрывали младшую «Боруссию» весной 2019 года, проиграв ей четыре матча из пяти при одной ничьей. Особняком, конечно, стоят кубковые 0:5. В этот же раз каждый стандарт хозяев становился испытанием для чемпиона. Первый из них завершился попаданием Фридриха в перекладину, а потом взятие ворот организовали два других игрока обороны — выполнивший скидку Вебер и поразивший цель Итакура.

После перерыва японец снова стал героем, головой выбив мяч из пустых ворот. Но все же команда Томаса Тухеля своей перевес реализовала, а равновесие восстановил ранее попавший в каркас ворот Сане. А так как Гладбах не смог перестроится, в концовке «Бавария» додавила неудобного соперника. И символично, что проклятие снял не отягощенный никакими комплексами 18-летний Тель. Он — герой вечера наряду с записавшим в свой актив две результативные передачи Киммихом.

«Бавария» стартовала с трех побед, но она — не лидер. Впереди за счет лучшей разности мячей идущий по такому же графику «Байер», который был реанимирован Хаби Алонсо по ходу прошлого сезона, а сейчас показывает чрезвычайно яркий футбол. Леверкузенцы забили по три мяча «Лейпцигу» и менхенгладбахской «Боруссии», а выходец из второй бундеслиги был обречен. Больше всего проблем «Дармштадту» доставил нигериец Бонифас, причастный к трем взятиям ворот. Пришедший из бельгийского «Юниона» форвард за три тура заработал шесть (4+2) результативных баллов. С момента подсчета данных компанией Opta (c 2004 года) так мощно в бундеслиге начинали только два бывших игрока дортмундской «Боруссии» — Пако Алькасер (2018) и Холанн (2020).

Статистика дня

1-й раз с апреля 2019 года в пяти подряд матчах забил нападающий ПСВ Люк де Йонг.

4 мяча в пяти играх после возвращения в «Бенфику» забил аргентинец Ди Мария.

5 голов в трех стартовых турах бундеслиги забил установивший клубный рекорд нападающий «Штутгарта» Гирасси.

8 раз с начала прошлого сезона забивал не менее двух мячей за «Галатасарай» нападающий Икарди.

202 матча в АПЛ потребовалось «Шеффилд Юнайтед», чтобы впервые уйти на перерыв, ведя в счете после первым пропущенного мяча.