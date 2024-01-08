Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:00

«Ман Сити» дождался возвращения Де Брейне, Мбаппе вошел в историю «ПСЖ», важные голы Кузяева и Кокорина

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд».
Фото ФК «Манчестер Сити»
Telegram Дзен
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: кубковый снайпер Фоден

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:0
Хаддерсфилд

«Манчестер Сити» буднично преодолел первый кубковый барьер, а ложкой дегтя для Хосепа Гвардиолы стала травма замененного уже на 18-й минуте Аканджи. В футбольном же плане у «горожан» не наблюдалось никаких проблем. Показательна статистика первого тайма, по ходу которого Рубен Диаш отдал больше передач (90), чем все игроки «Хаддерсфилда». Визуально же перевес чемпиона лучше всего иллюстрирует красивейшая перепасовка с завершающим ударом в падении в исполнении Альвареса.

Начало же положил прицельно пробивший с острого угла Фоден, который подтвердил репутацию кубкового бомбардира. Только этот полузащитник забивал в каждом из шести последних розыгрышей Кубка Англии. Впрочем, все эти события меркнут в сравнении с долгожданным возвращением на поле Де Брейне. «Этихад» встретил не игравшего с 11 сентября бельгийца овацией, и тот принял активное участие в разгроме гостей, отдав голевой пас Доку.

Испания: «Барса» идет дальше

Испания. Кубок. 1/16 финала
07 янв, 23:00. Municipal de Deportes Barbastro (Барбастро)
Барбастро
2:3
Барселона

История с забытой желтой карточкой Дениса Черышева, стоившей вылета из Кубка Испании «Реалу», научила многих. В «Барселоне», например, четко знали, что в воскресенье нельзя рассчитывать на Ямаля, который нарвался на дисквалификацию еще в молодежном кубковом турнире. Впрочем, сине-гранатовые справились и так, а сама игра с клубом четвертого дивизиона отчасти смахивала на состоявшийся накануне матч «Реала» с соперником того же уровня. По итогу и волки-фавориты остались сыты, и овцы-аутсайдеры — почти целы. Два гола в ворота чемпионов Испании — настоящий праздник для болельщиков «Барбастро», о котором будут рассказывать внукам. Что до «Барсы», то особого упоминания заслуживает успех Фермина Лопеса. Открыв счет, он стал первым игроком каталонцев, забившим во всех турнирах текущего сезона.

Италия: «Ювентус» не отпустил «Интер» в отрыв

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 14:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:3
Милан

Открывавший воскресную программу тура «Милан» не упустил возможность оторваться на шесть очков от оступившейся накануне «Фиорентины», а результат еще в первом тайме был обеспечен усилиями Лофтус-Чика. Для начала англичанин из центра штрафной в касание замкнул передачу Рафаэла Леау, а потом попытка исполнить удар через себя увенчалась тем, что ВАР разглядел попадание в выставленную руку защитника, и Жиру удвоил перевес гостей с пенальти. После этого можно было спокойно играть по счету и дать новые шансы выпускникам молодежной команды, что в итоге принесло первый на профессиональном уровне гол Траоре. 19-летний ивуариец, хладнокровно закрутив мяч в дальний угол, лишь во второй раз вышел на замену в главной команде.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
3:0
Наполи

Если «Милан» со своим локальным кризисом справился, то «Наполи» продолжает штормить, и в Турине чемпионы развалились на стыке двух таймов. Да, все могло пойти иначе, реализуй отличный шанс Распадори, однако он не забил, тогда как Санабрия классно решил эпизод после подачи со штрафного. Вдобавок ко всему кошмарной получилась премьера в составе южан защитника Мадзокки. Выйдя на поле после перерыва, до своего удаления он отыграл всего пять минут. И тут же Влашич дальним ударом удвоил перевес «Торино», который в трехочковую эпоху прошел первые 19 туров лучше только в сезоне-2016/17 (29 очков против нынешних 27)

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:2
Ювентус

Несколько дней назад «Ювентус» растоптал этого же соперника в Кубке Италии (6:1), однако в чемпионате — да еще и на своем поле — аутсайдер, что называется, уперся. Больше того — «Салернитана» повела в счете, когда в дальний угол попал Маджоре. Только в итоге этот футболист проделал путь из героев в антигерои, получив в начале второго тайма вторую желтую карточку. Ну а в большинстве бьянконери дожали соперника. Первым пробить стену удалось Айлингу-Джуниору, здорово подстроившемуся под мяч, по которому не попал Влахович. Серб же свой гол забил на первой добавленной минуте, прицельно пробив головой. Отставание от «Интера» по-прежнему составляет два очка.

Франция: «Монако» снял проклятие

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 16:30. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:2
Монако

«Монако», ослабленный дисквалификацией Головина, а также отъездом группы игроков на Кубок Африки и Кубок Азии, получил в 1/32 финала едва ли не самого сложного из возможным соперников. Тем не менее, монегаски мощно начали, и агрессивный прессинг привел к результативной ошибке «Ланса» и голу Бен Йеддера.

Ади Хюттер из-за потерь перешел на схему с двумя форвардами, найдя место на поле как своему ветерану, так и Балогуну. А единственным атакующим хавбеком стал Аклиуш, в быстрой контратаке удвоивший перевес красно-белых с передачи еще одного юниора — Уаттара. Этот латераль и в обороне здорово отрабатывал, но защита гостей дрогнула перед перерывом, когда при ударе с острого угла кубкового вратаря гостей Маецки поставил в тупик рикошет. И это еще гостям повезло, что арбитр не увидел фола в штрафной со стороны дебютировавшего в княжеской команде арендованного у «Вест Хэма» Керера. Вахи явно картинно рухнул после легкого касания, а ВАР на данной стадии турнира не работает.

Но в целом характер игры изменился, и во втором тайме условия диктовал «Ланс». Маецки спасал постоянно, однако Сотока заставил вратаря капитулировать, завершив сольных проход изящным ударом, после которого мяч прошел между ногами поляка. «Монако» ценой неимоверных усилий дотянул до серии пенальти, которые были для команды настоящим кошмаром. Два последних вылета — от «Нанта» и «Родеза» — случились именно по итогам лотереи послематчевых 11-метровых.

Воскресная же серия началась с сейва Маецки. Еще раз гостям помогла перекладина, однако три сейва кипера «Ланса» Самба отсрочили развязку. И в этот раз она оказалась в пользу покончивших с проклятием монегасков, а чтобы это произошло, командам потребовалось совместными усилиями исполнить 18 ударов.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 16:30. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
2:1
Кан

Если Головин этот кубковый раунд пропустил, то наш второй легионер во Франции Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и проявил себя с самой лучшей стороны. Российский полузащитник стал автором победного гола, из центра штрафной пробив в касание после фланговой передачи Опери. Это третий мяч Кузяева во французском футболе, только первые два результативных удара пришлись на начало сезона, когда Далер забивал в конце августа и в начале сентября в лиге 1.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 22:45. Stade Municipal (Ревель)
Ревель
0:9
ПСЖ

«ПСЖ», начав год с завоевания Суперкубка Франции, продолжил разгромной победой. В чем-то она получилась будничной, но все равно особенной. Как минимум потому, что Мбаппе переписал еще один клубный рекорд. Открыв счет, он стал лучшим кубковым бомбардиром парижского клуба, а хет-трик помог ему довести число мячей во втором по статусу национальном турнире до тридцати. И все это на фоне сообщений о том, что Килиан окончательно уладил все детали предстоящего перехода в «Реала». По некоторым данным, нынешнее предложение мадридцев оказалось чуть скромнее предыдущего, однако в любом случае Мбаппе должен стать самым высокооплачиваемым футболистом «Королевского клуба».

Кипр: «Арис» обошел конкурента

Кипр: Первый дивизион. 18-й тур
07 янв, 00:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
2:0
Омония

Удачно начался год для Александра Кокорина, который отметился голом в важнейшей игре против «Омонии». В ходе массированной атаки «Ариса» отыгравший 75 минут российский форвард отличился после передачи Кажу. Это третий мяч Кокорина в чемпионате Кипра и первый успех после голевого дубля в начале декабря. А главное — «Арис» обыграл прямого конкурента и по дополнительным показателям при равном количестве очков вышел на третье место. Отставание от идущего вторым «Анортосиса» равняется двум баллам, а от лидирующего АПОЭЛ — семи.

Александр Кокорин
Далер Кузяев
Кевин де Брейне
ФК Арис (Лимасол)
ФК Барселона
ФК Гавр
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Монако
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Торино
ФК Ювентус
Обсудить
Читайте также
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов
В Британии заявили об уничтожении на Украине двух ЗРК Patriot ударами ВС РФ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
В Москве задержали оскорблявшего русских девушек в Сети блогера
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Как играли в футбол в Средневековье. Свой аналог существовал и на Руси