У Холанна — гол-шедевр и новый рекорд, Месси превзошел Роналду, «Реал» проиграл после класико

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: травма Рэшфорда и поражение Лэмпарда

Первый матч субботы вполне мог превратиться в персональный бенефис Пикфорда. Только за первые полчаса он выдал серию крутых сейвов, включая остановленные выходы один на один от Рэшфорда и Антони. Когда же Ван-Биссака, поймав отскок от штанги, не попал в пустой угол, могло показаться, что вратарь «Эвертона» своей игрой спровоцировал комплексы у игроков «МЮ».

По законам жанра хозяев даже могли наказать, однако ворота «ирисок» до перерыва все же сумел поразить Мактоминай. Полузащитника, который еще не забивал в этом чемпионате, явно вдохновила поездка в сборную Шотландии, где он оформил дубли в двух отборочных матчах Евро-2024. Из позитива стоит отметить возвращение на поле не игравшего с конца января Эриксена, а ложкой дегтя стала травма Рэшфорда.

При этом Маркус осчастливил Марсьяля и юного болельщика — голевой передачей и подаренной футболкой соответственно. А Эрик тен Хаг после финального свистка критиковал календарь и говорил о том, что нужно беречь футболистов и нельзя проводить три матча за шесть дней. На самом деле эти игры уместились в неделю, но понять эмоции тренера можно, ведь на ключевом отрезке сезона «МЮ» может лишиться своего самого яркого игрока.

Заочный спор конкурентов «МЮ» за места в первой четверке завершился двумя драматичными победами. «Ньюкасл» добился того, что в этом сезоне удавалось только «Арсеналу». А именно — выиграл на поле «Брентфорда». Главной же историей матча стала дуэль Тоуни и Поупа.

Лучший снайпер «пчел» до этого реализовал все 22 своих пенальти, а тут смазал первую из двух попыток. Кроме того, еще в одном эпизоде гол Тоуни отменили после вмешательства ВАР. А второго — уже успешного 11-метрового — оказалась недостаточно даже для ничьей.

Когда счет сравнялся, в протокол попала фамилия голкипера хозяев Райя, однако взятие ворот — заслуга красиво разобравшегося с обороной Жоэлинтона. Вслед за голом Исака отличился еще и Уилсон, но и тут изучение повторов оказалось не в пользу атаки. Из-за этого напряжение держалось до финального свистка, а в концовке снова отлично сыграл Поуп.

В случае же с «Тоттенхэмом», который благодаря голу Кейна вырвал победу у имевшего шанс приблизиться к «шпорам» «Брайтона», то в Лондоне искрило даже рядом с полем. В итоге возглавляющие команды итальянские тренеры — Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби — получили по красной карточке. Но запомнится не это, а роскошный обводящий удар Сон Хын Мина в дальнюю «девятку». Он получился не только красивым, но и вошел в историю, ведь кореец стал первым футболистом из Азии, забившим 100 голов в АПЛ.

Возвращение Фрэнка Лэмпарда в «Челси» не принесло мгновенных изменений, хотя именно при этом тренере синие в последний раз побеждали на поле «Вулверхэмптона» — было это еще в 2019 году. Но пока в силе прежние тенденции. Во-первых, лондонцы в седьмой раз не смогли ничего изменить, уступая в счете к перерыву. Во-вторых, у них по-прежнему кошмарная реализация. В нескольких эпизодах гостям было забить гораздо проще, чем классно попавшему в угол Матеусу Нуньесу. Как итог — сейчас «Челси» ближе к зоне вылета, чем к первой четверке, где прежде место за синими было чуть ли не забронировано.

Завершавший игровой день матч завершился уверенной победой «Манчестер Сити» над последней командой чемпионата. «Саутгемптон» почти продержался до перерыва, но пропустил от Холанна, который идет по графику «больше гола за игру». У норвежца 30 мячей в 27 играх, и ни один футболист в истории турнира не демонстрировал такой скорострельности во время своего первого сезона в АПЛ. Возможно, Холанн забил бы и больше, однако после шедеврального удара через себя Хосеп Гвардиола заменил своего снайпера, чтобы приберечь его для Лиги чемпионов.

Возможно, уже там Эрлинг побьет еще один рекорд — по суммарной результативности игроков АПЛ с учетом всех турниров. В субботу Холанн повторил достижение отличавшихся по 44 раза ван Нистелроя и Салаха. А еще один герой дня — сделавший 100-ю голевую передачу в английском чемпионате Де Брейне. Теперь в воскресенье «горожане» будут болеть за «Ливерпуль», который в главном матче тура примет «Арсенал». Сейчас двух претендентов на титул разделяют пять очков.

Испания: месть Сетьена

После великолепного кубкового класико «Реал», казалось, должен переключаться на Лигу чемпионов. В национальном чемпионате все понятно, однако Карло Анчелотти ограничился косметическими изменениями в рамках типичной для себя ротации. И, как поначалу казалось, на страсти и желании мадридцев это никак не сказалось. Данную версию проиллюстрировал первый успех — прострел Асенсио спровоцировал автогол Пау Торреса.

Интересно, что соперники «Реала» не поражали собственные ворота на протяжении 89-и матчей, а тут сливочные получили два подарка в трех последних турах. Но, наверное, правильнее говорить, что оппоненты ошибаются не на ровном месте — это «Реал» заставляет их допускать просчеты. И если пока еще действующего чемпиона разозлить, как сделал в субботу сравнявший счет Чуквуэзе, те заведутся и возьмут свое.

Когда Винисиус Жуниор вернул Мадриду лидерство сразу после перерыва, это казалось неизбежным. Однако спустя несколько минут бразилец загубил верный момент и дал шанс «подводникам». Они сначала выстрадали второй гол при поддержке ВАР, а потом вырвались вперед после такого удара Чуквеэзе, что и Куртуа оказался бессилен. А в концовке изучение повтора снова оказалось в пользу гостей, избежавших пенальти в свои ворота.

Похоже, мечтающему о месте в четверке «Вильярреалу» победа была нужнее. Он проиграл мадридцам в Кубке Испании, упустив дома перевес в два мяча, но дважды обыграл в чемпионате. И в «Барселоне» обязательно оценят помощь своего бывшего тренера Кике Сетьена.

Италия: Сарри осложнил европейские планы «Ювентуса»

«Аталанта» из-за домашнего проигрыша «Болонье» (0:2) не только упустила возможность воспользоваться пятничными осечками «Интера» и «Милана», но и отпустила в отрыв «Рому». С такой нестабильностью бергамаскам приходится не о Лиге чемпионов думать, а нервно оглядываться назад, чувствуя дыхание «Ювентуса». Туринцы, несмотря на бесконечные скандалы и обвинения, в случае отсутствия новых санкций имеют реальные шансы оставить команду Джан Пьеро Гасперини без еврокубков.

Только с такими ориентирами «Старая синьора» не может позволять себе слабостей вроде ошибки Алекса Сандро. Проиграв позицию Милинковичу-Савичу, бразилец после легкого касания соперника решил усилить впечатления и упал так картинно, что отправившийся к монитору арбитр ему не поверил. Зато это здорово взбодрило «бьянконери», и они практически мгновенно отыгрались после подаче углового. Однако успеха лучшего снайпера «Юве» Рабьо (8 мячей) оказалось недостаточно, а оборона снова дала сбой, оставив на убойной позиции Дзакканьи.

Впрочем, сводить все к субботним слабостям команды Массимилиано Аллегри не совсем правильно. Лучше хвалить Маурицио Сарри, который выявил уязвимости гостей, и футболистах «Лацио», воплотивших в жизнь план тренера, а потом отстоявших свое преимущество. Римские «орлы» заслуженно взлетели на второе место и не дают никому к нему приблизиться. А «Юве» по-прежнему в четырех очках от шестого места.

Германия: Киммих разозлил соперника и фанатов

Всего несколько дней назад эти команды встречались в четвертьфинале Кубка Германии, и та встреча обернулась первым поражением Томаса Тухеля после возвращения на родину. В субботу «Фрайбург» снова пытался создать «Баварии» проблемы, и гостей в первом тайме спасла штанга. А потом хозяев заставил рисковать де Лигт, открывший счет потрясающим дальним ударом. Но интрига держалась до конца, так как Сане упустил два верных момента, и в интервале между этими эпизодами Зоммеру пришлось совершить маленькое чудо. Напряжение вылилось в конфликт после финального свистка. Все из-за Киммиха, который отпраздновал реванш у сектора с фанатами «Фрайбурга». На него набросились соперники, и капитану «Баварии» после матча пришлось принести извинения за свое поведение.

«Боруссия» после проигранного класико и вылета из кубкового турнира выставила на игру с занимавшим третье место «Унионом» сверхатакующий состав. И если активность Адейеми в дебюте вылилась в желтую карточку за симуляцию, то отличившийся в третьем туре подряд Мален открыл счет, замкнув прострел Рафаэла Геррейру. С начала года в чемпионатах «топ-5» португальский защитник лидирует по числу голевых передач (9 в девяти матчах).

Правда, легкость оказалась обманчивой. «Унион» прибавил и сумел отыграться, после чего ключевыми факторами стали глубина состава дортмундцев и сделанные Эдином Терзичем замены. И, конечно, сыграла свою роль настырность не забивавшего с ноября Мукоко. Подписавший с «Боруссией» новый контракт вундеркинд пропустил почти два месяца, и своим голом показал, как же его не хватало «шмелям».

Проигрыш «Фрайбурга» дал шанс «Лейпцигу», и «быки» теперь могут гордиться этой неделей. Сначала они подтвердили репутацию самой кубковой команды страны, добравшись до полуфинала четвертый раз за пять лет, а теперь вернулись в зону Лиги чемпионов. Автор единственного гола Айдара оставил «Герту» на стыковом 16-м месте, но уже в воскресенье «Штутгарт» и «Шальке» могут отправить команду Сандро Шварца в зону вылета.

Франция: юбилей Маркиньюса

Кому как не Месси вытаскивать «ПСЖ» из мини-кризиса? Кажется, аргентинец не обращает внимание на бесконечные слухи о собственном будущем. Или, наоборот, его вдохновляют подвижки в плане возвращения в «Барселону». Там масса сложностей, но уже есть позитивные сдвиги и взаимное желание. Причем сине-гранатовые считают, что возвращение аргентинской легенды поможет окончательно решить финансовые проблемы.

Все-таки, Лео — настоящая легенда «Барсы». А применительно к «ПСЖ» подобной характеристики заслуживает Маркиньюс, сыгравший за парижан уже 400 матчей. Это всего третий случай в истории клуба, и, судя по тому, что бразилец вот-вот подпишет новый контракт, он обязательно побьет рекорд защитника 70-80-х годов прошлого века Жана-Марка Пилоржа (435). Как, кстати, и занимающий второе место Верратти (409).

Итальянец тоже остается в Париже еще на несколько сезонов, в то время как Месси напишет в истории «ПСЖ» лишь несколько глав. Как минимум потому, что именно здесь Лео побил рекорд Криштиану Роналду, забив 702-й мяч в чемпионатах «большой пятерки». Причем аргентинец провел на 105 матчей меньше португальца. Так как тот сейчас в Саудовской Аравии, а Месси туда не собирается и хочет остаться в Европе до Кубка Америки-2024, разрыв может увеличиться.

В этом сезоне Лео с учетом всех турниров набрал больше результативных баллов, чем сыгранных матчей (37 очков в 34 играх). В Ницце кроме гола он ассистировал Серхио Рамосу, и это тоже был исторический успех. Теперь у 30-го номера парижан ровно 1000 результативных баллов в европейских чемпионатах. А еще одного очка на последних минутах аргентинца лишил умудрившийся не попасть в створ с нескольких метров Мбаппе. Что до ситуации в лиге 1, то «ПСЖ» вернул себе шестиочковое преимущество над победившим в пятницу «Лансом».

Статистика дня

5 итальянских полузащитников забивали в этом сезоне за «Монцу». Это рекордный показатель в серии А.

6 голов полузащитника «Реала Сосьедад» Кубо — рекорд сезонной результативности японских игроков в ла лиге.

17 побед в текущем чемпионате Англии одержал «МЮ», превзойдя показатели прошлого сезона.

93,5 процента матчей выиграл в чемпионате Шотландии «Селтик», взявший верх в дерби над «Рейнджерс» (3:2). У «кельтов» 29 побед при одной ничьей и одном поражении.