«Барселона» идет по чемпионскому графику, два «Манчестера» приблизились к «Арсеналу», Хвича исполнил шедевр на день рождения

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: неудержимый Рэшфорд

Сразу после увольнения Джесси Марша «Лидс» шокировал «МЮ» смелым футболом и ничьей на «Олд Траффорд» (2:2). А так как это была перенесенная игра, всего через четыре дня соперники встретились вновь, и «Элланд Роад» едва не увидел еще один быстрый гол Ньонто. Однако итальянский талант простил Де Хеа, запустив мяч выше ворот. Еще раз — уже перед перерывом — испанец спас «красных дьяволов», которые в целом владели преимуществом. Чего стоит остановленный Мелье выход Бруну Фернандеша один на один.

Правда, утверждать, что гости были однозначно сильнее, нельзя. Напротив, скорее напрашивалась еще одна результативная ничья, а по числу сейвов у Де Хеа было преимущество. Разницу же в который уже раз сделал Рэшфорд, классно открывшийся на линии офсайда под подачу Шоу. А добило хозяев соло ярко вышедшего на замену Гарначо. 18-летний аргентинец — самый эффективный джокер АПЛ, заработавший в этом качестве 2 гола и 2 передачи.

Возможно, спасать «Лидс» от вылета будет Альфред Шредер. Наследник Эрика тен Хага в «Аяксе», настроивший против себя большинство футболистов и уволенный после унизительной для амстердамцев серии из семи туров без побед. Стоило указать ему на дверь, и рискующая остаться без Лиги чемпионов команда уже под началом Джона Хейтинги в трех победных матчах забила двенадцать мячей.

«МЮ» продержался на втором месте пару часов — до окончания матча «Сити», который сразу поставил «Астон Виллу» на место. Первый же угловой, и рассуждавший на днях о готовности играть за претендующую на победу в Лиге чемпионов команде Эмилиано Мартинес пропустил от Родри в ближний угол. Гостям еще повезло, что после столкновения аргентинца с Холанном ВАР помог отменить второе взятие ворот «Виллы».

Принципиального значения это не имело, а норвежец хоть и остался без забитых мячей, привел трибуны в восторг изумительной голевой передачей на Гюндогана. Теперь вся Англия ждет ближайшую среду, когда «Сити» отправится в гости к «Арсеналу». Команда Хосепа Гвардиолы отстает от «канониров» всего на три очка, хотя у лондонцев есть в запасе отложенная игра.

Мемфис Депай. Фото Reuters

Испания: Депай осчастливил Симеоне

Как-то незаметно «Райо Вальекано» превратился не просто в претендента на попадание в еврокубки, а в одного из соискателей путевки в Лигу чемпионов. Прошлый тур выигравшие три из четырех последних матчей «пчелы» завершили на пятом месте, но плотность в таблице такова, что после субботних игр команда Андони Ираолы пропустила вперед «Атлетик» и «Бетис».

Казалось, «Райо» вернет свое, так как в воскресенье у «Хетафе» случился черный день. В первом тайме хозяева пропустили из-за автогола Арамбарри. Сразу после перерыва, когда после удара активно включившегося в игру Мунира мяч попал в руку защитника, Борха Майораль с 11-метровой отметки ударил выше ворот. И практически тут же «Хетафе» оставил в меньшинстве получивший за фол в центре поля второе предупреждения Аленья.

Только Фортуна — дама капризная, и «Райо» исчерпал лимит везения, когда Лежен головой выбил летевший под перекладину мяч. Далее случился дикий ляп Димтриевски: вратарь попал в Энеса Юнала, и тот отметил гол специальной футболкой в поддержку пострадавших от землетрясения Турции и Сирии. А пик невезения «пчел» пришелся на последние минуты и осечку не реализовавшего пенальти Рауля де Томаса.

Ничья «Райо» стала отличным подарком для «Атлетико», однако играть с преобразившейся после назначения на пост главного тренера Карлуша Карвальяла «Сельтой» — сомнительное удовольствие. Достаточно сказать, что в предыдущих турах галисийцы превзошли ведущих борьбу за место в четверке «Атлетик» (1:0) и «Бетис» (4:3). Так что и «матрасникам» пришлось нелегко. Чтобы оценить это, достаточно вспомнить выпад Яго Аспаса, после которого Облак ликвидировал угрозу в два приема и буквально выгреб мяч с линии ворот.

Потом Савич завалил перед штрафной рвавшегося к воротам Сеферовича и оставил мадридцев в меньшинстве. А если бы не перекладина после удара Аспаса поверх «стенки», наказание могло получиться двойным. Однако это везение Облак заслужил своей невероятной игрой, среагировав даже на срезку Рейнилдо в собственные ворота. Это был переломный момент, после которого Феррейра-Карраско взял инициативу на себя, и мяч после его удара отлетел в направлении мгновенно сориентировавшегося и в падении забившего первый гол в новой команде Депая. Учитывая значимость этой игры, голландец оправдал значительную часть своей трансферной стоимости.

Провалившийся в «Барселоне» Кике Сетьен уверял, что встреча с сине-гранатовыми для него просто очередной матч. Естественно, тренер «Вильярреала» лукавил, но преподнести каталонцам неприятный сюрприз не удалось. Для этого «подводникам» нужно было дорожить собственными моментами, а не промахиваться, как Моралес в концовке первого тайма. И не давать шансов защитникам, как Пино, против которого несколько раз блестяще сыграл Араухо.

Вдобавок ко всему даже до перерыва не доиграл травмировавшийся Коклен. «Барсе» же хватило двух шансов. И если в первом случае Левандовски не сумел перехитрить Рейну, то двухходовка поляка с Педри позволила гостям открыть счет. Правда, промах Рафиньи из убойной позиции сохранил «Вильярреалу» шансы на спасение. Только воспользоваться ими, несмотря на давление в концовке, не удалось. Команда Хави за 21 тур в седьмой раз выиграла со счетом 1:0, что повторяет рекорд сезона-1985/86. Возможно, это и есть пресловутый чемпионский график.

Футболисты «Ювентуса». Фото AFP

Италия: «Юве» прошел по краю

«Ювентус» провел отличную неделю, во вторник разгромив «Салернитану» (3:0), а теперь разобравшись с «Фиорентиной». Надо сказать, не без нервов, но в эмоциональной развязке виноваты сами туринцы. Они лишь раз пробили Терраччано, причем в тот момент, когда Рабьо замыкал мягкий наброс Ди Марии, лишь техника определила, что голкипер остановил мяч за линией ворот.

Далее были моменты, упущенные Костичем и Кином, а также отмененный из-за офсайда гол Влаховича. Развязка же наступила в компенсированное время, когда ВАР потребовалось время, чтобы определить офсайд и не засчитать гол казалось бы спасшего «фиалок» Кастровили. Эти мгновения отняли немало нервов у Массимилиано Аллегри, но хорошо то, что хорошо кончается. «Юве» всего на очко отстает от «Торино» и «Удинезе». Догнать «Лацио» будет сложно, однако при определенных раскладах еврокубковым может стать и седьмое место.

Некоторые считают, что в день рождения именинник лучше всех знает, какой подарок он хочет. И, кажется, в футбольном плане Кварацхелия к своему 22-летию получил все, о чем мечтал. Во-первых, «Наполи» уверенно справился с «Кремонезе», который обидел команду Лучано Спаллетти в Кубке Италии, но в серии А занимает последнее место. Во-вторых, Хвича открыл счет, сотворив очередной футбольный шедевр. Подобрав мяч у линии поля, грузинский вингер начал движение в центр и низом пустил мяч мимо вратаря.

На данный момент Кварахцелия — самый яркий дебютант чемпионатов «большой пятерки», на его счету 9 голов и столько же результативных передач. Хвича — лучший ассистент серии А, и после замены в концовке грузин покидал поле под овацию трибун. К этому моменту счет после ударов Осимхена и Эльмаса вырос до крупного, а к финальному свистку «Наполи» опережал играющей в понедельник «Интер» уже на 16 очков.

Германия: прерванный полет «орлов»

В прошлом туре «Кельн» остановил занимавший третье место «Лейпциг», а теперь за тайм уничтожил оборону не проигрывавшего с начала года «Айнтрахта». Самым активным участником данного процесса стал оформивший дубль Скири, на счету которого уже пять мячей в 2023-м. Тунисец в середине февраля повторил личный рекорд результативности в бундеслиге в рамках календарного года! Что касается команды из Франкфурта, то «орлам» поражение обошлось дорого. Вместо того, чтобы ворваться в первую четверку, они остались шестыми, не сумев обогнать «Фрайбург» и «Лейпциг».

Франция: вечер Шерки

Героем главного матча воскресенья в лиге 1 стал 19-летний талант «Лиона» Шерки. По слухам, этот футболист зимой был одной из главных трансферных целей «ПСЖ», но пока остался в «Лионе», и, как сообщают во Франции, в его контракте с родным клубом активировалась опция автоматического продления соглашения еще на сезон. Сегодня Шерки передачей на Ляказетта и победным голом помог не только «Лиону», но и «Монако», который благодаря поражению забуксовавшего «Ланса» сохранил за собой место в тройке лидеров.

Статистика дня

5 раз в текущем сезоне не менее двух мячей забивал нападающий «Лилля» Дэвид. В лигах топ-5 канадца превосходит только форвард «Манчестер Сити» Холанн, у которого семь таких игр.

7 матчей подряд проиграла в бундеслиге «Герта», прежде чем команде Сандро Шварца удалось разгромить менхенгладбахскую «Боруссию».

16 очков с начала года набрала в лиге 1 «Тулуза», уступающая по данном показателю только «Монако» (17).

25 секунд потребовалось форварду «Удинезе» Удоги, чтобы открыть счет в игре с «Сассуоло».

18 лет, 8 месяцев и 19 дней — возраст автора самого юного гола в класико между «Спортингом» и «Порту». Игрок «львов» Чермети оказался на сутки моложе предыдущего рекордсмена Рафаэла Леау.