Сон Хын Мин стал младше на год, Ким из «Наполи» — на два. Все из-за нового закона в Южной Корее

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8 июля звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметит 31-й день рождения. Но в Южной Корее ему исполнилось бы 33 — согласно традиционной корейской возрастной системе: она учитывала период беременности.

Так, при рождении младенца считалось, что ему уже исполнилось один год — в «зачет» шли девять месяцев в утробе. Плюс каждый человек становился на год старше 1 января, а не в свой фактический день рождения.

То есть если ребенок рождался 31 декабря, то на следующий день ему исполнялось уже два года (хотя по факту ему только сутки от роду).

Такая система работала со всеми — корейцы долгое время считали себя на год-два старше, чем есть на самом деле.

Однако на этой неделе в Южной Корее вступил в силу указ президента Юн Сок Еля, который еще в декабре ввел законопроект о переходе с корейской возрастной системы на международную.

Сон Хын Мин. Фото Reuters

Почему систему отменили?

Несмотря на то что международная система используется государством в официальных документах, а также юридических спорах более 70 лет, корейское общество по-прежнему глубоко чтит традиции. И не забывает про исторический подсчет возраста.

Все это приводило к бесконечной путанице и проблемам. Например, люди требовали пенсии или бесплатный проезд на год-два раньше, чем было положено по закону — потому что считали себя старше. Там, где человек считал себя 60-летним, государство видело в нем 58-летнего — и начинались споры.

Учитывая, что даже год разницы может сыграть ключевую роль в социальных или трудовых делах, с отменой закона жизнь корейцев должна стать проще. Неслучайно, как показывают опросы населения, 86% местных жителей поддерживают переход на международные правила.

Ким Мин Чжэ. Фото Reuters

Как это отразится на карьере футболистов?

До изменения в законодательстве Сон Хын Мину в Южной Корее было 32 года. Теперь, как и в остальных странах мира, игроку «Тоттенхэма» будет 30.

Ким Мин Чжэ из «Наполи» «помолодел» сильнее: по корейской системе ему было 28 лет, а сейчас — 26.

Но все это — довольно условная история, которая едва ли отразится на карьере игроков. Гораздо сильнее местным футболистам стоит беспокоиться о службе в армии — она обязательна для всех, кто достиг 18-летия.

Правила следующие — футболист с паспортом Республики Корея должен:

как все местные мужчины — отслужить 21 месяц до 35 лет;

как футболист поиграть за местные аналоги ЦСКА и «Динамо» (клубы, приписанные к армии и полиции) совокупно два года — до 28 лет;

выиграть Азиатские игры или медали Олимпийских игр — до 28 лет.