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Сегодня, 18:15

Сон Хын Мин стал младше на год, Ким из «Наполи» — на два. Все из-за нового закона в Южной Корее

Артем Белинин
Корейские футболисты Сон Хын Мин и Ким Мин Чжэ.
Сон Хын Мин и Ким Мин Чжэ.
Фото «СЭ»
Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
Футболист «Наполи» Ким Мин Чжэ.
Ким Мин Чжэ.
Фото Reuters
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Сейчас объясним!

8 июля звезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметит 31-й день рождения. Но в Южной Корее ему исполнилось бы 33 — согласно традиционной корейской возрастной системе: она учитывала период беременности.

Так, при рождении младенца считалось, что ему уже исполнилось один год — в «зачет» шли девять месяцев в утробе. Плюс каждый человек становился на год старше 1 января, а не в свой фактический день рождения.

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То есть если ребенок рождался 31 декабря, то на следующий день ему исполнялось уже два года (хотя по факту ему только сутки от роду).

Такая система работала со всеми — корейцы долгое время считали себя на год-два старше, чем есть на самом деле.

Однако на этой неделе в Южной Корее вступил в силу указ президента Юн Сок Еля, который еще в декабре ввел законопроект о переходе с корейской возрастной системы на международную.

Футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.
Сон Хын Мин.
Фото Reuters

Почему систему отменили?

Несмотря на то что международная система используется государством в официальных документах, а также юридических спорах более 70 лет, корейское общество по-прежнему глубоко чтит традиции. И не забывает про исторический подсчет возраста.

Все это приводило к бесконечной путанице и проблемам. Например, люди требовали пенсии или бесплатный проезд на год-два раньше, чем было положено по закону — потому что считали себя старше. Там, где человек считал себя 60-летним, государство видело в нем 58-летнего — и начинались споры.

Учитывая, что даже год разницы может сыграть ключевую роль в социальных или трудовых делах, с отменой закона жизнь корейцев должна стать проще. Неслучайно, как показывают опросы населения, 86% местных жителей поддерживают переход на международные правила.

Футболист "Наполи" Ким Мин Чжэ.
Ким Мин Чжэ.
Фото Reuters

Как это отразится на карьере футболистов?

До изменения в законодательстве Сон Хын Мину в Южной Корее было 32 года. Теперь, как и в остальных странах мира, игроку «Тоттенхэма» будет 30.

Ким Мин Чжэ из «Наполи» «помолодел» сильнее: по корейской системе ему было 28 лет, а сейчас — 26.

Но все это — довольно условная история, которая едва ли отразится на карьере игроков. Гораздо сильнее местным футболистам стоит беспокоиться о службе в армии — она обязательна для всех, кто достиг 18-летия.

Правила следующие — футболист с паспортом Республики Корея должен:

  • как все местные мужчины — отслужить 21 месяц до 35 лет;

  • как футболист поиграть за местные аналоги ЦСКА и «Динамо» (клубы, приписанные к армии и полиции) совокупно два года — до 28 лет;

  • выиграть Азиатские игры или медали Олимпийских игр — до 28 лет.

«Косить» в Южной Корее не принято — общество осудит. Потому даже Сон, который побеждал на Азиатских играх-2018, во время пандемии проходил военно-полевые сборы, где дышал газом и бегал марш-броски. Но ему повезло — некоторые его партнеры по сборной натурально приостанавливали карьеры, чтобы решить армейские вопросы. На этом фоне изменение возраста в пределах Южной Кореи выглядит вполне безобидно.

Сон Хын Мин
Футбол
Сборная Кореи по футболу
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