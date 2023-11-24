Битва «Сити» и «Ливерпуля», Головин против Мбаппе, дерби Италии. Впереди — сумасшедшие футбольные выходные

Будет много интересного.

«ПСЖ» против «Монако»: справится ли Головин?

Волшебный уик-энд стартует уже в пятницу — «ПСЖ» примет «Монако» в 13-м туре лиги 1. Парижане накануне встречи наконец возглавили таблицу (27 баллов), а вот монегаски, отлично начавшие сезон, за последние недели свалились на третью строчку (24 очка). Впрочем, одна победа может все исправить — вот только случится ли она?

С одной стороны, шансы есть. Глядя на то, что у «ПСЖ» находится ниже линии атаки, фанатов клуба хочется обнять и плакать: ни центр поля, ни защитная линия не укомплектованы. Вместо Маркиньоса (травмировался в сборной) выпустить почти некого — вероятно, придется экспериментировать. Аналогичная ситуация и с полузащитниками — Заир-Эмери вылетел, достойной замены ему нет.

С другой стороны, есть сразу две предпосылки для неудачи «Монако». Во-первых, пусть у «ПСЖ» будут ощутимые проблемы с составом, этим надо еще воспользоваться. Последние три матча (в которых было поражение от «Лилля» и нули с «Гавром») намекают, что команда Головина не очень способна это сделать.

Во-вторых, у «ПСЖ» есть шикарная атака. Забили 15 мячей в пяти последних играх лиги 1, и лучшей статистики в чемпионате нет ни у кого. На труде Мбаппе и компании команда Энрике, можно сказать, и вкатилась на первое место — сможет ли «Монако» с этим справиться?

Еще одна интрига — как сыграет Головин. Александр в ноябре впервые за два года порадовал российских болельщиков вживую — выступил в Волгограде в матче с Кубой и набрал 1+1 по «гол плюс пас». А до этого полузащитник радовал монегасков, единолично добыв две победы за месяц. Всего Головин за 30 дней набрал 4+2, и он однозначно главная надежда «Монако» на «Парк-де-Пренс». Но хватит ли его усилий?

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль»: задача для Холанна

Рекламировать «английское класико» последних лет нет никакого смысла. «Сити» и «Ливерпуль» — главная футбольная вывеска АПЛ. Однако если нужны дополнительные причины глянуть на битву Пепа и Клоппа — таковые имеются.

Во-первых, это самая настоящая битва за первое место. С одним только условием — если раньше от очного матча зависело вообще все, потому что в целом по сезону «Ливерпуль» и «Сити» ошибались мало, то сейчас за спиной только половина дистанции, а в гонке за титул в этом году также «Арсенал» и даже «Тоттенхэм». Впрочем, «горожане» и мерсисайдцы находятся на первой и второй строчках и в моменте могут усложнить друг другу жизнь.

Во-вторых, Эрлин Холанн опять не попал на крупный турнир (пропустит Евро-2024), а значит, всю свою нордическую ярость надо будет выместить в ближайшее время в футболке «Сити». И тут очень удачно попался «Ливерпуль», один из двух клубов АПЛ (наравне с «Брентфордом»), которому норвежец еще не забивал. Травма, полученная форвардом в игре за сборную, оказалась несерьезной — он готовится к матчу вместе с Аке, Родри и Эдерсеном.

Наконец, Гвардиола против Клоппа — космическое противостояние, в котором пока счет 12:11 в пользу немца. Вряд ли Пеп следит за статистикой, но будет здорово и показательно, если тренеры сравняются. Еще интереснее получится, если Клопп вдруг уйдет в отрыв.

Да и матчи «Сити» против «Ливерпуля» — это не типичное скучное бодание топов. Почти 30 голов они настреляли в очных матчах за два года во всех турнирах — осторожничать никто не будет. Так что встреча обязательна к просмотру.

«Ньюкасл» и «Челси»: еще одна проверка для синих

«Челси» воскресает, но так долго был в нокауте, что мы ему не верим. Хотя факты кричащие — и «Тоттенхэм» разгромили (правда, так трусливо, играя вдевятером, что плевались даже собственные фанаты), и с «Сити» поперестреливались, устроившись на 4:4 в киношной манере. Почему в киношной? Счет в добавленное время с пенальти сравнял Коул Палмер — воспитанник «горожан», обиженный на бывший клуб. Красиво!

Правда, из «Ньюкасла» сейчас такой себе проверяющий для чьих-либо амбиций — половина команды травмирована. Семь-восемь человек в лазарете, Тонали отстранен — играть «сорокам» некем, вот они и не играют — «Боруссии» уступили, «Борнмут» их растоптал… Хотя чудесным образом знакомые имена пока еще есть в каждой линии.

Да и характер «Ньюкасл» проявлять умеет — интересно, как «Челси» справиться с таким вызовом?

«Реал Сосьедад» против «Севильи»: опять Захарян

Пока еще игра Захаряна (как у Головина) — или ее отсутствие (как у Миранчука) — в «Реал Сосьедад» не превратилась в рутину, мы будем за ней следить. К тому же окружение игрока всячески подогревает эту тему.

Так, в клубе похвалили футболиста за изучение языка и рассказали о готовности сыграть: «Арсен активно работает с товарищами по команде и готов будет выйти в стартовом составе, если тренер так решит. А еще благодаря урокам он продолжает совершенствоваться в испанском языке».

Фото Global Look Press

А вот что сказал агент Захаряна: «Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме. Помимо матчей чемпионата, будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.

Там другой чемпионат, все быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в ла лиге занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать. Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена все будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет».

Надеемся, что так и будет, и однозначно рекомендуем матч с «Севильей» к просмотру.

«Ювентус» против «Интера»: чемпионское дерби Италии

Чуть устаканилось все в серии А — от четырехвластия, как сейчас в АПЛ, не осталось и следа. «Наполи» самоустранился от битвы за скудетто, «Милан» в последнее время жестко буксует, так что в гонке остались только «Юве» и «Интер».

Команды сейчас разделяет всего два очка — миланцы идут на первом месте (31 балл), туринцы догоняют (29). Одна победа либо чуть обезопасит Симоне Индзаги, либо подкинет «Ювентус» на первую строчку. Не так давно, в октябре, Массимилиано Аллегри вывел туда «синьору» впервые за три года и может закрепить успех, «отстрелив» прямого конкурента.

Кто кого? Конечно, «Интер» фаворит, но важно учитывать, что «Ювентус» без еврокубков просто свежее. Если команда Индзаги еще не выдохлась (а пока ничего об этом не говорит), то шансов у них побольше. А так — кто же предскажет исход дерби Италии?