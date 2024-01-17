«Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал рассказал «СЭ» подробности перехода полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в венгерский клуб.

— Поздравляем вас с трансфером Севикяна, который здорово себя проявлял в этом сезоне.

— Спасибо! В первую очередь хочу сказать, что мы очень рады заполучить такого классного игрока, убедив Эдгара присоединится к нашему проекту. Надеюсь, мы будем успешными в будущем.

— Как появился вариант с приглашением Севикяна в ваш клуб?

— У нас хороший скаутский отдел, который следит за многими лигами и игроками персонально, согласно профайлам, которые мы составляем. Эдгар нам здорово подходит, у него большой потенциал, чтобы развиваться и в конечном итоге вырасти в отличного футболиста. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы он оказался у нас.

— Мы слышали, что вице-президент «Монако» Вадим Васильев помогал трансферу. Действительно ли такое было?

— Да, его агентство активно участвовало в сделке. Один из его коллег вел переговоры от лица Севикяна. Это нормальная практика.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Какие у Эдгара эмоции от перехода?

— Насколько я знаю, он очень рад, а также мотивирован присоединиться к «Ференцварошу». Для него это новый шаг в карьере. Севикян амбициозен, с оптимизмом смотрит на свое будущее здесь.

— Предполагаете ли вы, что «Ференцварош» для него лишь трамплин для последующего трансфера в один из ведущих европейских чемпионатов?

— Мы так не рассуждали. В первую очередь мы хотели пригласить Эдгара, и нам это удалось. Для нас важно, чтобы игроки хотели завоевывать с нами трофеи, развиваться, а потом, возможно, перебираться на другой уровень. Отмечу, что мы уже показывали ранее — из «Ференцвароша» вполне можно уезжать в ведущие европейские чемпионаты.

— Видели, что некоторые фанаты уже начали сравнивать его с Джеком Грилишем в комментариях под новостью о его переходе?

— Да, видел, ха-ха. Желаю Эдгару всяческих успехов!