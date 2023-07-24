Станислав Черчесов: «Неудача в Лиге чемпионов не перечеркнет три наших титула с «Ференцварошем» и успех в Лиге Европы»

Первое интервью российского тренера после ухода из будапештского клуба.

19 июля «Ференцварош» официально объявил об уходе Станислава Черчесова. Венгерский клуб выиграл с ним национальный Кубок и два чемпионских титула подряд, но не простил вылет из квалификации ЛЧ от «Клаксвика» с Фарерских островов.

Через четыре дня Черчесов, которого мы нашли в бодром расположении духа, рассказал о прощании с командой и реакции фанатов.

Помните передачу «Очевидное и невероятное»? Это про наше поражение в ЛЧ

— Станислав Саламович, как вы? И где сейчас находитесь?

— Я по-прежнему в Будапеште. Улаживаю кое-какие дела.

— На каких условиях вы расстались с «Ференцварошем»?

— У нашего тренерского штаба было действующее соглашение до лета 2024 года. Контракт прерван по инициативе клуба — вот и все, что могу сказать по этой теме.

— Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?

— Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача — «Очевидное-невероятное»?

— Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.

— Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае — это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя.

— Посещали дурные предчувствия перед игрой?

— Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.

— Ваши футболисты совершали грубые ошибки, а голкипер и капитан Дибус, который при вас стал первым номером в сборной Венгрии, сотворил и вовсе нечто реально невероятное...

— Не вижу смысла говорить сегодня про отдельные эпизоды. Очевидно, что мы сыграли плохо, уступили по делу. А главная вина в этом поражении ложится на тренера, то есть на меня.

Фото Global Look Press

Президента клуба не видел с момента отставки

— Как произошло ваше расставание с клубом?

— После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.

— Говорили с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже?

— Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».

— В прошлом году вы рассказывали, что часто общаетесь с Кубатовом и нашли с ним общий язык. Что изменилось с тех пор?

— Мы с ним действительно неоднократно беседовали в прошлом календарном году. Но в последние несколько месяцев никаких встреч уже не было. Несколько раз они вроде бы намечались, но каждый раз затем отменялись — не по моей инициативе.

— Как попрощались с командой и с местными специалистами тренерского штаба?

— В один из дней заехал на базу и попрощался там со всей командой. Со своими венгерскими коллегами — отдельно в ресторане за ужином. Мы ними много времени провели вместе и остались в хороших отношениях. Разумеется, не смогли не обсудить прошедшую игру, но так и не нашли ответа на вопрос, почему все так неудачно сложилось.

— Кто-то из футболистов публично выразил свое отношение к вашей отставке?

— Мне писали или звонили некоторые ребята, которые покинули «Ференцварош» раньше. Про тех игроков, которые находятся в команде сейчас, мне говорить не очень правильно: я ушел, а они-то остались. Считаю, что у нашего тренерского штаба с самого начала установились деловые и вполне доверительные отношения с раздевалкой. Разумеется, без проблем не обходилось, но где их нет? В нашей команде уживались представители полутора десятков разных национальностей, и для всего тренерского штаба работа со столь интернациональным коллективом стала огромной школой.

Как говорил легендарный Штирлиц, запоминается последнее, поэтому многие сейчас хотят говорить только про поражение от клуба с Фарерских островов, но в истории «Ференцвароша» навсегда останутся три титула, которые мы с коллегами завоевали всего за полтора года работы в Будапеште. И выход с первого места в жесткой группе Лиги Европы тоже никуда не спрятать.

Фото Саин Ализаде

Раз возникла пауза в карьере, заполню ее общением с семьей и друзьями

— Какие отношения сложились с болельщиками? Как они отреагировали на ваш уход?

— У «Ференцвароша» многочисленные и очень преданные фанаты, это самый популярный клуб в стране. Поддержка с трибун ощущалась всегда. В том числе и на любом выезде. Реакция на наше поражение объяснима, но я не сомневаюсь, что болеть за «Ференцварош» всегда будут на высшем уровне.

Что касается реакции на мой уход, то каждый имеет право на свое мнение. Я надеюсь, что люди не забудут, что за время работы нашего тренерского штаба «Ференцварош» выиграл шесть из шести дерби у «Уйпешта», победив его однажды со счетом 6:0 на выезде. Этим реваншем мы вернули 12-летний должок клубу, который считается главным врагом фанатов «фради». И вряд ли кто из истинных фанатов «Ференцвароша» забудет, что мы обыграли в гостях со счетом 4:1 тот самый «Слован», который 30 лет назад победил в Братиславе с тем же счетом и при беспорядках на трибунах, в результате которых серьезно пострадали поклонники «фради».

— Как ни крути, «Ференцварош» — уже перевернутая страница вашей биографии. Поступали ли вам за последние дни предложения о новой работе? Каковы ваши ближайшие планы?

— Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели.

Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями.

В заключение хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште.