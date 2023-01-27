«Не могу представить, что российский футбол окажется в АФК». Интервью Станислава Черчесова

Во вторник, 24 января, «Ференцварош» возобновил сезон победой (2:1) над «Залаэгерсегом» в гостях. Эта встреча стала для нашего тренера 52-й во главе команды из Будапешта, а уже в субботу он проведет 53-ю — против «Вашаша».

— Как оцениваете игру и результат? — вопрос Станиславу Черчесову.

— Счетом, разумеется, довольны, потому что победили в гостях неуступчивого соперника. Это был отложенный с прошлого года матч, и нам удалось увеличить отрыв от преследователей. Следующий раз выйдем на поле против «Вашаша» уже в субботу — это еще один перенос из 2022-го. Что касается качества, то в целом оно нас удовлетворило, тем более состав «Ференцвароша» оказался не самым оптимальным: один из братьев Ммаэ травмирован, а второй пропускал выезд из-за дисквалификации.

— Ровно год назад вы провели свой первый официальный матч в роли главного тренера «Ференцвароша», а против «Залаэгерсега» — уже 52-й. При этом 51 встреча за такой период — ваш личный рекорд. Любопытно, что и как игрок вратарь Черчесов проводил за год столько же.

— Честно говоря, никогда раньше об этом не задумывался. Спасибо Саину Ализаде за то, что все просчитал для моего сайта. Да, дебют в «Ференцвароше» был только год назад, но такое впечатление, что работаю с этой командой уже несколько лет. 2022-й выдался интенсивным и насыщенным: выступления в чемпионате и Кубке Венгрии, предварительном раунде ЛЧ и групповом турнире Лиги Европы сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой.

Знаю, что наш тренерский штаб за все время работы со сборной России провел за несколько лет 57 встреч, включая контрольные, а с «Ференцварошем» у нас уже за один год получилась 51. Безусловно, специфика клуба сильно отличается от управления национальной командой, и на примере «фради» вновь ощутил это в полной мере, а то уже начал забывать. (Смеется.) Очень благодарен всем своим помощникам за то, что мы так достойно прошли 2022 год. Мы отработали гибкую систему подготовки футболистов на фоне напряженного графика, и она не подвела. Более того, пригодится и сейчас, ведь 2023-й начинаем так же бодро, как заканчивали прошлый: четыре игры за 12 дней. И только потом небольшая пауза.

— До конца февраля вы должны не только превзойти свой результат по матчам с «Тереком» — 53, но и достичь показателя во главе образца сборной России — 57. А в марте, если ничего не помешает, установите личный рекорд по числу встреч у руля одной команды: пока ваш максимум — 59 с «Тиролем».

— Давно это было... Есть что вспомнить. Однако сейчас не время для мемуаров, потому что 2023 год обещает стать насыщенным. К сожалению, «Ференцварош» выбыл из Кубка, однако впереди много матчей чемпионата страны, а в марте — плей-офф Лиги Европы. Там хотим пройти как можно дальше, а в национальном первенстве задача только одна — победа. Летом же сделаем вторую попытку пробиться в основной раунд ЛЧ — с учетом опыта, который наработали в прошлый раз.

9:0 — самая крупная победа Черчесова-тренера.

Россия — Сан-Марино, 8 июня 2019 года.

0:5 — два самых крупных поражения Черчесова-тренера.

«Алания» — «Терек», 4 августа 2012 года.

Сербия — Россия, 18 ноября 2020 года.

— 51 матч за год как тренер и как игрок: в чем принципиальная разница?

— В том, что во втором случае ты прежде всего отвечаешь за себя и не способен оценить весь масштаб работы тренерского штаба и твоих партнеров. А вот будучи главным тренером, несешь ответственность за все, что происходит в команде, и главное — за результат.

— До конца сезона-2022/23 вы можете достичь отметки в 450 матчей в качестве главного тренера. Следующим знаковым числом станет уже 500. Планируете выйти на эту красивую отметку в «Ференцвароше» — или уже есть предложения из других стран?

— Вы бежите впереди паровоза! Я так далеко не загадываю, у меня вообще сейчас на повестке дня только субботняя встреча с «Вашашем». Надо работать и работать, а не думать о статистических рекордах. Все мои мысли на данный момент связаны с «Ференцварошем». Никаких предложений ни от кого не получал, а на разговоры, которые иной раз возникают по этому поводу, не обращаю большого внимания. Знаю, что есть люди, которые следят за моей деятельностью и в Европе, и в Азии. Это приятно, но не более того.

— Россия — это и Европа, и Азия. Из РПЛ давно не обращались?

— Много с кем общаюсь из нашей премьер-лиги, никогда не теряю связь с родиной. Но на данный момент, повторяю, мои планы сейчас связаны с «Ференцварошем».

12 раз, чаще всего, команды Черчесова встречались с «Ростовом» — 8 побед, 3 ничьих, 1 поражение, мячи — 28-13.

— Как оцениваете перспективы возвращения нашего футбола на международную арену? И что думаете по поводу возможного перехода в Азию?

— В курсе, что на днях руководство РФС провело переговоры с УЕФА. Понятно, что по объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо. Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК.

— Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту?

— В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата. В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге.