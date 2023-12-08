«Юве» против «Наполи», каталонское дерби, месть Эмери «Арсеналу». Что смотреть в выходные в Европе?

В Италии, Испании и Англии — много интересного.

«Ювентус» — «Наполи»: Север против Юга

В Италии много горячих противостояний, но не найти более сурового, чем так называемое дерби Севера и Юга. Фанаты команд натурально ненавидят друг друга — не считают себя ни друзьями, ни даже согражданами. Неудивительно, что почти всегда матчи проходят с огоньком.

В этот раз все тоже должно быть по-особенному. Уже два года «Ювентус» не может победить неаполитанцев, а в прошлом сезоне и вовсе получил жуткий разгром со счетом 1:5. Учитывая, что в конце ноября появились слухи, что Массимилиано Аллегри работает в Турине последний сезон, можно предположить, что пару раз разбить южан напоследок — для него хорошая мотивация.

А шансы на такой исход неплохие. Аллегри признан лучшим тренером ноября, «Юве» на хорошем ходу и борется за первую строчку. И пусть наставник «Старой синьоры» скромно говорит, что цель — попасть в Лигу чемпионов, очевидно, что всем в клубе хочется большего. Черно-белые в приятной форме (хотя последние матчи и дались непросто) и могут дать бой прошлогоднему чемпиону.

А «Наполи» тем временем все еще не тот. После ухода Спаллетти южане никак не придут в себя, не помогла даже отставка Руди Гарсии — все стало еще хуже. В прошлом туре адзурри схватили разгром от «Интера», и вряд ли это последнее разочарование в декабре. Но вдруг!

«Астон Вилла» — «Арсенал»: идеальный момент для Эмери

«Спартак» и «Арсенал» — вот два ночных кошмара Унаи Эмери. Вообще, его тренерская карьера мало похожа на розовую сказку, но именно в этих двух клубах испанец пережил, думается, одни из худших эмоций в жизни. И где хуже — в Москве или в Лондоне, — еще нужно подумать.

Но если отомстить «Спартаку» возможности у Эмери нет, то разбить «Арсенал» можно уже в эти выходные. Да, Унаи уже возвращал должок, выбив «канониров» из Лиги Европы в 2021 году; но в рамках АПЛ у него пока побед нет — только одно поражение в прошлом году со счетом 2:4.

Сейчас момент для «Астон Виллы» шикарный. «Арсенал», конечно, в отличных кондициях — идет на первом месте в АПЛ, побеждает шесть матчей подряд и в целом чувствует себя прекрасно. Но вилланы, во-первых, сами входят в топ-3; во-вторых — только побеждают дома с конца сентября; в-третьих — уничтожили «Сити» в прошлом туре.

Под «уничтожили» имеется в виду именно это — смяли, растоптали, стерли в порошок. «Сити» не нанес ни одного удара после 11-й минуты, до этого Холанн нанес два в одной атаке, но герой ЧМ Мартинес потащил. И все. «Вилла» же забила один мяч, но нанесла 22 удара по воротам — худший показатель команды Пепа за всю его карьеру в АПЛ.

Конечно, это не означает, что «Астон Вилла» теперь влегкую сможет деклассировать всех топов на своем пути. Но напрячься Артете однозначно стоит — а команде Эмери не нужно расслабляться. Тогда получится отличный футбол с непредсказуемым результатом. Посмотреть его однозначно стоит — глянуть на падение либо становление нового топа английского чемпионата.

«Эвертон» — «Челси»: встреча неудачников

В этом сезоне в АПЛ нет более несчастных клубов, чем «Эвертон» и «Челси». Первым влепили 10-очковый штраф, и теперь «ириски» вместо более-менее спокойного розыгрыша вынуждены нервно бороться за жизнь; вторым и штраф никакой не понадобился — сами себе все испортили.

«Челси» в этом сезоне проиграл уже пять матчей, идет в середине таблицы и в прошлом туре проиграл казавшемуся мертвым «МЮ» (1:2). Впрочем, повод для радости даже в такое время есть и у синих — ушедший из «Сити» Коул Палмер забил шедевр, да и в принципе сияет в последние пару месяцев.

Хватит ли его усилий, чтобы победить «Эвертон»? Пожалуй, это главная интрига встречи — есть ощущение, что «ириски» его не сдержат. Но вот результат встречи предсказать трудно, команды примерно на одном — печальном — уровне. Фергюсон дипломатично называет этот уровень «слабым», и с ним можно согласиться. Впрочем, тем интереснее будет смотреть — игра будет явно зрелищнее, чем тактические битвы современных английских гигантов.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: трагедия Постекоглу

Почти всю осень нейтральные болельщики наслаждались «шпорами» и подшучивали над Кейном — Харри ушел в «Баварию», где проиграл почти все, кроме чести; а его родной клуб без него возглавил таблицу АПЛ. Но прошло буквально несколько месяцев, и все встало на свои места — Кейн разрывает бундеслигу, а «Тоттенхэм» по традиции не вершине не удержался.

«Шпоры» резво начали, даже обыграли «Ливерпуль» и «МЮ», но в ноябре при оставшейся приятной глазу игре результат пропал — пять матчей без побед, из которых четыре поражения. Есть сверхрезультативная ничья с «Сити» (3:3), но от этого не легче.

И вот уже Постекоглу поют не так много хвалебных од. И, возможно, после матча с «Ньюкаслом» будут петь еще меньше — «сороки», несмотря на все свои 99 проблем, включая переполненный лазарет, идут стабильно и даже шумят в Лиге чемпионов, несмотря на «группу смерти». Но вообще-то любой исход встречи будет интересным — обе команды в данный момент симпатичны нейтральным фанатам, и если у какой-нибудь из них дела наладятся в эти выходные — кто же расстроится?

«Барселона» — «Жирона»: шанс для Хави

Лет пять назад такую вывеску можно было назвать проходняком, сегодня же это главная игра ла лиги. «Жирона» в этом сезоне — главная европейская сенсация, команда за счет качественно подобранного состава и тренерских усилий делит первую строчку с «Реалом» и обгоняет «Барселону» накануне очной встречи на четыре очка.

По всей видимости, чемпионство в этом сезоне разыграют три команды (если в паузу с «Жироной» ничего не случится), причем «Барса» пока не фаворит. Для облегчения задачи у Хави прямо сейчас есть шикарная возможность — можно «щелкнуть» прямого конкурента и сократить отрыв до одного балла. Так титулы и выигрываются.

Однако «Жирона» так просто себя «щелкнуть» не даст. У команды только одно поражение в этом сезоне — от мадридского «Реала». Остальных выносили, часто по-крупному — команда Мигеля на данный момент самая результативная в ла лиге. «Барселоне» будет непросто — к тому же «Реалу» они тоже проиграли.

Любой результат матча будет почти сенсационным. С одной стороны, каталонцы могут вернуться в гонку и остановить наглых соседей по региону, с другой — сама «Жирона» способна дать еще больше огня, обыграв статусного соперника. Однозначно одна из главных игр выходных.