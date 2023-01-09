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Франция

Сегодня, 22:10

36-летний голкипер Льорис завершил карьеру в сборной Франции

Иван Шитик
Корреспондент
Уго Льорис.
Фото Global Look Press
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Капитан и вратарь сборной Франции Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде, сообщает L'Equipe.

«Наступает момент, когда нужно уступить место более молодым. Думаю, что команда готова продолжать без меня и есть вратарь, который готов занять мое место.

Я чувствую потребность проводить больше времени с женой и детьми. Хочу уйти на своих условиях, а не когда я буду уже не нужен», — заявил 36-летний голкипер.

В составе сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

Также он завоевал серебро на ЧМ-2022 в Катаре и серебро на Евро-2016, который проходил во Франции.

Кроме того, со сборной Франции он выиграл Лигу наций в 2021 году. Всего за национальную команду Льорис провел 145 матчей, что является национальным рекордом. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением.

Напомним, что после завершения ЧМ-2022 в Катаре карьеру в сборной Франции также завершил нападющий Карим Бензема.

Ранее появлялась информация, что новым капитаном «трехцветных» может стать нападающий Килиан Мбаппе.

Уго Льорис
Сборная Франции по футболу
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