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Франция

9 января, 22:39

Толиссо о трансфере Ловрена в «Лион»: «Наша проблема в том, что мы проигрываем много дуэлей и верховых единоборств»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо предположил, как изменится игра команды с появлением в составе защитника Деяна Ловрена.

«Наша проблема в том, что мы проигрываем много дуэлей и верховых единоборств. Нам надо над этим работать и я считаю, что приход Ловрена в команду позволит нам прогрессировать в этом плане», — цитирует Толиссо RMC Sport.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Корантен Толиссо
ФК Лион
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