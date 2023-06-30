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Сегодня, 05:56

40-летний Бютелль перешел в «Реймс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер Людовик Бютелль перешел из «Ред Стар» в «Реймс» на правах свободного агента. 40-летний француз подписал однолетний контракт с клубом лиги 1.

«Мы много говорим о молодежи и талантах, которые нужно развивать, когда говорим о проекте клуба. Но чтобы его курировать, нужны опытные парни. Людовик — один из них! Он приходит, чтобы показать свои знания на высоком уровне и свой профессионализм», — объяснил Матье Лакур, генеральный менеджер «Реймса».

Для Бютелля «Реймс» станет 11-м клубом в профессиональной карьере, которую он начал в 2001 году.

Футбол
ФК Ред Стар
ФК Реймс
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