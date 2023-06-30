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Сегодня, 06:14

Мбаппе опубликовал у себя в соцсети календарь «ПСЖ» на новый сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети опубликовал календарь парижской команды на сезон-2023/24.

24-летний француз имеет действующий контракт с «ПСЖ» до 2024 года. Однако в последние недели появилась информация, что он может покинуть клуб. На игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль», который готов предложить 300 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Мбаппе сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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