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Сегодня, 17:53

«Аль-Хиляль» интересуется голкипером «ПСЖ» Навасом

Ана Горшкова
Корреспондент
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За вратарем «ПСЖ» Кейлором Навасом следит саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщает Le Рarisien.

По данным источника, у 36-летнего костариканца есть несколько предложений, в частности, из Саудовской Аравии. Особый интерес к вратарю проявляет «Аль-Хиляль», который близок к подписанию Неймара и все еще надеется заполучить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш одобрил подписание Наваса.

Контракт вратаря с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды. На счету Наваса 17 игр в АПЛ, 32 пропущенных гола и 2 «сухих» матча.

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Источник: Le Рarisien
Кейлор Навас
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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