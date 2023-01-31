«Аль-Наср» готов предложить контракт Серхио Рамосу

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос входит в сферу интересов «Аль-Насра», сообщает Mundo Deportivo.
По окончании сезона 36-летний испанец может стать свободным агентом. В его подписании также заинтересован «Лос-Анджелес» из МЛС.
Ранее сообщалось, что парижский клуб пока не начинал переговоры о продлении контракта с защитником.
Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» летом 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне испанец провел 27 матчей за «ПСЖ», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что с этого года за «Аль-Наср» выступает близкий друг Серхио Рамоса и бывший партнер по «Реалу» Криштиану Роналду.
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Основные источники исследования