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Сегодня, 16:08

«ПСЖ» не может договориться с «Интером» по сумме трансфера Шкриньяра

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» не может договориться с «Интером» по условиям трансфера защитника Милана Шкриньяра. Велика вероятность, что словак останется в миланском клубе до конца сезона, пишет журналист Фабрицио Романо.

Парижане повысили свое первоначальное предложение (10 миллионов евро), но все равно не готовы платить 20 миллионов, которые требует «Интер». Миланский клуб не собирается идти на уступки.

Ранее стало известно, что Шкриньяр уже заключил предварительный контракт с «ПСЖ». В таком случае, он уйдет в парижский клуб летом на правах свободного агента и бесплатно.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
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ТБ 2.5

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обе забьют - да

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1.81
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ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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