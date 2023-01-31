«ПСЖ» не может договориться с «Интером» по сумме трансфера Шкриньяра

«ПСЖ» не может договориться с «Интером» по условиям трансфера защитника Милана Шкриньяра. Велика вероятность, что словак останется в миланском клубе до конца сезона, пишет журналист Фабрицио Романо.

Парижане повысили свое первоначальное предложение (10 миллионов евро), но все равно не готовы платить 20 миллионов, которые требует «Интер». Миланский клуб не собирается идти на уступки.

Ранее стало известно, что Шкриньяр уже заключил предварительный контракт с «ПСЖ». В таком случае, он уйдет в парижский клуб летом на правах свободного агента и бесплатно.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.