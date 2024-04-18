Гришин: «Жалко, что Головин получил такую травму, но в «Монако» найдут ему замену»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о травме полузащитника «Монако» Александра Головина.

«У «Монако» есть качественные футболисты, которые могут заменить Головина. Когда в команде выбывает игрок основного состава, это всегда маленькая, но проблема. Думаю, в «Монако» есть, кем качественно заменить Александра. Жалко, что такое повреждение получил Головин, но футбол — это травматичный вид спорта. Александру можно пожелать только скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Ранее французское издание L'Equipe сообщало, что Головин повредил лодыжку на тренировке «Монако».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 25 матчей за клуб, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.