11 февраля, 23:41
Бывший футболист «Страсбура» Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Александра Головина за «Монако».
«Такая успешная игра Головина за «Монако» означает, что ему уже пора переходить в клуб уровнем выше. Но нужно понимать, что мы имеем в виду. Есть же много команд, которые по имени топ, но давно ничего не выигрывали. Головин же сейчас играет в «Монако» — и они идут на втором месте после «ПСЖ», на всякий случай.
Это говорит о том, что у монегасков очень сильная команда, я это еще говорил, когда он только переходил в нее. Они из года в год играют в Лиге чемпионов, поэтому, может, с одной стороны имеет смысл переходить в другую команду, а с другой — нет. Ведь у Головина есть предложение из «Боруссии», только вдруг там не получится и что тогда?
И когда они последний раз что-то выигрывали? Так же, как и «Милан» — команда с именем, а только в том году выиграла Серию А впервые за долгое время. Если Головину предложат какой-то хороший контракт, тогда можно попробовать. А тут он уже всех знает, лидер и на коне», — сказал Мостовой «РБ Спорт».
Всего у российского полузащитника 11 (5+6) очков по системе «гол плюс пас» в текущем сезоне лиги 1.