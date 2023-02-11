Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Александра Головина за «Монако»

Бывший футболист «Страсбура» Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Александра Головина за «Монако».

«Такая успешная игра Головина за «Монако» означает, что ему уже пора переходить в клуб уровнем выше. Но нужно понимать, что мы имеем в виду. Есть же много команд, которые по имени топ, но давно ничего не выигрывали. Головин же сейчас играет в «Монако» — и они идут на втором месте после «ПСЖ», на всякий случай.

Это говорит о том, что у монегасков очень сильная команда, я это еще говорил, когда он только переходил в нее. Они из года в год играют в Лиге чемпионов, поэтому, может, с одной стороны имеет смысл переходить в другую команду, а с другой — нет. Ведь у Головина есть предложение из «Боруссии», только вдруг там не получится и что тогда?

И когда они последний раз что-то выигрывали? Так же, как и «Милан» — команда с именем, а только в том году выиграла Серию А впервые за долгое время. Если Головину предложат какой-то хороший контракт, тогда можно попробовать. А тут он уже всех знает, лидер и на коне», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Всего у российского полузащитника 11 (5+6) очков по системе «гол плюс пас» в текущем сезоне лиги 1.