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11 февраля, 23:41

Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Александра Головина за «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Страсбура» Александр Мостовой отреагировал на успешную игру Александра Головина за «Монако».

«Такая успешная игра Головина за «Монако» означает, что ему уже пора переходить в клуб уровнем выше. Но нужно понимать, что мы имеем в виду. Есть же много команд, которые по имени топ, но давно ничего не выигрывали. Головин же сейчас играет в «Монако» — и они идут на втором месте после «ПСЖ», на всякий случай.

Это говорит о том, что у монегасков очень сильная команда, я это еще говорил, когда он только переходил в нее. Они из года в год играют в Лиге чемпионов, поэтому, может, с одной стороны имеет смысл переходить в другую команду, а с другой — нет. Ведь у Головина есть предложение из «Боруссии», только вдруг там не получится и что тогда?

И когда они последний раз что-то выигрывали? Так же, как и «Милан» — команда с именем, а только в том году выиграла Серию А впервые за долгое время. Если Головину предложат какой-то хороший контракт, тогда можно попробовать. А тут он уже всех знает, лидер и на коне», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Всего у российского полузащитника 11 (5+6) очков по системе «гол плюс пас» в текущем сезоне лиги 1.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-golovine-s-odnoi-storony-imeet-smysl-perekhodit-v-druguyu-komandu-a-s-drugoi-net-227160/
Александр Головин
Александр Мостовой
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