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Франция

Сегодня, 17:14

Алексис Санчес отказался от предложения «Галатасарая»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Марселя» Алексис Санчес мог продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

В подписании 34-летнего чилийского форварда был заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Турецкий клуб предлагал южноамериканцу соглашение с окладом в размере четырех миллионов евро, но Санчес сделал выбор в пользу «Марселя».

Прошедшим летом он подписал контракт с французской командой по схеме «1+1».

В текущем сезоне Санчес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 голов и один результативный пас.

Алексис Санчес
ФК Галатасарай
ФК Марсель
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