Мбаппе назвал условия, при которых он готов перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов перейти в «Реал» только в том случае, если мадридский клуб подпишет его товарища по команде, защитника Ашрафа Хакими, сообщает Todofichajes.

По информации издания, руководство «сливочных» уже знает о пожеланиях француза и готово рассмотреть трансфер двух игроков.

Хакими является воспитанником «Реала» и играл в системе мадридской команды с 2015 по 2020 год.

Действующее соглашение марокканца с парижанами рассчитано до лета 2026 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Летом 2022 года у Мбаппе была возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее в последний момент француз передумал и продлил контракт с парижанами.

Действующее соглашение 24-летнего француза с «ПСЖ» рассчитано 2025 года. Сообщалось, что он может расторгнуть соглашение летом 2024 года ради перехода в «Реал».

В текущем сезоне он сыграл за парижан 28 матчей, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.