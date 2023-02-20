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Франция

Сегодня, 17:04

Мбаппе назвал условия, при которых он готов перейти в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов перейти в «Реал» только в том случае, если мадридский клуб подпишет его товарища по команде, защитника Ашрафа Хакими, сообщает Todofichajes.

По информации издания, руководство «сливочных» уже знает о пожеланиях француза и готово рассмотреть трансфер двух игроков.

Хакими является воспитанником «Реала» и играл в системе мадридской команды с 2015 по 2020 год.

Действующее соглашение марокканца с парижанами рассчитано до лета 2026 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Летом 2022 года у Мбаппе была возможность перейти в «Реал» на правах свободного агента. Тем не менее в последний момент француз передумал и продлил контракт с парижанами.

Действующее соглашение 24-летнего француза с «ПСЖ» рассчитано 2025 года. Сообщалось, что он может расторгнуть соглашение летом 2024 года ради перехода в «Реал».

В текущем сезоне он сыграл за парижан 28 матчей, забил 27 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Ашраф Хакими
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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