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Сегодня, 17:49

Доменек — об игре Месси с «Лиллем»: «Я большой фанат Лео, но он абсолютно ничего не сделал»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек раскритиковал игру нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 24-го тура лиги 1 против «Лилля» (4:3).

В этой встрече аргентинец забил гол со штрафного на 90+5-й минуте матча и принес победу своей команде.

«Что можно сказать об этом матче? Через 20 минут или полчаса Гальтье должен был снять Месси, который был призрачен. Я большой фанат Месси. Но он абсолютно ничего не сделал. Он не защищался, не делал правильных передач. Ничего. Полная пустота. Иногда он плох, но в этой игре была полная пустота. Но Гальтье оставил Месси на поле, и тот чудесным образом спас их на последней минуте, забив со штрафного», — приводит слова Доменека L'Equipe.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

Его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 57 очков за 24 матча.

Лионель Месси
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Раймон Доменек
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