«Анже» объявил об увольнении главного тренера Батикля

«Анже» на официальном сайте объявил, что главный тренер Жеральд Батикль больше не будет тренировать команду. В четверг, 22 декабря, официально был расторгнут договор со специалистом, который был отстранен с 23 ноября.

С момента отстранения Батикля команду тренировал Абдель Бухазма, который пока продолжит руководить «Анже». Под его руководством в среду, 21 декабря, была одержана победа над «Лавалем» в товарищеском матче — 2:1.

После 15 туров в чемпионате Франции «Анже» занимает последнее место, набрав 8 очков. В ближайшем туре команда сыграет на выезде против «Аяччо». Матч состоится 28 декабря.