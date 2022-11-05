«Аяччо» обыграл «Страсбур» в чемпионате Франции

«Аяччо» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 4:2.

В составе хозяев голы забили Юсеф Белаили, сделавший дубль, Мунайм Эль Идрисси и Риад Нури. Эль Идрисси не реализовал пенальти на 63-й минуте.

В составе гостей голы на свой счет записали Жан-Рикне Беллегард и Кевин Гамейро.

Защитник «Аяччо» Клеман Видаль получил красную карточку и был удален с поля на 79-й минуте.

«Аяччо» занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков. «Страсбур» располагается на 18-й строчке с 10 очками.